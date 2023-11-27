جوائز صندوق FIFA Global Citizen للتعليم تُمنح لأول مجموعة من المنظمات المجتمعية التي توفر فُرص التعليم وممارسة كرة القدم للأطفال في جميع أنحاء العالم

تتلقى سبعٌ وعشرون منظمة شعبية في عشر دول تمويلاً لدعم الأطفال في المجتمعات المحرومة

يهدف صندوق FIFA Global Citizen للتعليم ، الذي تم إطلاقه عام 2025، إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتحسين فرص التعليم وممارسة كرة القدم للأطفال في جميع أنحاء العالم

مرحلة تقديم الطلبات للجولة القادمة مفتوحة الآن حيث يعمل الشركاء والمانحون العالميون على توسيع نطاق تأثيرهم من خلال الرياضة والتعليم

أعلن FIFA وGlobal Citizen اليوم عن المجموعة الأولى من الجهات المستفيدة من مِنح صندوق FIFA Global Citizen للتعليم. تم اختيار سبع وعشرين منظمة معنية بفئة البراعم الكروية في عشر دول لتلقي مِنحٍ، تتراوح قيمتها بين 50 ألف و250 ألف دولار أمريكي، لدعم عملها الحيوي في توفير التعليم الجيد وبرامج كرة القدم للأطفال في المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم.

ويهدف صندوق FIFA Global Citizen للتعليم إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية كأس العالم FIFA 2026™ لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم وكرة القدم للأطفال في جميع أنحاء العالم. جمع الصندوق حتى الآن أكثر من 30 مليون دولار أمريكي عبر مساهمات المؤسسات الخيرية والعلامات التجارية والشركات الرائدة والمتبرعين الأفراد وعائدات مبيعات التذاكر المرتبطة بالفعاليات الموسيقية والرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™ القادمة.

هذا وتعكس الدفعة الأولى من المستفيدين من مِنح صندوق FIFA Global Citizen للتعليم حجم الحاجة العالمية والحاجة لإحداث تأثير فعّال على الأرض. وتصل خدمات المنظمات المختارة مجتمعةً إلى آلاف الأطفال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق التي يقل فيها عدد الطلاب الذين يكملون مرحلة التعليم الثانوي عن 15% وتتجاوز فيها معدلات الفقر 60%. تُبرز هذه الأرقام مدى الحاجة المُلحة للاستثمار المُوجّه.

ومن خلال دعم المقارَبات التي أثبتت نجاعتها وتقودها المجتمعات المحلية وتجمع بين التعليم والرياضة والمشارَكة المحلية، يسعى صندوق FIFA Global Citizen للتعليم إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتحسين النتائج التعليمية، وخلق مسارات الفرص للأطفال في بعض المجتمعات الأكثر حرماناً في العالم.

"كرة القدم تملك القوة القادرة على التوحيد والإلهام وإحداث تغيير دائم، ومن خلال صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، فإننا نضع هذه القوة موضع التنفيذ للاستثمار في مستقبل الأطفال حول العالم".

"تقوم هذه المنظمات بعمل استثنائي، وغالباً في أكثر البيئات صعوبة، لضمان حصول الأطفال على التعليم والمهارات الحياتية التي توفرها كرة القدم. بالتعاون مع Global Citizen، نحن ملتزمون بتوسيع هذا التأثير ومساعدة المزيد من الأطفال على تحقيق إمكاناتهم".

هذا وتضم المجموعة الأولى من المنظمات التي تلقت مِنحاً من صندوق FIFA Global Citizen للتعليم:

تتوفر المزيد من المعلومات حول صندوق FIFA Global Citizen للتعليم والمنظمات المستفيدة الأولى على globalcitizen.org/education-fund-grantees.

مرحلة تقديم الطلبات مفتوحة الآن للدورة الثانية من المِنح المقدمة من صندوق FIFA Global Citizen للتعليم. المنظمات التي توفر فُرص التعليم والرياضة للأطفال في المجتمعات المحرومة حول العالم مدعوة للتقدم بطلباتها للحصول على مِنح تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 250 ألف دولار أمريكي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني globalcitizen.org/education-fund-apply.

وصرّح هيو إيفانز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Global Citizen: "إن فرصة التعليم بالنسبة للأطفال الذين ينشؤون في فقر مدقع، ليست مجرد وسيلة لتغيير الحياة، بل هو إنقاذ لهم. وتأثير صندوق FIFA Global Citizen للتعليم بعيد المدى — يتجاوز حياة الشباب في الفصول الدراسية وفي الملاعب الرياضية، ليصل إلى هذه المجتمعات، لتتحسن نوعية حياتهم وتُكسر دوائر الفقر. أتقدم بخالص التهاني لأول الحاصلين على مِنح صندوقنا، وأعرب عن امتناني لعملهم الرائع".

أما جوزيف مراك الثالث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Foundation Source فقال: "يشرفنا أن نلعب دوراً في مبادرة بهذا الحجم والهدف — مبادرة لديها القدرة على تغيير حياة الناس وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم للأطفال في جميع أنحاء العالم". "على مدى أكثر من 25 عاماً، أكدنا أن العمل الخيري المؤثر يتطلب أكثر من النوايا الحسنة المجردة. لأن البنية التحتية التشغيلية القوية والممتثلة هي حجر الزاوية الذي يسمح بوصول التبرعات الكريمة إلى الذين هم في أمس الحاجة إليها".

كما تضم قائمة المتبرعين المؤسسين لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم بنك Bank of America، وهو الراعي المالي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، والذي يعمل أيضاً كبنك مسجِّل للصندوق، بالإضافة إلى مبيعات التذاكر من كأس العالم للأندية FIFA 2025، وكأس العالم FIFA 2026، وFIFA Collect. ومن المتوقع تقديم المزيد من التعهدات بالمساهمة من المؤسسات الخيرية والشركات والأفراد في الأشهر المقبلة.

هذا ويضم المجلس الاستشاري غير الائتماني لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم، رئيس FIFA جياني إنفانتينو، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Global Citizen هيو إيفانز، والممثل الأسترالي هيو جاكمان، وسيدة الأعمال الأمريكية إيفانكا ترامب، والمغني وكاتب الأغاني الكندي ذا ويكند، والمغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية شاكيرا، ولاعبة التنس الأمريكية الشهيرة سيرينا ويليامز، وأسطورة كرة القدم البرازيلية كاكا، والرئيس المشارك لبنك Bank of America جيم ديمار.

كما ستُخصص نصف الأموال التي تم جمعها لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم إلى برنامج FIFA Football for Schools (F4S)، وهي مبادرة تعمل على تعزيز المهارات الحياتية والتعليمية وتنمية المجتمع من خلال كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

تم اختيار المجموعة الأولى من المستفيدين من مِنح صندوق FIFA Global Citizen للتعليم بعد عملية تنافسية ومتعددة المراحل مصممة لضمان المصداقية والتأثير. من بين أكثر من 3500 طلب تم تقديمها من خلال دعوة عالمية مفتوحة، قامت مؤسسة Foundation Source بفحص مستقل للتحقق من أهلية وامتثال مقدمي الطلبات قبل أن تختار Global Citizen أفضل المرشحين وفقاً لإطار تقييمي صارم.