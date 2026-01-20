اجتماع الأعمال السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم يؤيد اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين تدفق مجرى اللعب والحد من حالات التوقف خلال المباريات

بعد نجاح التجربة في كأس العرب FIFA™ ، تم اقتراح تعديل قوانين اللعبة للحد من تأخير استئناف اللعب في الحالات المتعلقة بالإصابات

تم اقتراح فرض حد زمني صارم على اللاعبين الذين يغادرون ميدان اللعب عند استبدالهم

انطباع إيجابي بشأن الأحكام الجديدة التي تم اعتمادها للحيلولة دون احتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترة طويلة للغاية

خلال اجتماع الأعمال السنوي الذي عقده المجلس الدولي لكرة القدم في لندن أمس الاثنين برئاسة نويل موني، الرئيس التنفيذي لاتحاد ويلز لكرة القدم، تم التركيز على تدابير رامية إلى مواصلة تحسين تدفق مجرى اللعب والحد من حالات التوقف التي تُعيق الإيقاع خلال المباريات.

فبعد التفاعل الإيجابي في مختلف أنحاء العالم مع التعديل الذي أُدخل على نسخة 2025-2026 من قوانين اللعبة بهدف الحيلولة دون احتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترة طويلة للغاية، تم الاتفاق على اتخاذ مزيد من التدابير للحد من الحالات التي تُعيق إيقاع اللعب، ومن بين هذه التعديلات المقترحة تطبيق مبدأ العد التنازلي على رميات التماس وركلات المرمى، وذلك من خلال تمكين الحكام من الشروع في العد التنازلي عندما يؤخر اللاعبون استئناف اللعب في هذه الحالات.

وفي أعقاب التوصيات التي قدَّمتها في أكتوبر/تشرين الأول 2025 كل من لجنة كرة القدم واللجنة الفنية، وهما لجنتان استشاريتان تابعتان للمجلس الدولي لكرة القدم، شهد الاجتماع اقتراح إدخال تعديلات على قوانين اللعبة تُلزم اللاعبين الذين يتعرضون للإصابة ويتلقون على إثر ذلك العلاج أو التشخيص فوق أرضية الملعب بمغادرة ميدان اللعب والبقاء خارجه لفترة مُعينة (يتم تحديدها لاحقاً) بعد استئناف اللعب. كما اتّفق المجتمعون على ضرورة فرض حد زمني مُدَّته عشر ثوان على اللاعبين الذين يغادرون ميدان اللعب عند استبدالهم.

وفيما يتعلق ببروتوكول حَكَم الفيديو المساعد (VAR)، أوصى اجتماع الأعمال السنوي بأن يظل تدخل حَكَم الفيديو المساعد مقتصراً على السيناريوهات الأربع التي تُغيّر مجرى المباراة (أي الحالات المتعلقة بالتحقق من صحة هدف/أو عدم صحته، ومن وجود ركلة جزاء/أو عدم وجودها، وبالحالات التي تستوجب إشهار بطاقة حمراء وعند الخطأ في تحديد الهوية)، ولكن مع توسيع نطاق التدخل ليشمل ثلاث حالات مُحدَّدة لا تؤدي بشكل مفرط إلى عرقلة سير المباراة أو إبطاء مجرى اللعب.

فعند وجود أدلة واقعية واضحة وجليَّة، اقترح المجتمعون السماح لحُكام الفيديو بمراجعة البطاقات الحمراء الناجمة عن بطاقات صفراء ثانية غير صحيحة، فضلاً عن الحالات التي تنطوي على خطأ في تحديد الهوية بما يؤدي إلى معاقبة الفريق الخطأ على مخالفة ينتج عنها إشهار بطاقة حمراء أو صفراء. كما تخلل الاجتماع اقتراحٌ بالسماح للمسابقات بإتاحة خيار مراجعة الحالات التي تُمنح فيها ركلات ركنية بناءً على تقدير خاطئ بشكل واضح وجلي، شريطة أن يتم ذلك فوراً ومن دون تأخير استئناف اللعب.

وفي سياق متصل، وافق المجلس الدولي لكرة القدم على الاستمرار في التجارب المتعلقة بالتسلل، كما تلقى المجتمعون إحاطات بشأن آخر المُستجدّات المُتعلّقة بكل من التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل، والتجارب المُستمرّة التي يقودها FIFA ضمن عملية اختبار نظام التحكيم بمساعدة الفيديو، وهما نظامان سبق أن استُخدِما بنجاح في مختلف بطولات FIFA وفي عدد من المسابقات المحلية.

كما تم إبلاغ المجلس الدولي لكرة القدم بالتجارب التي تشمل وضع كاميرات على أجسام الحُكام في منافسات على مستوى البراعم وفئة الكبار والكبيرات، حيث أعرب المجتمعون عن تأييدهم لإدراج استخدام هذا النوع من الكاميرات في قوانين اللعبة باعتبارها خياراً متاحاً لمسابقات كرة القدم.