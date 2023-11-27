بطولة كأس العالم FIFA 2026™ تكسر الرقم القياسي لعدد المشجعين في يوم واحد

دخل إجمالي 281,223 مشجعّ عبر البوابات الدوارة للملاعب في مباريات يوم 16 حزيران/يونيو، وهو ما تخطى الرقم القياسي البالغ 277,070 والمسجَّل في 28 يونيو/حزيران 1994
بعد ستة أيام من المنافسات، بلغ إجمالي عدد المشجعين في ملاعب البطولة، بمتوسط 1,309,652 في المباراة الواحدة
النسخة الحالية من البطولة في طريقها لكسر الرقم القياسي الإجمالي بحلول نهاية مرحلة المجموعات
حققت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ انطلاقة أسطورية؛ فرغم أن ستة أيام فقط مضت على انطلاق منافساتها في ملعب مكسيكو سيتي، إلا أنه تم بالفعل كسر الرقم القياسي للعدد اليومي للمشجعين، إذ تواجد إجمالي 281,223 من المتفرجين في مدرجات المباريات الأربع في دور المجموعات التي جمعت بين فرنسا والسنغال، والعراق والنرويج، والأرجنتين والجزائر، والنمسا والأردن، وهو ما تخطى الرقم القياسي السابق لعدد المشجعين في يوم واحد من العرس الكروي العالمي - 277,070 - المسجَّل بتاريخ 28 يونيو/حزيران 1994، الذي شهد أيضاً إجراء أربع مباريات. وبهذا، يكون إجمالي عدد عشاق الساحرة المستديرة الذين تواجدوا في مدرجات البطولة إلى الآن هو 1,309,652، بمتوسط يبلغ 65,483 في المباراة الواحدة، أي أن النسخة الحالية من بطولة كأس العالم FIFA™ في طريقها لكسر الرقم القياسي الإجمالي بحلول نهاية مرحلة المجموعات- 3.5 ملايين مشجع - والمسجَّل في الدورة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994.
“وتعليقاً على هذا الرقم القياسي، صرَّح جياني إنفانتينو قائلاً: "يسرّنا للغاية ما نلمسه من تجاوب لدى المشجعين الذين يحضرون بأعداد هائلة ويجعلون البطولة بمثابة احتفال يشمل الجميع، ويخلق أجواء حماسية لكافة المنتخبات المشارِكة".
وأردف: "لعبتْ الدول المستضيفة الثلاث والمدن المستضيفة الـ 16 دوراً محورياً في إتاحة المجال أمام هذه الأجواء والترحيب بالعالم في روح من البهجة والاحترام. فهذا هو جوهر كأس العالم FIFA".
وفي ظل الطلب الكبير على التذاكر، يتوجّه FIFA بالدعوة للمشجعين للتحقق بشكل منتظم من التذاكر المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.
بصفته منظمة غير ربحية، يُعيد FIFA استثمار الإيرادات التي يحققها من كأس العالم FIFA™ من أجل تعزيز نموّ كرة القدم (للرجال والسيدات والشباب) في الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 حول العالم. ويمكن الاطّلاع على التفاصيل الكاملة لميزانية استثمار كأس العالم FIFA على الموقع FIFA.com.