الهويات الصوتية الرسمية لكأس العالم 2026 FIFA™ تحتفي بالتنوع والإبداع في المدن المستضيفة

جمعت المبادرة الفريدة أبرز المنتجين وألمع المواهب الموسيقية من المدن المستضيفة

تعكس الهويات الصوتية البصمة الموسيقية للمجتمعات المحلية

سيتم الكشف بين 1 و16 مارس/آذار عن الهوية الصوتية لكل مدينة والفنان الذي أعدّها

أصبحت الموسيقى من الأركان الأساسية لكأس العالم FIFA™، وسيشهد عام 2026 بلوغ آفاق جديدة كلياً. ففي البطولة الكروية الأكبر على الإطلاق عبر التاريخ والتي ستشهد مشاركة 48 منتخباً سيخوضون إجمالي 104 مباريات في ثلاث دول مستضيفة، سيُطلق FIFA مبادرة غير مسبوقة تحتفي بالتنوُّع والإبداع وبالروح الجماعية للرياضة من خلال الموسيقى.

وقد اجتمع أبرز المنتجين وألمع المواهب الموسيقية من المدن الـ16 المستضيفة من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لتأليف مجموعة من الهويات الصوتية التي تربط بين كأس العالم 2026 FIFA™ والمدن المستضيفة بطريقة فريدة تحفرها الذاكرة. ويُمثِّل هذا المشروع نقلة نوعية في إرث البطولة، ويجمع بين الذائقة الصوتية العالمية والنكهة المحلية من خلال الموسيقى.

وقد اختارت كل مدينة مستضيفة منتجاً لإعادة توزيع النشيد الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™، ومنحه نكهة موسيقية متمايزة تعكس روح وثقافة كل مدينة. وتمثّلت النتيجة النهائية بمقطوعات تجسِّد الطابع المتمايز للمناطق المستضيفة، وتأخذ الجماهير في رحلة صوتية فريدة.

وسيتعاون FIFA مع مدينة مستضيفة كل يوم بدءاً من السبت 1 وحتى الأحد 16 مارس/آذار لكشف النقاب الهوية الصوتية لكل مدينة والفنان الذي أعدّها بحيث يكون هذا بمثابة بُعد صوتي للعد التنازلي للبطولة يمنح الجماهير جرعة موسيقية يومية، وإطلالة على ثقافة وروح المدن المستضيفة.

وقد أبصرت هذه المقاطع النور بفضل كوكبة استثنائية من المنتجين الموسيقيين الذين وظّفوا مواهبهم ليقدّموا بمجموعهم نسيجاً موسيقياً يُجسِّد طابع مدنهم وسكانها. قائمة المنتجين المبدعين:

السبت 1 مارس/آذار: Bombon (هيوستن)

الأحد 2 مارس/آذار: Dan The Automator (منطقة خليج سان فرانسيسكو)

الاثنين 3 مارس/آذار: Mr. NaisGai (ميامي)

الثلاثاء 4 مارس/آذار: Take A Daytrip (نيويورك نيوجيرسي)

الأربعاء 5 مارس/آذار: Sango (سياتل)

الخميس 6 مارس/آذار: Dallas Austin (أتلانتا)

الجمعة 7 مارس/آذار: Mexican Institute of Sound (مكسيكو سيتي)

السبت 8 مارس/آذار: Hill Kourkoutis (تورونتو)

الأحد 9 مارس/آذار: Ben Zakharenko وDayvin، كلية بيركلي للموسيقى (بوسطن)

الاثنين 10 مارس/آذار: Grayson Repp (فانكوفر)

الثلاثاء 11 مارس/آذار: Tech N9ne (كانساس سيتي)

الأربعاء 12 مارس/آذار: Toy Selectah (مونتيري)

الخميس 13 مارس/آذار: DJ Jazzy Jeff (فيلادلفيا)

الجمعة 14 مارس/آذار: DJ Flict Jeff (لوس أنجليس)

السبت 15 مارس/آذار: Bautista (غوادالخارا)

الأحد 16 مارس/آذار: Tre Nagella (دالاس)