بطولة كأس العالم FIFA 2026™ تكسر الرقم القياسي لعدد المشجعين في يوم واحد

حققت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ انطلاقة أسطورية؛ فرغم أن ستة أيام فقط مضت على انطلاق منافساتها في ملعب مكسيكو سيتي، إلا أنه تم بالفعل كسر الرقم القياسي للعدد اليومي للمشجعين، إذ تواجد إجمالي 281,223 من المتفرجين في مدرجات المباريات الأربع في دور المجموعات التي جمعت بين فرنسا والسنغال، والعراق والنرويج، والأرجنتين والجزائر، والنمسا والأردن، وهو ما تخطى الرقم القياسي السابق لعدد المشجعين في يوم واحد من العرس الكروي العالمي - 277,070 - المسجَّل بتاريخ 28 يونيو/حزيران 1994، الذي شهد أيضاً إجراء أربع مباريات. وبهذا، يكون إجمالي عدد عشاق الساحرة المستديرة الذين تواجدوا في مدرجات البطولة إلى الآن هو 1,309,652، بمتوسط يبلغ 65,483 في المباراة الواحدة، أي أن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم FIFA™ في طريقها لكسر الرقم القياسي الإجمالي بحلول نهاية مرحلة المجموعات- 3.5 ملايين مشجع - والمسجَّل في الدورة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994.