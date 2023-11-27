FIFA يُرحِّب بسفراء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في مقره بزيورخ مع اقتراب انطلاق كأس العالم FIFA 2026™

أظهرت الزيارة القدرة الفريدة التي تتمتّع بها كرة القدم على توحيد الشعوب والدول حول العالَم

ركَّزت النقاشات على الاستعداد التنظيمي وأواصر التعاون على بُعد أقل من 30 يوماً لانطلاق كأس العالم FIFA 2026™

تباحث السفراء بخصوص فرص تنظيم أنشطة مشتركة بين سفاراتهم أثناء البطولة

على بُعد أقل من 30 يوماً على انطلاق كأس العالم FIFA 2026™، زار ممثلون عن حكومات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا مقر FIFA بمدينة زيورخ في إطار تسارع وتيرة التحضيرات لتنظيم الحدث الكروي المنتَظر.

ورحَّب FIFA بأصحاب السعادة سفير كندا جان بول ليميو، وسفيرة المكسيك سيسيليا جابر بريسيدا، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكي كاليستا غينغريتش متحدة، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى تركز على النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم FIFA 2026™ والتعاون الثلاثي الفريد بين دولهم في سبيل استضافة ناجحة للبطولة.

وكان في استقبال السفراء كيمبرلي موريس، رئيسة قسم FIFA المعني بالموارد البشرية والتكنولوجيا والعمليات، بالإضافة إلى مسؤولي قسم FIFA المعني بالعلاقات العامة والعلاقات الدولية، وفي طليعتهم رئيسة القسم مريام بوركارد.

وركّزت الزيارة على الدور الذي تضطلع به كرة القدم كقوة عالمية مؤثرة تجمع بين الشعوب والثقافات والدول، كما شكَّلت فرصة لتبادل الرؤى بخصوص الجوانب التنظيمية والعملياتية والاجتماعية لبطولة ككأس العالم FIFA 2026™.

وخلال الاجتماعات التي عقدها سفراء الدول الثلاثة، استعرض FIFA دوره العام الذي لا يقتصر على تنظيم شؤون كرة القدم حول العالم، بل كذلك على ما يضطلع به من جهود لتطوير اللعبة، بما في ذلك تعاونه مع منظمات دولية وقادة حول العالم.

كما ركّزت النقاشات على النطاق الواسع لعمليات النسخة المقبلة من العرس الكروي العالمي وما تنطوي عليه من تعقيدات بالنظر إلى أنها ستُنظّم في ثلاث دول و16 مدينة وأكثر من 600 موقع عمليات، وبفضل جهود حوالي خمسة آلاف موظف من أكثر من 50 جنسية وزهاء 50 ألف متطوّع.

كما استعرض FIFA ما يبذله من جهود لدعم سلامة البطولة وأمنها، ولا سيما الإجراءات المتخذة لمكافحة أي شكل من التحرّش والإساءة والاستغلال، كما شملت المواضيع التي تم التطرُّق إليها سياسة FIFA المعنية بحقوق الإنسان، ومبادرات مكافحة التمييز كالوقفة العالمية ضد العنصرية، وخدمة الحماية على منصات التواصل الاجتماعي، وآليات التظُّلم وتلقّي الشكاوى لدى FIFA، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات.