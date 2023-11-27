قوائم تشغيل الموسيقى التي تُجسد اللحظات الحاسمة لكأس العالم FIFA 2026™

أكثر من 750 مقطوعة موسيقية تجمع المشجعين، وتُلهمهم للغناء الجماعي، وتُثري تجربة يوم المباراة.

تم إعداد قوائم تشغيل الملاعب من قِبل فريق الترفيه في ملاعب FIFA بالتعاون مع الفرق المشاركة، لترتقي بتجربة المشجعين واللاعبين على حدٍ سواء، وتُضفي أجواءً حماسية من الإحماء وحتى نهاية المباراة.

تُعدّ أغنيتا Wonderwall لإنجلترا وTake Me Home, Country Roads للولايات المتحدة من أبرز اللحظات في كأس العالم FIFA™

قدمت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ لحظات لا تُنسى داخل الملعب وخارجه، حيث لعبت الموسيقى دورًا محوريًا في توحيد المشجعين وخلق أجواء حيوية في جميع الملاعب الـ 16، قبل انطلاق المباراة وحتى بعد صافرة النهاية.

ورافقت أغاني مثل أغنية Wonderwall التي أدتها Oasis تشجيعًا لمنتخب إنجلترا وأغنية Take Me Home, Country Roads التي غناها John Denver لمساندة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بعض اللحظات الأكثر أهمية في البطولة، حيث غنى الآلاف من المشجعين في انسجام تام وخلقوا ذكريات لا تُنسى داخل الملاعب وحول العالم.

وتُعد الأغاني الكلاسيكية الخالدة مثل أغنية Sweet Caroline لـ Neil Diamond، وأغنية Livin’ on a Prayer لـ Bon Jovi، وأغنية Hey Jude لفرقة The Beatles، وأغنية Land Down Under لفرقة Men At Work، وأغنية Cielito Lindo لفرقة Mariachi Vargas من بين الأغاني المفضلة لدى الجماهير في ملاعب كأس العالم FIFA 2026. وقد دُمجت هذه الأغاني في ما مجموعه 350 أغنية على نفس القدر من الحماس والجاذبية، والتي اقترحتها الاتحادات الأعضاء المشاركة البالغ عددها 48 اتحادًا وطنيًا، مثل أغنية النجم Stromae التي تحمل اسم Alors on danse لمنتخب بلجيكا، وأغنية Mi Gente للفنان J Balvin لمنتخب كولومبيا، وأغنية فرقة BTS Burning Up (FIRE) لمنتخب كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أغاني تم تطويرها خصيصًا للبطولة، بما في ذلك أغنية Nos óra dja txiga لمنتخب الرأس الأخضر.

“وقال لانس براس، رئيس قسم الإنتاج والفعاليات والترفيه في كأس العالم FIFA 2026™: "قام الفريق بتحليل قوائم الأغاني المصاحبة لمباريات الأندية المحلية، وحدد الأغاني المفضلة للمشجعين، ونسّق قوائم الأغاني لتعكس بشكل أصيل هوية كل منتخب."

"عمل FIFA أيضًا بشكل وثيق مع الاتحادات الأعضاء المشاركة لدمج الأغاني التي اختارتها المنتخبات نفسها للحظات المباراة الرئيسية، بما في ذلك عمليات إحماء اللاعبين واحتفالات الأهداف واحتفالات ما بعد المباراة. ويضمن هذا التعاون شعور اللاعبين بأن موسيقى الخلفية أصلية في كل ملعب، مع تعزيز العلاقة بين المنتخبات وجماهيرها."