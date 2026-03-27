تشيلي تُشارك في سلسلة FIFA™ لعام 2026 بهدف طويل الأمد

يُواجه منتخب تشيلي منتخبي نيوزيلندا (البلد المضيف) والرأس الأخضر (الكابو فيردي)، وكلاهما متأهل لكأس العالم FIFA، في أوكلاند

يناقش المدرب نيكولاس كوردوفا تقدم المنتخب الوطني، وتطوير المواهب الشابة، وأهمية المنافسات الدولية

يحظى منتخب تشيلي بدعم برنامج تطوير المواهب وبرنامج Forward التابعين لـFIFA

عندما تولى نيكولاس كوردوفا منصب المدير الفني لمنتخبات تشيلي للشباب في أغسطس/آب 2023، لم يكن يتوقّع أنه بعد عامين ونصف، سيجد نفسه في نيوزيلندا، يستعد لقيادة المنتخب الأول في أول مشاركة له في سلسلة FIFA™.

تم تعيين كوردوفا لوضع خطة تطوير طموحة طويلة الأمد، والتي لا تزال المبدأ التوجيهي للمنتخب حتى اليوم. ومع ذلك، أدى فشل تشيلي في التأهل لكأس العالم FIFA™ للمرة الثالثة على التوالي في يوليو من العام الماضي إلى رحيل المدرب السابق ريكاردو غاريكا، وعيّن الاتحاد التشيلي لكرة القدم كوردوفا مدربا لغاية منتصف 2026.

تبدو الآن إنجازات لاروخا الرائعة في كأس العالم جنوب أفريقيا 2010 FIFA وكأس العالم البرازيل 2014 FIFA، بالإضافة إلى فوزه بلقب كوبا أمريكا عامي 2015 و2016، وكأنها ذكرى بعيدة. في ذلك الوقت، كان الفريق مدعوماً بجيل ذهبي ضمّ لاعبين بارزين مثل أليكسيس سانشيز، وأرتورو فيدال، وغاري ميديل، وكلاوديو برافو، على سبيل المثال لا الحصر.

وأوضح كوردوفا قائلاً "نحن في منتصف مرحلة انتقالية. لسنوات، أسعدنا هذا الجيل من اللاعبين كثيراً، ولكن للأسف، لم نتمكّن من سدّ فراغهم مع الحفاظ على قدرتنا على المنافسة على أعلى المستويات. كان لا بدّ من حدوث هذا النوع من التحوّل في مرحلة ما، ونحن الآن في خضمّه. سيستغرق الأمر بعض الوقت."

وأضاف كوردوفا، الذي من المقرّر أن يواجه منتخب تشيلي منتخب الرأس الأخضر يوم الجمعة 27 مارس/آذار، ومنتخب نيوزيلندا المضيف يوم الاثنين 30 مارس/آذار "لهذا السبب من المهم جداً أن تشارك تشيلي في مباريات سلسلة FIFA وأن تلعب ضدّ المنتخبات المتأهلة لكأس العالم القادمة."

وأضاف "إن فرصة المشاركة في بطولات دولية كهذه، خارج الديار، أمر بالغ الأهمية في وقت انخفض فيه متوسط ​​أعمار فريقنا من 30 إلى 24 عاماً. لقد أحضرنا ستة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عاماً، لذا ستكون هذه تجربة قيّمة للغاية بالنسبة لهم."

وقد مثّل أربعة من هؤلاء اللاعبين منتخب لاروخا في كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، بقيادة كوردوفا آنذاك "حارس المرمى سيباستيان ميلا، والمدافعان إيان غارغيز وفيليبي فاونديز، ولاعب الوسط لاوتارو ميلان كلهم شاركوا في تلك البطولة."

وعلّق كوردوفا على بطولة العام الماضي "من الناحية الكروية، قدّم الفريق أداءًا جيداً، لكننا واجهنا صعوبات نفسية. كان اللعب على أرضنا وأمام 40 ألف متفرج أمراً رائعاً، لكننا لم نكن مستعدين ذهنياً لهذه المناسبة. ورغم صعوبة محاكاة هذا الشعور في المباريات الودية، إلا أنه كلما زاد تنافس لاعبينا، بدءًا من سن مبكرة، كلما كانوا أكثر استعداداً لمواجهة أي تحديات، سواء على الصعيد الكروي أو النفسي."

