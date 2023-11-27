اعتماد المخطط المكاني لمعسكرات تدريب المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™

معسكرات تدريب المنتخبات هي جزء حيوي من تنظيم وتجربة كأس العالم FIFA™

25 مجتمعًا محليًا من خارج المُدن المستضيفة للمباريات ستستقبل المنتخبات، ما يوسع نطاق الحماس والأثر الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

سوف يتوزَع 39 منتخبًا في الولايات المتحدة، وسبعة منتخبات في المكسيك ومنتخبان في كندا

تحقق إنجاز تنظيمي ضخم آخر على الطريق نحو كأس العالم FIFA 2026™ التي ستغير قواعد اللعبة، حيث استقر 48 منتخبًا مؤهلًا، وهو رقم قياسي، بشكل نهائي على اختيار مواقع معسكرات التدريب الخاصة بهم. وستلعب مواقع معسكرات تدريب المنتخبات الـ 48، التي تمتد عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة، دورًا حيويًا بالنسبة للأمم المشاركة بينما تستعد للمنافسة في النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم FIFA™. كما ستصبح مرافق التدريب ذات المستوى العالمي التي اختارها كل منتخب بمثابة "بيتهم الثاني"، وستمثل المكان الذي سيقضي فيه اللاعبون والمدربون والإداريون جزءًا كبيرًا من وقتهم خلال دور المجموعات.

هذا وتُعد مواقع معسكرات تدريب المنتخبات الـ 48 جزءًا مهمًا من تأثير كأس العالم FIFA، وخاصةً في المجتمعات التي لن تستضيف مباريات. حيث تتمتع قارة أمريكا الشمالية بعدد كبير من الحواضر والمجتمعات المحلية التي تمتاز ببنية تحتية رفيعة المستوى، إلى جانب خطوط ربط لوجستية ميسرة تصلها بالمدن الـ 16 المستضيفة للبطولة. كما أن وجود المنتخبات التي ستتدرب وستقيم في هذه المجتمعات – بالإضافة إلى المشجعين ووسائل الإعلام التي تتابعها – سيحدث دفعةاقتصادية واجتماعية هائلة، مع ضمان شعور عدد أكبر من الناس في المزيد من الأماكن بحماس كأس العالم FIFA.

وقال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في كأس العالم FIFA 2026: "معسكرات تدريب المنتخبات هي جزء لا يتجزأ من نسيج أي بطولة كأس عالم FIFA™". "إنها الأماكن التي تمكث فيها المنتخبات وتتدرب وتستعيد عافيتها وتختبر الإيقاعات اليومية للبطولة. ووضع اللمسات الأخيرة على قائمة مواقع معسكرات تدريب المنتخبات لكأس العالم FIFA 2026™ أمر مثير للغاية نظراً لحجم البطولة غير المسبوق، مما يتيح لنا فرصة مثالية ومتميزة لمد جسور التواصل مع المزيد من المناطق والمشجعين، وإدماجهم في هذا الحدث الرياضي غير المسبوق."

هذا وقد كانت عملية اختيار مواقع معسكرات تدريب المنتخبات عملية شاملة وتعاونية. حيث بدأ الأمر رسمياً في عام 2024 عندما تم تقديم قائمة أساسية من الخيارات المتميزة للمؤهلين المحتملين. وجرى تنقيح تلك القائمة وتطويرها على مدار عام 2025. وبعد القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، بدأت المنتخبات الـ 42 المتأهلة آنذاك في تقديم اختياراتها من بين أكثر من 60 خيارًا، وهو ما استند جزئياً إلى النطاقات الجغرافية التي ستلعب فيها هذه المنتخبات مباريات دور المجموعات.

هذا وتأكد اختيار كل من كولومبيا وإيران وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب إفريقيا وتونس وأوروغواي باعتبارها المنتخبات السبعة المشاركة التي ستتخذ من المكسيك مقراً لها. وسيكون لكل من كندا وبنما معسكرا تدريب في كندا، بينما ستتواجد المنتخبات الـ 39 المتبقية في الولايات المتحدة.

فعلاوةً على المدن الـ 16 المستضيفة للمباريات، سيستقبل 25 مجتمعًا آخر المنتخبات الوطنية المشاركة. وهي نيو تيكومسيث في كندا؛ كانكون وباتشوكا وتيخوانا في المكسيك؛ والإسكندرية وأوستن وبوكا راتون وشارلوت وتشاتانوغا وكولومبوس وغوليتا وغرينبرير وغرينسبورو وإرفاين وميسا وناشفيل وبالم بيتش غاردنز وبورتلاند ورينتون وسان دييغو وساندي وسانتا باربرا وسبوكين وتامبا ووينستون-سالم في الولايات المتحدة.

مواقع معسكرات تدريب منتخبات كأس العالم FIFA 2026™: