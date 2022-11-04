ما هو نظام التحكيم بمساعدة الفيديو؟

نظام التحكيم بمساعدة الفيديو هو أداة مخصصة لدعم حُكام الساحة، وقد تم اعتماد استخدام حكام الفيديو لمباريات كرة القدم في نسخة 2018/2019 من قوانين اللعبة، ومن ثم العمل به في كأس العالم FIFA 2018™، ومنذ ذلك التاريخ، يتم تطبيق هذا النظام في أكثر من 100 بطولة حول العالم.

كيف يعمل هذا النظام؟

يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بدعم عملية اتخاذ القرارات بخصوص حالات تُغيّر من مجرى المباراة:

الأهداف والمخالفات التي تترتب عنها أهداف؛

قرارات ركلات الجزاء والمخالفات التي تؤدي لقرار بتنفيذ ركلة جزاء؛

حالات إشهار البطاقة الحمراء حصراً (لا تشمل البطاقة الصفراء الثانية/الإنذارات)؛

الخطأ في تحديد الهوية

يقوم فريق التحكيم بمساعدة الفيديو بالتحقق بشكل مستمر وطوال مجريات المباراة من الأخطاء الواضحة والظاهرة المتعلقة بالحالات الأربع السابقة التي تغيّر مجرى المباراة، ويتواصل فريق التحكيم بمساعدة الفيديو مع حكم الساحة في حالة حصول أخطاء واضحة وظاهرة أو حالات خطيرة تم إغفالها. الموقع يتولى فريق التحكيم بمساعدة الفيديو دعم حكم الساحة من غرفة عمليات الفيديو المركزية الموجودة في العاصمة القطرية الدوحة، والموصولة بكافة كاميرات البث في الاستادات الثمانية عبر شبكة ألياف ضوئية، بينما يتواصل حكم الساحة مع فريق التحكيم بمساعدة الفيديو من خلال نظام راديو متطور يعمل بالألياف الضوئية. تركيب الكاميرات يتم ربط فريق التحكيم بمساعدة الفيديو باللقطات التي تصورها 42 كاميرا مخصصة لبث المباراة، تصوّر ثمانية منها بالحركة بالغة البطء وأربعة منها بالحركة فائقة البطء، حيث تُستخدم الإعادة بالحركة البطيئة لحالات التحقق من الوقائع على أرض الملعب، كتحديد نقطة الاحتكاك في المخالفات على لاعبين آخرين أو مكان حدوث المخالفة. أما الإعادة بالسرعة العادية فتُستخدم لاتخاذ قرارات بخصوص الحالات الموضوعية كشدة المخالفة أو ما إذا كان يجب فرض عقوبة على لمسة اليد. وبالإضافة إلى كاميرات البث، يملك فريق التحكيم بمساعدة الفيديو إمكانية الوصول إلى لقطات الكاميرات المستخدمة في التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل. يملك فريق التحكيم بمساعدة الفيديو إمكانية الوصول إلى كل ما تلتقطه كاميرات البث التابعة لـ FIFA، مع العلم أن الفريق لم يكن في السابق مخولاً للوصول إلى لقطات الكاميرات التي يستخدمها المرخص لهم بالحقوق الإعلامية (كاميرات التصوير الحصري) والتي عادة ما تركز على المنتخب الذي تمثله الجهة المرخص لها بالحقوق الإعلامية وهي ليست جزءاً من خطة التصوير الرسمية لجهات البث.

تشكيل فريق التحكيم بمساعدة الفيديو يتكون الفريق من حكم المساعدة بالفيديو وثلاثة مساعدين لحكم الفيديو المساعِد، علماً أن كافة أعضاء الفريق هم من خبراء تحكيم المباريات بالفيديو الذين يعتمدهم FIFA. كما يختار ثلاثة أخصائيين في لقطات الإعادة أفضل اللقطات بحسب زاوية الكاميرا ويزودون الفريق بها.

