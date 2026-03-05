من المقرر عقد ورشة عمل فِرق كأس العالم FIFA 2026™ في أتلانتا، جورجيا.

يشارك أكثر من 300 مندوب دولي في العد التنازلي للحدث الرياضي والاجتماعي الذي سوف يغير قواعد اللعبة.

قُدّم لممثلي الفِرق المعلومات الأساسية والدعم اللازم لتسهيل المشاركة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

تقدمت أعمال التخطيط والإعداد لأكبر حدث رياضي واجتماعي في التاريخ بأتلانتا، جورجيا، حيث استقبلت المدينة المضيفة لكأس العالم FIFA 2026™ أكثر من 300 مندوب دولي لحضور ورشة عمل الفِرق التي تُعقَد كل أربع سنوات قبل البطولة.

وقد انطلقت ورشة عمل الفِرق التي تستمر ليومين، الثلاثاء الموافق 3 مارس/آذار، بالتزامن مع تبقي 100 يوم؛ وتوفر لممثلي الفِرق العاملة منتديات متنوعة للتبادل مع نظرائهم في FIFA والمنتخبات الوطنية.

من تنظيم المباريات إلى مرافق الفِرق وخدماتها واللوجستيات والسلامة والأمن والبث والإعلام والشؤون التجارية وغيرها، تلعب الأيام المكثفة ولكن المؤثرة دورًا مهمًا في تعزيز أو بناء العلاقات والمعرفة والفهم اللازم لتقديم أعظم عرض على وجه الأرض.وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو للمندوبين عبر رسالة فيديو في اليوم الأول: "تمثل ورشة عمل الفِرق هذه، والتي تسبق كأس العالم FIFA 2026، علامة فارقة هامة. إنها فرصتنا الأخيرة لإجراء إحاطة تشغيلية مفصلة وشخصية، وتبادل المعلومات قبيل انطلاق البطولة".

جهود التنسيق والتعاون في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ تتقدم في أتلانتا Previous 01 / 12 General view during the FIFA World Cup 2026™ Team Workshop in Atlanta, Georgia 02 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 03 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 04 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 05 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 06 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 07 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 08 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 2 09 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 10 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 3 11 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 2 12 / 12 FIFA Workshops in Atlanta - Day 1 Next

“"أستطيع التأكيد لكم أننا جميعاً في FIFA نستعد لأكبر حدث رياضي واجتماعي في التاريخ، ونحن مصممون على توفير بيئة من الدرجة الأولى لكل منتخب ولاعب ومسؤول واتحاد عضو.

"أنتم [ممثلو الفِرق] موجودون في أتلانتا خلال الأيام القليلة القادمة لأنكم تمثلون القلب التشغيلي لاتحاداتكم الأعضاء المعنية. بينما يركز العالم غالباً على الأسماء الموجودة في قائمة المنتخبات، نحن نعلم أن نجاح بطولة كأس العالم FIFA الأكثر شمولاً على الإطلاق هذه يعتمد على اجتهاد وخبرة الموظفين الذين يعملون خلف الكواليس."

كأس العالم FIFA 2026 على وشك تحطيم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب. حيث سيملأ أكثر من 6.5 مليون مشجع الملاعب في المدن المضيفة الـ 16، ومن المتوقع أن يتفاعل أكثر من 6 مليار شخص مع المباريات الـ 104 التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.

هذا وقد أوضح هيمو شيرجي، كبير مسؤولي عمليات الأحداث في FIFA، أن نجاح البطولة سيعتمد على نهج الفريق الموحد عبر الدول المضيفة الثلاث.

وقال: "هذه هي أول بطولة كأس عالم FIFA تخضع لسيطرة FIFA بالكامل. لدينا هنا في أتلانتا مسؤولو ارتباط الفِرق (TLOs)، ومسؤولو الارتباط الأمنيين للفِرق (TSLOs)، ومديرو الملاعب، ومديرو المباريات؛ أي كل الأشخاص الذين ستتواصلون [أنتم كفِرق] معهم."

"لدينا عمليات توظيف ضخمة من جانب FIFA ونحن دقيقون جدًا في جميع الجوانب، من الخدمات اللوجستية إلى السلامة والأمن والنقل والسفر.

"لكن هذا ممكن فقط من خلال مزيج جيد يرتكز على النهج اللامركزي. ستكون لدينا فِرق من الأشخاص يتولون إدارة العمليات على أرض الواقع في جميع المدن، بالإضافة إلى مركز عمليات مركزي في ميامي، والذي سيراقب كل ما يتعلق بالبطولة. وسوف يساعدنا هذا المزيج من الموارد المحلية والشراكات الجيدة والقيادة المركزية على وضع الأساس حتى تتمكنوا [الفِرق] من التركيز على تقديم أفضل أداء لديكم."