طرح تذاكر منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم FIFA 2026™

سيستضيف ملعب غوادالاخارا وملعب مونتيري منافسات مساري الملحق العالمي

ستتنافس منتخبات جامايكا وكاليدونيا الجديدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوليفيا وسورينام والعراق على تذكرتي التأهل لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

يتراوح سعر التذاكر بين 200 إلى 300 بيزو مكسيكي (حوالي 11.50 إلى 17.50 دولاراً أمريكياً) ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets

تم فتح باب شراء تذاكر منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم FIFA 2026™ التي ستستضيف منافساتها مدينتا غوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتين من خلال موقع FIFA.com/tickets، بحيث تجري مباراتا نصف النهائي في 26 مارس/آذار ونهائي كل مسار من المسارين في 31 مارس/آذار. هذا ويبدأ سعر التذاكر من 200 بيزو مكسيكي (11.50 دولاراً) تقريباً، وستُحدِّد نتيجة الملحق اثنين من آخر ستة منتخبات لا تزال تسعى لخوض البطولة التي ستشهد مشارَكة 48 منتخباً وتنطلق بعد أقل من ثلاثة أشهر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وستجري مباريات الملحق العالمي، التي سيبثّها موقع FIFA.com، في ملعبي غوادالاخارا (المسار الأول: جامايكا وكاليدونيا الجديدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية) ومونتيري (المسار الثاني: بوليفيا وسورينام والعراق) اللذين سيستضيفان كذلك منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

يُذكر أن المسارين قد يشهدا تأهل منتخب للمرة الأولى في تاريخه إلى العرس الكروي العالمي، إذ لم يسبق لكاليدونيا الجديدة أو سورينام خوض كأس العالم FIFA سابقاً.

وسيلعب المنتخب الفائز من المسار الأول في المجموعة 11 من بطولة كأس العالم FIFA 2026، بحيث يواجه البرتغال بتاريخ 17 يونيو/حزيران في مدينة هيوستن (المباراة 23)، وكولومبيا بتاريخ 23 يونيو/حزيران في مدينة غوادالاخارا (المباراة 48)، وأوزباكستان بتاريخ 27 يونيو/حزيران في مدينة أتلانتا (المباراة 72).

أما الفريق الفائز من المسار الثاني، فسيخوض منافسات المجموعة 9 من بطولة كأس العالم FIFA 2026، بحيث يواجه النرويج بتاريخ 16 يونيو/حزيران في مدينة بوسطن (المباراة 18)، وكولومبيا بتاريخ 22 يونيو/حزيران في مدينة فيلادلفيا (المباراة 42)، والسنغال بتاريخ 26 يونيو/حزيران في مدينة أتلاتنا (المباراة 62).