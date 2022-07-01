ما هي التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل؟

ما هي طريقة عملها؟

تستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد خصيصاً لتتبع الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات مخصصة لكل لاعب، وتعمل بسرعة 50 مرة في الثانية من أجل احتساب المكان الذي يتواجد فيه اللاعبون بدقة لا متناهية، كما تشمل هذه البيانات أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل. ستَلعب كرة adidas الرسمية لبطولة قطر ٢٠٢٢™ الملقّبة بالرحلة دوراً جوهرياً إضافياً في الكشف عن حالات التسلل الصعبة، إذ سيوضع فيها مستشعر وحدة القياس بالقصور الذاتي، ويرسل جهاز الاستشعار هذا كل بيانات حركة الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو بسرعة 500 مرة في الثانية مما سيسمح بمعرفة مكان ركلها بدقة عالية جداً. ومن خلال الجمع بين بيانات تتبع اللاعبين وبيانات الكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستوفّر التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل تنبيها آليا لحكام الفيديو والمباراة كلما استقبل مهاجم متسلل الكرة من أحد زملائه في المنتخب، ويتحقّق حكام الفيديو من وضعيات التسلل المقترحة من هذا البرنامج بالنظر لمكان ركل الكرة وخط التسلل الذي يظهر في البرنامج بشكل تلقائي قبل إبلاغ الحكم الرئيسي بالقرار، ويمكن لهذه العملية أن تحدث في بضع ثوان وبدقة منقطعة النظير. وبعد تأكيد حكم أرضية الميدان لقرار وجود التسلل، يُصدر البرنامج بالبيانات والإحداثيات التي جمعها محاكاة ثلاثية الأبعاد تُوضح بشكل مثالي موقع أطراف اللاعبين لحظة لعب الكرة، وستُعرض هذه الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد على الشاشات العملاقة للاستاد، كما ستتاح لمؤسسات البث الشريكة لـFIFA من أجل عرضها على المشاهدين في شاشاتهم بأوضح الطرق الممكنة.