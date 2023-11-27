عرض Topps بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA™ الأول في التاريخ يمنح العلامات التجارية منصة إبداعية متميزة

وسيجمع هذا العرض – الذي سيحمل اسم "عرض Topps بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA 2026™" – نخبة من أشهر فناني عصرنا الحالي، في احتفالية تاريخية تجمع بين الرياضة والموسيقى والأثر العالمي الممتد. وسيتولى كريس مارتن الإشراف الفني على " عرض Topps بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA 2026™ " الذي تنتجه منظمة Global Citizen، ويشارك في إحيائه كنجوم رئيسيين كل من مادونا، وشاكيرا، وفرقة BTS، وجاستن بيبر. وينضم إلى هذا الحفل الاستثنائي النجم بيرنا بوي، وقائد الأوركسترا الفنزويلي الشهير عالميًا غوستافو دوداميل، المدير الموسيقي والفني لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، بالإضافة إلى كورال "بي إس 22" الفائز بجائزة "ويبي"، علاوةً عن فرقة "كولدبلاي".

بالإضافة إلى شركة Topps، سيدعم العرض شركاء FIFA مثل ADI Chain وVisa، والراعي الرسمي Bank of America، وداعمي البطولة DoorDash وMarriott Bonvoy، والمنصة المفضلة YouTube Music، والمرخص الرئيسي للبطولة في منطقة الصين الكبرى واليابان، شركة Kayford Holdings. وسيتم دمج كل من هذه الجهات بطُرق متنوعة خلال هذا الحفل الاستثنائي الممتد لـ 11 دقيقة والكفيل بإبهار الجماهير في الملعب، وفي حفلات المشاهدة الجماعية عبر الدول المستضيفة، أو أمام أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة حول العالم. ويمكن للجماهير ترقب أساور المشجعين (Fan Bands™) الشهيرة من Bank of America خلال العرض، بالإضافة إلى مفاجأة توصيل خاصة من DoorDash. كما حظيت مشاركة فرقة غيتو كيدز إلى جانب شاكيرا وبيرنا بوي بدعم من Marriott Bonvoy، في حين ستتوسع حملة "Tap In" من Visa لتشمل الموسيقى. وبفضل منصة YouTube Music، سيكون "عرض Topps بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA 2026™" متاحًا بشكل كامل على المنصة فور انتهائه، مما يمنح المشجعين فرصة عيش كل لحظة في هذا العرض مجددًا في الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنوات المقبلة. هذا وسيدعم عرض ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم 2026 FIFA™ صندوق FIFA Global Citizen للتعليم؛ وهو مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز فُرص الحصول على تعليم عالي الجودة وإتاحة آفاق ممارسة كرة القدم للأطفال حول العالم. وقد جُمِع بالفعل أكثر من 60 مليون دولار أمريكي، مع استمرار تصاعد هذا الزخم، إذ سيتم التبرع بدولار أمريكي واحد من قيمة كل تذكرة تُباع لمباريات كأس العالم FIFA 2026 لصالح الصندوق الذي يدعم المشاريع الاجتماعية حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تبرعت شاكيرا بعائداتها من الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA 2026، الأغنية الناجحة عالميًا "داي داي" 'Dai Dai'، لصالح صندوق التعليم.