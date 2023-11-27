ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو يودّع كأس العالم FIFA 2026™ بختام لا يُنسى نفدت تذاكره بالكامل

لعبت عشرة منتخبات من خمسة اتحادات قارية ست مباريات في ملعب منطقة سان فرانسيسكو، حيث تواجد في المدرجات متوسط يبلغ 68588 شخصاً في المباراة الواحدة، بنسبة إشغال إجمالية بلغت 99.6% من طاقته الاستيعابية

ودّع هذا الصرح الرياضي منافسات البطولة بشكل صاخب، إذ احتفل المشجعون لفترة طويلة بعد صافرة النهاية، عقب فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك 2-0 في دور الـ32.

دخل لاعبون كبار وصغار التاريخ الكروي من بابه الواسع في هذا الملعب وحظيت الجماهير بأجواء استثنائية بين جنباته

وسط احتفالات عارمة لأنصار المنتخب الأمريكي بالفوز في مباراة دور الـ 32، ودّع ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو منافسات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بعد ست مباريات استثنائية ستظلّ محفورة في ذاكرة المشجعين والمنظمين والسكان.

عادة ما يستضيف هذا الملعب الرائع مباريات فريق San Francisco 49ers في دوري الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وفي كافة المباريات التي دارت بين جنباته خلال العرس الكروي، نفذت التذاكر بشكل شبه كامل، إذ تواجد في المدرجات متوسط يبلغ 68588 شخصاً في المباراة الواحدة، بنسبة إشغال إجمالية بلغت 99.6% من طاقته الاستيعابية، وهو ما يُظهر حجم الإقبال الكبير على البطولة وعلى متابعة المنتخبات المشارِكة.

وقد ودّع هذا الصرح الرياضي منافسات البطولة بشكل صاخب، إذ انتهت مباراة الأمريكيين أمام البوسنة والهرسك بفوز مستحق بهدفين دون رد بتوقيع فولارين بالوغون ومالك تيلمان، لتصدح حناجر المشجعين لما بعد صافرة النهاية بأغنية جون دينفر الشهيرة "خذوني إلى وطني، يا دروب الريف" (Take Me Home, Country Roads).

وبينما تحوّل تركيز المنتخب الأمريكي المستضيف إلى موقعة ثُمن النهائي المقبلة أمام بلجيكا في سياتل بولاية واشنطن بتاريخ 6 يوليو/تموز، شكّلت المباراة الأخيرة بالنسبة لمدينة سان فرانسيسكو والمنطقة المحيطة بها مسك ختام 19 يوماً من الأجواء الاحتفالية والمباريات النارية كان أطرافها عشرة منتخبات من خمسة اتحادات قارية منضوية تحت مظلة FIFA.

أتت أولى مباريات سان فرانسيسكو في البطولة بتاريخ 13 يونيو/حزيران لتكون بمثابة مؤشر على نجاح كبير منتظر إذ استقطبت موقعة قطر وسويسرا في إطار منافسات المجموعة الثانية جمهوراً غفيراً بلغ 67966 شخصاً، وهو ما نوّه إليه رئيس FIFA الذي كان حاضراً بقوله: "يغص الملعب بالمشجعين، وكان ذلك جميلاً بالفعل، كانت نتيجة (المباراة) مفاجأة للبعض، وغير مفاجئة لآخرين".

أما داخل المستطيل الأخضر، فقد انتهت تلك المباراة بالتعادل بهدف لمثله، وهو ما شكَّل إنجازاً بالنسبة للعنابي الذي اقتنص بذلك أول نقطة في تاريخه بكأس العالم FIFA™ بفضل هدف سجّله ميرو موهيم في شباكه عن طريق الخطأ في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، بعد أن سبقه زميله بريل إمبولو بالتهديف لصالح سويسرا من ركلة جزاء.

وبعدها بثلاثة أيام، خاض المنتخب النمساوي أول مباراة له في كأس العالم FIFA بعد غياب دام 28 سنة ليواجه الأردن حديثة العهد في البطولة أمام 68527 شخص في المدرجات تابعوا بشغف فوز ممثلي أوروبا بنتيجة 3-1 وتسجيل علي علوان أول هدف للأردن في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA.

وفي مدرجات ممتلئة عن بكرة أبيها بتاريخ 19 يونيو/حزيران، تمكّنت باراغواي في نفس الملعب من التغلب على تركيا بهدف يتيم سجّله ماتياس غالارزا في الثانية 64 من عمر المباراة ليكون ذلك أسرع هدف في نسخة هذا العام من البطولة. ورغم خسارة المنتخب التركي، إلا أن احتفالات الجماهير التركية خلال تقاطرها إلى الملعب شكّلت دليلاً دامغاً على الشغف الذي تُحفّزه المستديرة الساحرة.

وبعد ذلك بثلاثة أيام فقط، تكررت الأجواء الحماسية في الملعب عندما تمكّنت الجزائر من قلب تأخرها بهدف دون رد والفوز بنتيجة 2-1 على الأردن بحضور 68371 مشجعاً، لتكون تلك أول مرة يتمكّن فيها محاربو الصحراء من تحقيق ريمونتادا في كأس العالم FIFA.

أما ختام مباريات ملعب سان فرانسيسكو في دور المجموعات بين باراغواي وأستراليا، فقد دارت رحاها بتاريخ 25 يونيو/حزيران ونفذت تذاكرها بالكامل، إذ تواجد 68827 شخصاً في المدرجات، وانتهت بتعادل سلبي. وبعد أن خاض المباراة كاملةً، أصبح لوكاس هيرينغتون، بعمر 18 عاماً و293 يوماً، أول مراهق يبدأ مباراة في كأس العالم FIFA مع أستراليا، وأصغر لاعب يمثل منتخباً تابعاً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تاريخ البطولة. وبفضل نقطة التعادل هذه التي حققتها أستراليا، تمكّن السوكيروز من العبور إلى دور الـ 32 محتلاً المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وفي المقابل، أصبح إيدن جيكو، نجم منتخب البوسنة والهرسك، أكبر لاعب ميدان (40 عاماً و106 أيام) يُشارك في مباراة إقصائية في كأس العالم FIFA، متجاوزاً البرتغالي بيبي الذي كان عمره 39 عاماً و287 يوماً عندما واجه المغرب في ربع نهائي قطر ٢٠٢٢.

ورغم أن آخر المباريات التي استضافها ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو في البطولة، وحضرها كذلك رئيس FIFA، انتهت بشكل مخيّب بالنسبة إلى جيكو ورفاقه، إلا أنه يُشهد لهم تحقيق إنجاز هام تمثّل ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها منطقة خليج سان فرانسيسكو منافسات كأس العالم FIFA، إذ سبق لملعب ستانفورد، الموجود في حرم جامعة ستانفورد، أن استضاف ست مباريات في كأس العالم FIFA الولايات المتحدة الأمريكية 1994™، كما شهد ذات الملعب تغلّب المنتخب الأمريكي للسيدات على البرازيل في نصف نهائي كأس العالم للسيدات FIFA الولايات المتحدة الأمريكية 1999™ قبل أن تمضي الأمريكيات في المنافسات ويحرزن اللقب الثاني في تاريخهن.