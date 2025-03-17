الملصقات الرسمية للمدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™ تعكس الطابع المحلي الفريد لكل مدينة

قامت مجموعة متنوعة من الفنانين الموهوبين، كل منهم بأسلوبه الخاص، بإنشاء ملصقات رسمية خاصة بالمدينة المضيفة

يعكس كل ملصق الهوية المميزة والتراث الفريد للمدن المستضيفة وكذلك الشغف المشترك باللعبة

سيتم الكشف عن ملصق واحد كل يومين، بين 18 مارس/آذار و17 أبريل/نيسان، عبر الموقع الإلكتروني FIFAWorldCup.com

في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، سيتم الكشف عن الملصقات الرسمية للمدن المستضيفة التي تمثِّل الروح الثقافية والفنية الفريدة للمدن الـ 16 التي ستشهد تنظيم مباريات، بحيث تحتفي هذه الملصقات بروح الوحدة والتنوّع والشغف بالرياضة الأكثر شعبية في العالم.

ومن المنتظر أن تكون النسخة المقبلة من المونديال الكروي تاريخية بحق نظراً لكونها ستجري في ثلاث دول، هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة 48 منتخباً من كافة قارات العالم، والتي ستكون تجسيداً بصرياً لانخراط كافة المدن الـ 16 بشغف اللعبة الجميلة.

وفي أعقاب إصدار الهوية الصوتية الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، يأتي الكشف عن الملصقات ليرفع مستوى الإثارة في أوساط أبناء المدن المستضيفة وعشاق المستديرة الساحرة في أركان المعمورة، نظراً لكون هذه التصاميم تُظهر للعالم أجمع الطابع الفريد لكافة المدن التي ستحظى بتقاسم شرف استضافة نسخة ستُغير وجه البطولة بين يومي الخميس 11 يونيو/حزيران والأحد 19 يوليو/تموز 2026.

“وفي هذا الصدد، قال مدير العمليات التشغيلية لبطولة كأس العالم FIFA هيمو شيرجي: "كأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة 48 منتخباً في ثلاث دول مستضيفة للمرة الأولى ستكون بطولة شاملة وبمثابة احتفال باللعبة، كما ستُشكِّل فرصة لإظهار التنوّع الرائع للمدن المستضيفة الـ 16 للجمهور حول العالم. ذلك أن ملصقات المدن المستضيفة رائعة بحق، وهي تمثل طريقة فنية لا لتوثيق البطولة وتخليدها في الذاكرة فحسب، بل كذلك للتعريف بالفنانين المحليين وربط كل مدينة بهذا الحدث العالمي".

أبدعت بتصميم الملصقات كوكبة من الفنانين الموهوبين الذين وظّف كل منهم أسلوبه الخاص لإظهار الهوية الفريدة والتراث الغني للمدن المستضيفة، بحيث استقوا الإلهام من معالم وتقاليد هذه الحواضر العامرة، مع تسليط الضوء على قدرة كرة القدم على توحيد السكان، لتكون النتيجة النهائية تصاميم تلمس أبناء المجتمعات المحلية، وتلقى صدى لدى جمهور المستديرة الساحرة حول العالم. وتنوّعت عناصر كل تصميم، من الفواكه والحيوانات التي تشتهر بها كل منطقة، وصولاً إلى أبرز شخصياتها، بحيث شكّل كل تصميم حكاية تسرد فصول اللعبة وتاريخ المدينة.

هذا وسيتم الكشف عن ملصق واحد كل يومين، بدءاً من يوم الثلاثاء 18 مارس/آذار وحتى يوم الخميس 17 أبريل/نيسان، عبر الموقع الإلكتروني FIFAWorldCup.com. أما أول ملصق سيتم الكشف عنه فهو ذلك الخاص بفيلادلفيا، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض أزهار فيلادلفيا.

أما جدول الكشف عن كافة ملصقات المدن المستضيفة فهو كالتالي:

الثلاثاء، 18 مارس/آذار - فيلادلفيا

الخميس 20 مارس/آذار - لوس أنجلوس

السبت 22 مارس/آذار - أتلانتا

الاثنين 24 مارس/آذار - ميامي

الأربعاء 26 مارس/آذار - هيوستن

الجمعة 28 مارس/آذار - تورنتو

الأحد 30 مارس/آذار - منطقة خليج سان فرنسيسكو

الثلاثاء 1 أبريل/نيسان - بوسطن

الخميس 3 أبريل/نيسان - سياتل

السبت 5 أبريل/نيسان - كنساس سيتي

الاثنين 7 أبريل/نيسان - مونتيري

الأربعاء 9 أبريل/نيسان -غوادالاخارا

الجمعة 11 أبريل/نيسان - مكسيكو سيتي

الأحد 13 أبريل/نيسان - نيويورك نيوجرسي

الثلاثاء 15 أبريل/نيسان - فانكوفر

الخميس 17 أبريل/نيسان - دالاس

هذا ويضم الموقع الإلكتروني FIFAWorldCup.com المزيد من المعلومات عن حملة الكشف عن الملصقات الرسمية، وسيكون بإمكان الجماهير التعرّف على كل ملصق والتعرّف على المزيد من المعلومات عن الفنان المشرف عليه، مع إمكانية التسجيل في قائمة خاصة بالراغبين في تلقي إشعارات حول عملية طرح الملصقات للبيع. كما ستحتفل كل مدينة مستضيفة بإطلاق الملصق الخاص بها محلياً.