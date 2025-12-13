تايلاند وبولندا يتربّعان على عرش منافسات eFootball™ ضمن فعاليات كأس العالم FIFAe™

تُوِّجت تايلاند بلقب eFootball™ عبر الأجهزة المحمولة

أحرزت بولندا لقب eFootball™ عبر أجهزة التحكم

ستُختتم نسخة 2025 من نهائيات FIFAe بإجراء منافسات Rocket League ضمن فعاليات كأس العالم FIFAe™ خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول

بفضل كأس العالم FIFAe™، اجتمعت أفضل دول العالم بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول، حيث وقف عشاق اللعبة شاهدين على تتويج بطلي العالم في منافسات eFootball™ عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة التحكم.

وكان اللقب الغالي من نصيب تايلاند، بولندا في احتفالات مذهلة تخللتها مشاعر الفخر الوطني وروح تنافسية من الطراز العالمي، في افتتاح نسخة 2025 من نهائيات FIFAe التي ستستمر حتى 19 ديسمبر/كانون الأول، حيث تُعد هذه المنافسات الحدث الأبرز على صعيد رياضات كرة القدم الإلكترونية، وهي التي ترسي أساس مرحلة جديدة في عهد الرياضات الإلكترونية الترفيهية.

وكانت تايلاند ممثلة باللاعب خوسيه جومكاتا ’JXMKT‘ يوبرابات، الذي قدَّم عرضاً مذهلاً في الطريق إلى الفوز على أنطونيو ’JUNINHO‘ ماسييل جونيور والظفر بلقب eFootball™ عبر الأجهزة المحمولة، حيث استمتع الجمهور بنهائي حافل بالإثارة والشغف والتشويق.

وفي منافسات eFootball™ عبر أجهزة التحكم، كان اللقب من نصيب بولندا بعد سلسلة مذهلة خلبت ألباب المشجعين الحاضرين في الموقع والمتابعين في شتى أنحاء العالم، حيث كان الفريق المتوَّج مألفاً من ميلوش ’Zilo‘ زيتيك وميكولاي ’Ostrybuch‘ زيتيك.

فبعد مشاركة قياسية بلغت 16.5 مليون لاعب من مختلف أنحاء العالم هذا الموسم، أصبحت الساحة الدولية جاهزة لتألق الجيل القادم من المواهب في مجال الرياضات الإلكترونية، إذ ستستمر المغامرة في فبراير/شباط 2026 عندما تنطلق منافسات FIFAe Challenger Series ضمن لعبة eFootball، لتكون الخطوة الأولى في الطريق إلى نسخة 2026 من كأس العالم FIFAe، التي يُمكن الاطلاع على تفاصيلها الكاملة عبر FIFA.gg.

وستستمر نسخة 2025 من نهائيات FIFAe بإجراء منافسات Rocket League ضمن فعاليات كأس العالم FIFAe™ خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول، حيث ستشهد البطولة مشاركة أفضل المنتخبات الوطنية على الصعيد العالمي، وستجمع تحت سقف واحد منافسين بخصائص متنوعة وإمكانيات مختلفة، إذ ستُقام المنافسات بمنشأة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الرياض، حيث سيحظى المشجعون الحاضرون في الموقع والمتابعون عبر الإنترنت بفرصة مشاهدة نسخة تاريخية، علماً أن تذاكر البطولة متاحة هنا.