تأكيد ألوان الأطقم لمباريات دور المجموعات الـ 72 في بطولة كأس العالم FIFA 2026™

كافة المنتخبات التي سبق لها الفوز بلقب كأس العالم FIFA™ ستستهل النهائيات بارتداء أطقمها التقليدية

ستبدأ المنتخبات المستضيفة مشوارها في البطولة بأطقم خضراء للمكسيك وحمراء لكندا، وحمراء وبيضاء للولايات المتحدة الأمريكية

ستظهر المنتخبات الوافدة للمرة الأولى إلى البطولة بأطقم يغلب عليها اللون الأبيض بالنسبة لجزر الرأس الأخضر والأردن وأوزبكستان، مقابل الأزرق لكوراساو

قبل ثمانية أيام فقط على انطلاق نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم FIFA™ في مكسيكو سيتي، ينهمك مسؤولو المعدات بالمنتخبات الـ 48 المشارِكة في تحضير الأطقم التي سيرتديها نجوم المستديرة الساحرة في أهم حدث رياضي تشهده الأرض.

ولهذه الغاية، كشف FIFA عن ألوان أطقم اللاعبين لمباريات دور المجموعات والتي يبلغ عددها 72 وتجري في أرجاء المدن المستضيفة في أمريكا الشمالية، ومن الملاحظ أن الجولة الأولى من مواجهات هذا الدور (24 مباراة) تشهد أنساقاً لونية لافتة.

إذ من المقرر أن يستهلّ لاعبو المكسيك مشوارهم في البطولة أمام جنوب أفريقيا بالطقم الأخضر المميز في العاصمة مكسيكو سيتي، أما نجوم كندا فسيتألقون بطقمهم الأحمر في باكورة مبارياتهم أمام البوسنة والهرسك التي تجري في تورنتو. من جهتهم، سيظهر لاعبو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في أول مواجهة لهم أمام باراغواي وتستضيفها مدينة لوس أنجلوس بطقم يحمل خطوطاً حمراء وبيضاء تُحاكي ألوان العلم الوطني.

وبالنسبة لكافة المنتخبات المشارِكة في كأس العالم FIFA 2026™، والتي سبق لها الفوز باللقب العالمي، فستستهل المنافسات بارتداء أطقمها التقليدية، بحيث يظهر منتخب الأرجنتين بطقم الألبيسيليستي الشهير أمام الجزائر؛ بينما تخوض البرازيل مباراتها الأولى أمام المغرب بالقميص الأصفر ذائع الصيت والسروال القصير الأزرق؛ أما إنجلترا فسيدخل لاعبوها المستطيل الأخضر في اللقاء أمام كرواتيا بطقم أبيض بالكامل؛ في المقابل تواجه فرنسا منتخب السنغال بقميص أزرق داكن وسروال قصير أبيض؛ أما نجوم ألمانيا، فسيرتدون القميص الأبيض مع الشرائط المميزة بالأسود والأحمر والأصفر في مباراتهم الأولى التي تجمعهم مع كوراساو حديثة العهد في العرس الكروي العالمي؛ وبالنسبة إلى منتخب إسبانيا، فسيخوض لقاءه الأول بطقمه الذي يحمل اللونين الأحمر والأزرق أمام جزر الرأس الأخضر التي تُشارك في البطولة للمرة الأولى؛ وأخيراً أوروغواي، التي كانت أول دولة تنال اللقب العالمي، فستستهل حملتها في البطولة أمام منتخب المملكة العربية السعودية بقميص يحمل اللون الأزرق الفاتح.

ويُمثل الإعلان عن أطقم اللاعبين حدثاً مميزاً لجماهير المنتخبات الأربعة التي تخوض هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وهو ما ينطبق على جزر الرأس الأخضر التي سيظهر لاعبوها بطقم أبيض بالكامل أمام إسبانيا؛ وكوراساو التي سيدخل عناصر منتخبها أرضية التباري بطقم أزرق لمواجهة ألمانيا؛ والأردن الذي يستهل لاعبوه مشاركتهم الأولى في البطولة بطقم أبيض اللون مع تفاصيل حمراء في اللقاء أمام النمسا؛ وأخيراً أوزبكستان التي سيجسّد لاعبوها لقبهم "الذئاب البيضاء" بطقم أبيض بالكامل في مباراتهم الأولى التي تجمعهم مع كولومبيا.

وتماشياً مع لوائح البطولة، سيتم تخصيص الأرقام من 1 إلى 26 للاعبي كل منتخب، على أن يكون الرقم 1 مُخصَّصاً لأحد حراس المرمى.

يُذكر أن FIFA يُفضِّل أن يرتدي كل منتخب طقمه الأول خلال المباريات، ولكن في حال كان هناك تضارب لوني محتمل، يتم اللجوء إلى سلسلة من القواعد للتوصُّل إلى التحديد النهائي للأطقم وضمان ظهور لاعبي الفريقين بألوان متباينة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النظر في طقم لعب الفريق "أ"، وطقم لعب الفريق "ب"، وطقم حارس مرمى الفريق "أ"، وطقم حارس مرمى الفريق "ب"، وطقم حُكام المباراة، من أجل الوصول إلى التحديد النهائي، علماً أن FIFA يسعى قدر الإمكان إلى ضمان وجود تباين بين طقم داكن وآخر فاتح في مبارياته، مراعاةً للأشخاص الذين يعانون من قصور في تمييز الألوان.

يُذكر أن كافة أطقم اللاعبين في البطولة ستحمل شعار البطولة على الكُمّ الأيمن، بالإضافة إلى شعار إحدى الحملات الاجتماعية على الكُم الأيسر، وهي "معاً من أجل السلام" لكافة مباريات دور المجموعات، و"معاً من أجل التعليم" للأدوار ثُمن ورُبع ونصف النهائي. أما شعار حملة "Footbal Unites The World" فسيظهر في مباريات دور الـ 32 الذي يُنظَّم للمرة الأولى بتاريخ المسابقة، بالإضافة إلى النهائي البرونزي والمباراة النهائية التي تُقام يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 وتشهد توجّه أنظار العالَم إلى ملعب نيويورك نيوجرسي لمعرفة المنتخب الذي سيعتلي منصة تتويج النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم FIFA.

وفي خطوة لافتة ستُطبَّق للمرة الأولى في نسخة 2026 من البطولة، ستحمل قمصان اللاعبين شارات تُكرِّم مجموعة من الإنجازات الشخصية والجماعية، كتلك التي سيرتديها اللاعبون المشارِكون للمرة الأولى في البطولة، أو تلك التي تُنوّه باللاعبين الذين سبق وفازوا بجائزة الحذاء الذهبي والكرة الذهبية والقفاز الذهبي وذلك تذكيراً بما قدّموه من أداء تُرفع له القبعات. كما ستَظهر على الأطقم طوال البطولة شارات تُكرّم المساهمات البارزة لأساطير اللعبة ونجوم كأس العالم FIFA.

يمكن الاطِّلاع هنا على القائمة الكاملة لألوان أطقم المنتخبات في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم FIFA.