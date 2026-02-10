فتح باب التقديم للنسخة الثانية من برنامج التدريب الداخلي للاتحادات الأعضاء في FIFA

التدريب الداخلي يوفر فرصة فريدة لاكتساب خبرة عملية في مختلف المجالات الوظيفية في FIFA

تعليم مفصل وفرصة رائعة للتواصل

البرنامج مفتوح للموظفين الحاليين في الاتحادات الأعضاء في FIFA

تم فتح باب التسجيل رسمياً في النسخة الأخيرة من برنامج التدريب الداخلي للاتحادات الأعضاء في FIFA، بعد توزيع رسالة تعميمية على جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً.

تم تصميم هذا المنهج الحصري لرفع المعايير وأفضل الممارسات للجيل القادم من محترفي صناعة كرة القدم، ويعكس التزام FIFA بالسعي للتطوير المستمر وتوفير فرص متكافئة في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: ”هذا التدريب هو رحلة تعليمية فريدة من نوعها، تجمع بين النظرية والتطبيق في سياق مهمة FIFA وقيمها“.

تم تصميم البرنامج خصيصًا لدعم التقدم الوظيفي للموظفين الذين يعملون حاليًا في الاتحادات الأعضاء في FIFA.

سيتبع المتدربون برنامج تدريب منظم في مكان العمل، مدعومًا بأنشطة تعليمية وتطويرية رسمية ومركزية، بالإضافة إلى فعاليات يشارك فيها متحدثون ضيوف.

سيقضي المشاركون ما يصل إلى 12 أسبوعًا في الانغماس في الأعمال الداخلية للهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية. ستكون التدريبات في مقر FIFA في زيورخ أو مكتب FIFA في باريس أو أحد المكاتب الإقليمية لـ FIFA.

خلال فترة التدريب، ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المفاهيم التي تعلموها على سيناريوهات واقعية، والمساهمة في مشاريع ومبادرات حية. كما سيقيمون علاقات مهمة مع زملائهم في FIFA وزملائهم المتدربين من الاتحادات الأعضاء الأخرى، مما سيساعدهم على توسيع آفاقهم وشبكاتهم.

لضمان إمكانية الوصول، ستغطي FIFA تكاليف السفر والإقامة والوجبات لجميع المرشحين الناجحين.

بالنسبة لنسخة 2026، سيغطي البرنامج 20 مجالًا متاحًا. يمكن للمرشحين التقدم لثلاثة من هذه المجالات الوظيفية كحد أقصى، على الرغم من أن المرشحين الناجحين سيتم اختيارهم لمجال واحد فقط. تشمل مجالات التركيز، على سبيل المثال لا الحصر، موضوعات مثل تطوير كرة القدم النسائية، والمسابقات، والقيادة الفنية، وتكنولوجيا كرة القدم والبيانات (الابتكار)، وخدمات الاتحادات الأعضاء.

ويعتبر البرنامج مفتوحاً للموظفين الحاليين في الاتحادات الأعضاء في FIFA الذين يحملون شهادة جامعية ولديهم ما بين سنة وثلاث سنوات من الخبرة المهنية.

يمكن اعتبار الخبرة المهنية الكبيرة في مجال كرة القدم بديلاً مقبولاً عن الشهادة الجامعية. يجب أن يتقن المتقدمون اللغة الإنجليزية بطلاقة؛ ومع ذلك، سيقدم FIFA دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت لمدة 60 يوماً لمن يحتاجون إليها قبل بدء البرنامج.

يمكن لكل اتحاد عضو ترشيح خمسة موظفين كحد أقصى للتقدم للبرنامج. تتطلب عملية التقديم من المرشحين ملء نموذج عبر الإنترنت، وسيتم دعوة المتقدمين المختارين إلى مقابلة قبول عبر الإنترنت مع ممثلي FIFA.

آخر موعد للتقديم هو الأربعاء 4 مارس 2026 الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا. يمكن للمرشحين التقدم هنا.

شهدت النسخة الأولى من البرنامج، التي اختتمت في أواخر عام 2025، تخرج 20 متدربًا من جميع الاتحادات الستة كسفراء لاتحاداتهم. وتسعى النسخة القادمة إلى البناء على هذا الأساس، وتعزيز حوكمة كرة القدم والقدرات الإدارية في جميع أنحاء العالم.