كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ تتجاوز حاجز مليون متفرِّج في الملاعب مع مشجعة لنادي الوداد

تم تجاوز حاجز مليون مشجع في المباريات خلال مواجهة يوفنتوس والوداد

خلقت جماهير المستديرة الساحرة أجواء استثنائية داخل وخارج ملاعب كأس العالم للأندية FIFA

تقول رشيدة العُمري إن البطولة منحتها فرصة تنتظرها منذ أعوام لمشاهدة أداء فريقها المفضل

تشكِّل جماهير المستديرة الساحرة ركيزة أساسية في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بفضل ما تخلقه من أجواء داخل الملاعب أو في المدن المستضيفة، وقد شهدت بوابات الملاعب حتى الآن دخول إجمالي مليون متفرِّج، وهو الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال مباراة يوفنتوس والوداد على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد في فيلادلفيا.

أما المتفرِّج رقم مليون فكان اليافعة رشيدة العُمري، مشجعة لنادي الوداد المقيمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، والتي لم يسبق لها على الإطلاق أن حضرت مباراة كرة القدم من المدرجات قبل هذه الموقعة أمام عملاق الكرة الإيطالية. وقالت العمري أن هذه البطولة، بحلتها الجديدة التي تشهد مشاركة 32 فريقاً، منحتها الفرصة لمشاهدة فريقها المفضل يلعب داخل المستطيل الأخضر للمرة الأولى، وهو ما كانت تنتظره منذ أن حجز عميد الأندية المغربية بطاقة التأهل إلى كأس العالم الأندية FIFA.

وقالت رشيدة "أتواجد هنا في فيلادلفيا لأن والدي قالا لي قبل عامين إن الوداد سيلعب هنا في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة الأمريكية، وشعرتُ بحماس كبير لأني أردتُ أن أشاهد فريقي المفضل يلعب، ولأنها ستكون المرة الأولى التي أزور فيها ملعباً. وأرغب في تشجيع فريقي بكل جوارحي!"

وأردفت: "تُشكِّل (البطولة) فرصة للعائلات المقيمة في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية وتدعم نادي الوداد، بأن تشاهد فريقها وهو يلعب من دون دفع آلاف الدولارات للسفر إلى دولة أخرى للقيام بذلك. تابعتُ كأس العالم (FIFA) عبر التلفزيون وقنوات أخرى، ولكن مشاهدة كأس العالم (للأندية FIFA) هنا من الملعب يُمثِّل فرصة رائعة، مع مشاركة أفضل فرق العالم، برأيي الشخصي."

وأضافت رشيدة إنها "استمتعت شخصياً بلعب كرة القدم نظراً لكونها واحدة من [أكثر] الألعاب شعبية في بلادها. وهي لعبة مسلية جداً، وتبقينا أصحَّاء، وبعيداً عن المشاكل".

تُمثل البطولة الجديدة، التي تجري في 12 ملعباً رائعاً في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، فرصة غير مسبوقة للأندية من أرجاء العالم لمواجهة فرق أخرى من مناطق أخرى من العالم، ويبدو أنها حظيت بالفعل بشعبية كبيرة بين الجماهير في أرجاء العالم.

وكان أكبر عدد من الحضور هو في مباراة باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد في ملعب روز باول في لوس أنجلوس بتاريخ 15 يونيو/حزيران، إذ بلغ 80619 متفرِّجاً. وتلتها المباريات التالية:

63587 | بايرن ميونخ - بوكا جونيورز | ملعب هارد روك، ميامي

62415 | ريال مدريد - الهلال | ملعب هارد روك، ميامي

60927 | الأهلي - إنتر ميامي | ملعب روز بول، لوس أنجلوس

بعد انتهاء الجولة 29 من البطولة، بلغ إجمالي عدد المشجعين الذين حضروا البطولة 1,024,438 مشجع، أي بمعدل 35,325 مشجعاً في المباراة الواحدة.