حكم الفيديو المساعد: يقوم حكم الفيديو المساعد بمشاهدة الكاميرا الرئيسية على الشاشة العليا ويتحقق أو يُراجع الحالات على الشاشة المقسمة إلى أربع شاشات صغيرة، وهو مسؤول عن قيادة فريق التحكيم بمساعدة الفيديو والتواصل مع حكم الساحة. المساعد الأول لحكم الفيديو: يُركز المساعد الأول لحكم الفيديو على الكاميرا الرئيسية ويستمر بإعلام حَكَم الفيديو المساعِد بمسار اللعب في حال التحقق من حالة ما أو مراجعتها. المساعد الثاني لحكم الفيديو: المساعد الثاني لحكم الفيديو هو حكم فيديو يتمتع بخبرة كحكم مساعد ويكون موجوداً في محطة التسلل، ويتحقق من حالات التسلل المحتملة بمساعدة التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل وتسريع عملية التحقق عبر التحكيم بمساعدة الفيديو ومراجعة نتائجها. المساعد الثالث لحكم الفيديو: يُركز المساعد الثالث لحكم الفيديو على البث التلفزيوني، ويقدِّم المساعدة لحَكَم الفيديو المساعِد في تقييم الحالات والحرص على أفضل مستوى من التواصل بين حَكَم الفيديو المساعِد ومساعده الثاني الموجود في محطة التسلل. منطقة مراجعة الحكم منطقة مراجعة الحكم هي منطقة مؤشَّرة بوضوح، وتتضمن شاشة تسمح للحكم بمراجعة الحالات، وتقع هذه المنطقة إلى جانب أرضية الملعب بالقرب من المنطقتين الفنيتين. تقديم معلومات تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو للجمهور حرصاً على حصول كافة جماهير كرة القدم المتواجدين في الملعب وأولئك الذين يتابعون المباراة عبر التلفزيون على أفضل المعلومات خلال عملية المراجعة، طوّر FIFA نظام معلومات مخصَّص لجهات البث والمعلقين والمشرفين على تقنيات عرض المعلومات، حيث يتولى أحد أعضاء فريق FIFA إعلامهم بالمراحل المختلفة لعملية المراجعة في كل مباراة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بسبب المراجعة ونتيجتها، وذلك من خلال جهاز لوحي متصل بالإنترنت. يتخذ الشخص الذي يقوم بتشغيل الجهاز اللوحي مكانه في غرفة عمليات الفيديو، ولديه إمكانية الوصول إلى زوايا التصوير التي ينظر إليها حَكَم الفيديو المساعِد، كما سيُستخدم نظام معلومات التحكيم بمساعدة الفيديو لإعداد نماذج بصريةلإظهارها على شاشة التلفاز والشاشة العملاقة في الملعب.

كيف تم اختبار هذا النظام؟

خضع نظام التحكيم بمساعدة الفيديو الذي ابتكرته شركة Hawk-Eye Innovations Limited لاختبار ناجح أجراه مختبر RISE AB المستقل بحسب المعايير العالمية المعمول بها في برنامج FIFA للجودة. أما نظام التحكيم بمساعدة الفيديو الخاص بكأس العالم FIFA™ في قطر، فقد تم اختباره خلال المباريات التحضيرية قبل انطلاق البطولة، وفي كافة الاستادات المستضيفة.

أسئلة شائعة

هل يمكن لفريق التحكيم بمساعدة الفيديو تلقي إشارة تقنية خط المرمى؟ نعم، يمكن لأفراد فريق التحكيم بمساعدة الفيديو تلقي إشارة تقنية خط المرمى، والاطلاع على لقطات الكاميرات عالية السرعة الموجودة على امتداد خط المرمى.

ماذا يحدث في حال توقف التقنية عن العمل؟ وضع FIFA خطة احتياطية في حال طرأت أية مشكلة على التقنية، وفي حال لم تعمل تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، سيتم إعلام حكم الساحة والمنتخبين، وستستمر المباراة.