جاستن بيبر يُشارك مادونا وشاكيرا وفرقة BTS في تقديم عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 FIFA™

تجتمع كرة القدم والموسيقى والأثر الاجتماعي في أول عرض على الإطلاق يُقام بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA™، وذلك يوم الأحد 19 يوليو/تموز في استاد نيويورك نيوجيرسي

يُشارك في العرض أيضاً كل من بورنا بوي وغوستافو دوداميل وجوقة PS22 بمشاركة فرقة Coldplay

جُمع حتى الآن أكثر من 50 مليون دولار أمريكي، بما يشمل التبرع بدولار أمريكي واحد عن كل تذكرة مباعة لمباريات كأس العالم 2026 FIFA™ لدعم مشاريع اجتماعية في مختلف أنحاء العالم

يسرُّ FIFA وGlobal Citizen الإعلان عن انضمام النجم العالمي جاستن بيبر للمشاركة في تقديم عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 FIFA™ التاريخي، الذي سيُقام يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 في استاد نيويورك نيوجيرسي.

ينضم جاستن بيبر إلى مادونا وشاكيرا وفرقة BTS للمشاركة في تقديم أول عرض على الإطلاق يُقام بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 FIFA™، وذلك في احتفال بارز يجمع بعضاً من أكبر نجوم العالم عند نقطة التقاء الرياضة والموسيقى والأثر العالمي. كما سيظهر بورنا بوي، الذي تواصل أغنيته العالمية الناجحة "Dai Dai" مع شاكيرا تصدّر قوائم الأغاني حول العالم، خلال البث الذي يستمر 11 دقيقة، إلى جانب غوستافو دوداميل، قائد الأوركسترا الفنزويلي المشهور عالمياً والمدير الموسيقي والفني لأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، وجوقة PS22 الحائزة على جائزة Webby بمشاركة فرقة Coldplay.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "عندما نتحدّث عمّا يحتاج إليه العالم، لا شيء أهم من التعليم. فنحن فخورون بانضمام جاستن بيبر إلى مادونا وشاكيرا وفرقة BTS للمشاركة في تقديم عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 FIFA، دعماً لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم ورسالتنا الرامية إلى توسيع فرص حصول الأطفال حول العالم على تعليم عالي الجودة وإتاحة فرص ممارسة كرة القدم لهم."

وتابع "كما سينضم بورنا بوي وغوستافو دوداميل وجوقة PS22، بمشاركة فرقة Coldplay أيضاً، وسيؤدون دوراً رئيسياً في إيصال رسالة قوية من الوحدة والأمل إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ومع توحّد العالم حول أهم مباراة في تاريخ كرة القدم، يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 في استاد نيويورك نيوجيرسي، فإن هذا العرض غير المسبوق، الذي يتولى تنسيقه كريس مارتن من فرقة Coldplay، سيحتفي بكرة القدم والموسيقى وقيمنا المشتركة، ليضمن إرثاً يتجاوز صافرة النهاية."

وسيدعم عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 FIFA™ صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتوسيع فرص حصول الأطفال حول العالم على تعليم عالي الجودة وإتاحة فرص ممارسة كرة القدم لهم. وقد جُمع حتى الآن أكثر من 50 مليون دولار أمريكي، ولا يزال الزخم يتزايد، حيث يُتبرع بدولار أمريكي واحد من قيمة كل تذكرة مباعة لمباريات كأس العالم 2026 FIFA™ لصالح الصندوق، الذي سيدعم مشاريع اجتماعية في مختلف أنحاء العالم.

وقال جاستن بيبر بهذه المناسبة "تزخر كأس العالم FIFA بميزة جامعة لا يضاهيها أي حدث آخر. وأنا ممتن للمشاركة في هذا العرض بين شوطي النهائي، وامتناني أكبر لأنه يُساهم بالفعل في توسيع فرص حصول الأطفال على التعليم حول العالم."

من جانبه، أضاف بورنا بوي "كأس العالم FIFA واحدة من اللحظات القليلة التي تجمع العالم بأسره حقاً. وتمثيل أفريقيا في أول عرض على الإطلاق يُقام بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA شرف ومسؤولية أحملهما على محمل الجد. ويشرّفني أن أكون جزءاً من عرض لا يحتفي بكرة القدم والثقافة فحسب، بل يساعد أيضاً على خلق فرص أكبر للأطفال من خلال التعليم في مختلف أنحاء العالم."

كما ستُشارك شخصيات شارع سمسم (Sesame Street) وذا مابيتس (The Muppets) في جانب من العرض؛ وهي الشخصيات التي ساعدت أجيالاً من الأطفال حول العالم على التعلم، وحفزتهم على توسيع آفاق أحلامهم. وتعزز مشاركتها الهدف من عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 FIFA™، وهو المساعدة على ضمان حصول الأطفال حول العالم على تعليم عالي الجودة.

يُذكر أن مؤسسة Global Citizen تتولى إنتاج عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 FIFA™ بالشراكة مع Live Nation وDone + Dusted. وفي فيلم قصير أُعلن فيه عن الفنانين المشاركين، كشف كريس مارتن من فرقة Coldplay عن قائمة النجوم المشاركين، مشيراً إلى أن العرض سيتمحور بالكامل حول "الوحدة والتآلف... والدعوة عامة للجميع".

وفي مايو/أيار 2026، أعلن FIFA وGlobal Citizen عن المجموعة الأولى من المنظمات التي ستحصل على مِنح من صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، لدعم البرامج التي تتيح للأطفال في المجتمعات المحرومة في عشر دول فرص التعليم وممارسة كرة القدم.

ومن خلال دعم النماذج المثبتة التي تقودها المجتمعات المحلية والتي تجمع بين التعليم والرياضة والمشاركة المحلية، يسعى صندوق FIFA Global Citizen للتعليم إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتحسين النتائج التعليمية، وفتح الآفاق للأطفال في بعض المجتمعات الأكثر حرماناً في العالم. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول صندوق FIFA Global Citizen للتعليم والمنظمات المستفيدة الأولى، يُمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني globalcitizen.org.

ويضم المجلس الاستشاري غير الاستئماني لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم كلاً من رئيس FIFA جياني إنفانتينو، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنظمة Global Citizen هيو إيفانز، والمغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية شاكيرا، والممثل الأسترالي هيو جاكمان، وسيدة الأعمال والرائدة في مجال الأعمال الأمريكية إيفانكا ترامب، والمغني وكاتب الأغاني الكندي ذا ويكند، وأسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز، وأسطورة كرة القدم البرازيلية كاكا، والرئيس المشارك لبنك Bank of America جيم ديمار.