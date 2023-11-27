الحماس يتخطى حدود المُدن المستضيفة: كأس العالم FIFA 2026™ على الأبواب

لم يتبق سوى أسبوعين على انطلاق نسخة كأس العالم FIFA™ الأكبر على الإطلاق

من وصول اللاعبين إلى الوديات السابقة للبطولة، بدأت بالفعل الاستعدادات لأعظم كأس عالم FIFA على الإطلاق

سيحظى آلاف المشجعين في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية بفرصة حضور تدريبات المنتخبات في معسكراتهم التدريبية

دخل العد التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™ أسبوعيه الأخيرين، مع بدء المنتخبات بالوصول إلى أمريكا الشمالية، والاستعداد للمباريات الودية، والوصول إلى أقصى حالات الاستعداد لأعظم عرض على هذا الكوكب.

يوم الخميس الموافق 11 يونيو/حزيران، سيُكتَب التاريخ في ملعب مكسيكو سيتي (أزتيكا) مع انطلاق أولى مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة، في رقم قياسي غير مسبوق، إيذاناً ببدء أول نسخة من كأس العالم FIFA™ تشهد مشاركة 48 منتخبًا عبر ثلاث دول مضيفة. وستُدوَن أيضًا قصة كأس العالم FIFA 2026™ في العديد من المواقع المختلفة في جميع أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

“وقال رئيس FIFA، جياني إنفانتينو: "بالإضافة إلى المُدن المستضيفة الـ 16، سيكون لدينا 25 مجتمعًا سيشكلون جزءاً، بل جزءاً لا يتجزأ، من كأس العالم FIFA، نظرًا لاستضافتهم لبعض المنتخبات المشاركة".

وأضاف رئيس FIFA: "في الشمال، على سبيل المثال، لدينا نيو تيكومسيث. أو في الجنوب، لدينا كانكون. أو على ساحل المحيط الهادئ في الغرب، بورتلاند. أو على ساحل المحيط الأطلسي في الشرق، بوكا راتون. ستحتضن كل هذه المجتمعات وغيرها الكثير العالم، وسترحب بهم، وستوحدهم".

وهذا الأسبوع، تأكدت بالفعل مواقع معسكرات التدريب للمنتخبات الـ 48، حيث سيتخذ منتخبان كندا مقراً لهما على مدار البطولة، وسوف تتواجد سبع منتخبات في المكسيك، بينما ستتخذ المنتخبات الـ 39 المتبقية من الولايات المتحدة مقرًا لها.

لقد بدأت بالفعل رحلة عدد من المنتخبات إلى أمريكا الشمالية. وكانت أستراليا من بين أوائل المنتخبات التي وصلت إلى الأراضي الأمريكية، حيث تدرب السوكروز في ساراسوتا استعدادًا لمشاركتهم السادسة على التوالي في كأس العالم FIFA وهي سلسلة تتضمن مباراة في المجموعة الرابعة ضد الولايات المتحدة، الدولة المضيفة المشاركة.

كما وصلت أوزبكستان أيضاً – واحدة من أربع منتخبات من المقرر أن تسجل ظهورها الأول في كأس العالم FIFA 2026™ – إلى نيويورك هذا الأسبوع لبدء معسكرها التحضيري. وبقيادة فابيو كانافارو، الفائز بكأس العالم FIFA، سيواجه الذئاب البيضاء كلاً من كندا بمدينة إدمونتون وهولندا بمدينة نيويورك في وديات تحضيرية قبل مباراتهم الافتتاحية في البطولة أمام كولومبيا في مكسيكو سيتي.

وتأتي منتخبات نيوزيلندا والسنغال ومصر واسكتلندا وتشيكيا وإنجلترا والأردن ضمن الدفعة التالية المقرر وصولها إلى معسكراتها التحضيرية، في حين ستكون منتخبات قطر وجنوب إفريقيا والأرجنتين والإكوادور وأستراليا من بين أول خمس منتخبات تسجل وصولها لمقار معسكراتها التدريبية.