ووصف كوردوفا قرار FIFA بتنظيم كأس العالم تحت 17 سنة FIFA سنوياً بدءًا من عام 2025 بأنه "رائع"، خاصةً مع تأهل تشيلي لهذه البطولة حيث قال "لقد أجرينا الحسابات ووجدنا أن اللاعب يمكنه الآن خوض ما بين 30 و35 مباراة على مستوى تحت 17 سنة. وهذا يعني أنه بإمكاننا تطوير برامج لتأهيل اللاعبين من فريق تحت 15 سنة إلى الفريق الأول."

وأضاف "رغم أن هذا الهيكل لا يزال قيد التطوير، إلا أن هذا هو هدفنا. نريد أن نرعى أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال كل مرحلة من مراحل العملية حتى يتمكّنوا من الوصول إلى الفريق الأول في سن أصغر ويكونوا أكثر استعداداً."

كما يحرص كوردوفا على تسليط الضوء على دور مخطط FIFA لتطوير المواهب في مشروع الاتحاد التشيلي لكرة القدم. وأوضح قائلاً "بعد ثلاثة أشهر من تولي المنصب، شاركتُ في ندوة لـFIFA في أوروغواي، برفقة ممثلي الدول العشر الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. ومن خلال هذه المناقشات، توصلنا إلى أفكار لإضافتها إلى خططنا الحالية، مما مكّننا من تقديم خططنا إلى FIFA."

وأضاف "لقد أكملنا بالفعل عشر دورات تدريبية مصغرة هذا العام، بما في ذلك الدورة الأخيرة التي عُقدت الأسبوع الماضي. وقد زرنا أماكن مثل إيكويكي، وأنتوفاغاستا، وكوكيمبو، وكاليرا، ورانكاغوا، وتشيلان، وكونسيبسيون. ويتم كل شيء بالتعاون مع أندية الدرجتين الأولى والثانية. وهذا عامل أساسي آخر لأننا نحتاج أيضاً إلى الأندية لتحقيق تنمية مستدامة."

وربما يكون سيباستيان ميلا خير مثال على ذلك، فقد تم اكتشافه في مارس/آذار 2024، ولعب في جميع مباريات كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA، وهو الآن جزء من المنتخب الوطني الأول. تم اختيار 15 لاعباً من الدورات التسع السابقة لتمثيل المنتخب الوطني في مسابقات أمريكا الجنوبية.

كما أشاد المدرب أيضاً بالتحسينات الكبيرة التي أدخلها الاتحاد التشيلي لكرة القدم على البنية التحتية. ففي العام الماضي، وفي نفس يوم نهائي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA، شهدت كرة القدم التشيلية نقلة نوعية بافتتاح مركز خوسيه سولانتاي سيلفا للأداء العالي، وحضر رئيس FIFA جياني إنفانتينو، حفل الافتتاح.

وكان برنامج FIFA Forward مساهماً رئيسياً في مشروع التجديد، الذي امتد من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2025. وأضاف المدرب "لدينا الآن كل ما نحتاجه لإنجاز المهمة. إنه لشرف عظيم، يدفعنا إلى وضع معايير عالية لأنفسنا وللاعبينا أيضاً."

وأعرب كوردوفا عن سعادته بتسمية مركز التدريب باسم سولانتاي، المدرب المعروف بالتزامه برعاية المواهب الشابة، قائلاً "إنه تكريم مستحق، فقد كان له دورٌ بارز في دفع ’الجيل الذهبي‘ نحو الأمام. بدأت المسيرة مع أول استدعاء للاعبين المولودين عام 1987 عام 2006، ولكن لم يُحقّق الفريق اللقب إلا بعد تسع سنوات، وبعد دمج لاعبين من فئات عمرية أخرى. لم يكن ذلك إنجازاً بين عشية وضحاها."