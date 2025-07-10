ازدياد شعبية بروسيا دورتموند العالمية بفضل كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

جذب بروسيا دورتموند أكثر من 10 آلاف زائر إلى "سفارة بروسيا دورتموند" في مناطق المشجعين في نيويورك وسينسيناتي

إثر وصول الفريق إلى الربع النهائي، حصدت حسابات النادي الألماني على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليوني متابع

قال المدير التنفيذي كارستن كريمر إنّ الفريق "ملتزم منذ وقت طويل" بزيادة حضوره في الولايات المتحدة الأمريكية

يسعى نادي بروسيا دورتموند إلى استغلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ لزيادة شهرته في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الزخم الذي نالته شعبية النادي أثناء مشاركته في هذه البطولة الرائدة.

حيث تهافت إلى المباراة ربع النهائية التي مُنيَ خلالها النادي بخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 في ملعب ميتلايف في نيويورك، نيو جيرسي، حوالي 76611 مشجّعاً، وهي ثالث أعلى نسبة حضور في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ الذي ستُقام مباراته النهائية يوم الأحد.

وما هذه الحشود الغفيرة إلّا دلالة على القاعدة الجماهيرية الضخمة لنادي بروسيا دورتموند - وريال مدريد - التي شهدت نموّاً ملحوظاً في الولايات المتحدة الأمريكية طوال السنوات السابقة أثناء ثلاث جولات تحضيرية للدوري وخلال افتتاح مكتب في مدينة نيويورك في مارس/آذار 2024. وقد وصل عدد رابطات مشجعي بروسيا دورتموند إلى 45 وافتتح برنامج أكاديمية بروسيا دورتموند لكرة القدم 25 موقعاً في الدولة بالإضافة إلى غيرها من المبادرات لفئة البراعم، ما يبقي على حضور بروسيا دورتموند مرتفعاً في الساحة الأمريكية لكرة القدم.

تعزّز جاذبية بوروسيا دورتموند العالمية بفضل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ 01:47

وفي هذا الإطار، صرّح كارستن كرامر، المدير التنفيذي لدورتموند الذي لعب في أتلانتا وسينسيناتي ونيويورك، نيو جيرسي "يشهد اهتمام المشجعين بنادينا ارتفاعاً ملحوظاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وما حصل في السنوات العشر الأخيرة هو مذهل بحقّ. فعندما باشرنا بعملية الارتقاء بالنادي إلى مستوى العالمية، مع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 بمواجهة بايرن ميونيخ، لم أتوقع بصراحة أن نستقبل هذا العدد الغفير من المشجعين الذي يرتدون الأسود والأصفر."

لاقت شعبية نادي بروسيا دورتموند زخماً ملحوظاً إثر كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، وحصدت حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مليوني متابع، واستقبلت "سفارة بروسيا دورتموند" في مناطق المشجعين في نيويورك وسينسيناتي أكثر من 10000 زائر.

وتابع كرامر قائلاً: "هذه زيارتنا الرابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ثلاث جولات صيفية وهذه البطولة الرسمية، وأشعر أنّ الشعبية على ارتفاع متواصل. لذلك، إنه أمر ناجح فعلاً وما أن نخطو الخطوتين الأولى والثانية في السوق، سنعد الجميع بأنّ المزيد من الخطوات ستأتي تباعاً. هذا التزام بعيد المدى، وأنا واثق كلّ الثقة بأنّ رحلة النادي لن تنتهي اليوم."

أمّا باتريك أووموييلا، لاعب نادي بروسيا دورتموند السابق وسفير النادي، فأضاف: "من الجيّد دائماً المشاركة في بطولة ضدّ أفضل الفرق في العالم، أمّا أن نقوم بالأمر خارج بلادنا فهو أمر مميّز، والذي يميّزه أكثر هو إحضار نادينا إلى العالم وتلاوة قصتنا وتمثيل نادينا وثقافتنا."

تربط دورتموند بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة وطيدة تعود إلى أكثر من عقدين من الزّمن، فالكثير من الأمريكيين ارتدوا اللباس الأسود والأصفر الشهير، مثل قائد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، كريستيان بوليسيتش، الذي يلعب اليوم في صفوف نادي ميلان. وقد أطلق النادي وثائقياً يحتفي من خلاله بإرثه الأمريكي ويعرض فيه لاعبين أمريكيين من الجيل الجديد يلعبون صفوف النادي مثل جيو رينا وكول كامبل وماثيس ألبرت.

ومع أكثر من 30 نشاطاً تفاعلياً ميدانياً أثناء كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ يأمل نادي بروسيا دورتموند ضمّ جهوده إلى تأثير البطولة والشعبية المتزايدة لكرة القدم بين الأطفال الأمريكيين، من أجل مواصلة تنمية النادي والبطولة.

وأضاف كرامر: "من المذهل ما تقدّمه إلينا الولايات المتحدة الأمريكية، نحن الأوروبيين، فالاهتمام بالرياضة مثير للغاية، وربما التركيز لا يصبّ في المكان الخطأ، بل هو نوع مختلف من التركيز، لأنّ الرياضات الأمريكية الأخرى أكثر شعبية هنا، ولكنني واثق بأنّ كرة القدم ستنمو وتزدهر. فالمزيد من الفتيات يمارسن هذه اللعبة، ومع نموّ المجتمع النشيط، يزداد الاهتمام أكثر فأكثر."