هذا وستستضيف أمريكا الشمالية، قبل انطلاق منافسات كأس العالم FIFA 2026، سلسلة من الوديات التحضيرية – والتي سيتم تنظيم العديد منها في مُدن وبلدات لن تكون من بين المُدن المستضيفة، مما يوسع نطاق البطولة بشكل أكبر.

هذا وتدخل الدول الثلاث المضيفة أجواء المنافسة. فبعد مواجهتها لأوزبكستان يوم الإثنين، تستضيف كندا جمهورية أيرلندا في مونتريال يوم 5 يونيو/حزيران. وتلتقي المكسيك مع أستراليا في باسادينا هذا السبت، تليها مباراة ودية أخرى أمام صربيا بمدينة تولوكا في 4 يونيو/حزيران. وفي غضون ذلك، تستقبل الولايات المتحدة منتخب السنغال في شارلوت هذا الأحد، قبل خوض مواجهة مرتقبة من العيار الثقيل أمام ألمانيا بمدينة شيكاغو يوم 6 يونيو/حزيران.

كما ستحتضن مجموعة من المُدن الأخرى عبر القارة عددًا من المباريات، ومنها أوبورن وبريدجفيو وشارلوت وشيكاغو وكليفلاند وكوليدج ستيشن وإيست هارتفورد وفورت لودرديل وأورلاندو وبروفو وبويبلا وسان أنطونيو وسان دييغو وسانت لويس وتامبا – لتنتقل بذلك متعة كرة القدم العالمية إلى المجتمعات في طول المنطقة وعرضها قبل فترة معقولة من انطلاق المباراة الافتتاحية.

وفي معسكرات تدريبها، ستشارك المنتخبات في مجموعة من الأنشطة تتجاوز التدريب المهم جدًا مع اقتراب نهاية العد التنازلي للبطولة.

وسيتم مسح اللاعبين الذين تم اختيارهم للبطولة رقميًا – وهي عملية تستغرق حوالي ثانية واحدة وتلتقط أبعادًا دقيقة للغاية لأجزاء الجسم. حيث ستُدمَج النماذج ثلاثية الأبعاد الناتجة في بث المضيف، مما يسمح لنظام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعرض قرارات وجود التسلل أو عدم وجوده بطريقة أكثر واقعية وجذابة بصريًا للجماهير في الملاعب وللمشاهدين حول العالم.

كما ستكمل المنتخبات أيضًا جلسات التقاط المحتوى قبل البطولة، وإنشاء الصور والرسومات لشركاء الإعلام، وللترفيه والمعلومات داخل الملعب، وللاستخدام عبر قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الرسمية الخاصة بـ FIFA والمنتخبات المعنية.

وسيحظى ما يقدّر بنحو 75,000 مشجع بفرصة مشاهدة المنتخبات المشاركة تتدرب في مواقع معسكراتها التدريبية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو/حزيران، وذلك بفضل مبادرة جلسات التدريب المجتمعية التابعة لـ FIFA – والتي تهدف إلى ضمان حصول الأطفال على فرصة مشاهدة نجوم اللعبة محليًا، قبل أن يتصدر هؤلاء اللاعبون المشهد على الساحة العالمية.

كما سوف تُدمَج حملة "be active" التابعة لـ FIFA ذات التأثير الاجتماعي في العديد من هذه الجلسات. وقد أٌطلِقت مبادرة "كن نشيطًا" لأول مرة في كأس العالم FIFA قطر 2022™، وهي مبادرة ممتعة تهدف إلى تشجيع الجميع – خاصةً الأطفال الصغار – على التحرك أكثر وأن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، وفقًا للإرشادات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

هذا ومع اختتام أو توقف الدوريات في جميع أنحاء العالم، تتجه جميع الأنظار إلى أمريكا الشمالية. ومع تزايد شعبية كرة القدم في المنطقة بوتيرة متسارعة – لا سيما بين الأجيال الشابة والجماهير الرقمية – وخلال الأسابيع المقبلة، ووصول المنتخبات وإقامة المباريات الودية واستقبال المجتمعات للمنتخبات الوطنية التي تحل ضيوفًا عليها، ستكون النتيجة تعزيز هذا الزخم.