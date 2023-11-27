الأرقام القياسية تتهاوى، ودور المجموعات في كأس العالم 2026™ يرسّخ معياراً جديداً للبطولة الأعظم في كرة القدم

حضور جماهيري قياسي يبلغ حوالي 4.6 ملايين مشجع في المباريات الـ72 الأولى من البطولة

الجماهير العالمية وتجارب المشجعين تعكس الحجم غير المسبوق للنسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً

النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً في تاريخ مهرجان المشجعين FIFA™ تجذب 5.5 ملايين مشجع حتى الآن

اختُتم دور المجموعات في كأس العالم FIFA 2026™ بأبهى صورة إذ أكّدت هذه النسخة الأضخم من البطولة الأكبر في عالم كرة القدم أنها بدأت بالفعل في إعادة كتابة الأرقام القياسية وبسط سحرها على المشجعين في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وشتى أنحاء العالم.

ففي غضون 17 يوماً فقط، نجحت أول نسخة من البطولة التي تضمّ 48 منتخباً في توحيد أعداد غير مسبوقة من الشعوب واللاعبين والمشجعين، محوّلةً 72 مباراة جرت في 16 مدينة مستضيفة إلى احتفال عالمي يفيض بشغف وإثارة ومتعة كروية ستُخلِّدها الذاكرة.

وتجسد إحصائيات دور المجموعات لكأس العالم FIFA 2026™ الحجم الهائل للبطولة، الذي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليشمل كامل جوانب تجربة المشجعين، بدءاً من الحضور الجماهيري الذي بلغ 4644549 مشجعاً في المدرجات، وصولاً إلى استهلاك 300 ألف شطيرة هوت دوغ. ولتوضيح الصورة، لو وُضعت جميع شطائر الهوت دوغ المباعة في خط مستقيم، لغطّت المسافة الفاصلة بين استاد نيويورك نيوجيرسي ومطار جون إف كينيدي الدولي البالغة نحو 45 كيلومتراً.

ومع مشاركة 1248 لاعباً يمثلون 48 دولة، دخل المستطيل الأخضر 999 منهم في دور المجموعات، وببصمة تنظيمية غير مسبوقة للبطولة، قدّمت الأيام الـ17 الأولى من كأس العالم FIFA 2026™ مؤشراً قوياً على ما تخبئه البطولة في الأيام القادمة. إليكم بعض الحقائق والأرقام الرسمية من نسخة قياسية غير مسبوقة لأعظم فعالية رياضية في العالم.

أرقام قياسية تتحطم: مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 FIFA™ تضع معياراً جديداً لأعظم حدث كروي Previous 01 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 02 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 03 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 04 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 05 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 06 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 07 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 08 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 09 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 10 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 11 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 12 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 13 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage 14 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage (1) 15 / 15 Records tumble during the FIFA World Cup 2026™ Group Stage Next

على أرض الملعب

نحو دور خروج المغلوب

ومن بين المنتخبات الـ 32 المتأهلة، جاء 13 منتخباً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتسعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وخمسة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وثلاثة من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، ومنتخبان من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يُذكر أنّه لم يسبق أن تأهل أكثر من منتخبين أفريقيين إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم FIFA™. ففي نسخة عام 2014، تأهل منتخبان من الاتحاد الأفريقي (الجزائر ونيجيريا)، وشهدت نسخة 2022 تأهل منتخبين آخرين (المغرب والسنغال). كما ولم يسبق أن تمثل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بثلاثة منتخبات في الأدوار الإقصائية إلا مرة واحدة فقط من قبل، وكان ذلك في نسخة عام 2014، عندما نجحت منتخبات كوستاريكا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في تجاوز دور المجموعات.

وفي نسخة هذا العام أيضاً، تأهلت منتخبات كل من البوسنة والهرسك والرأس الأخضر وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج ومصر وجنوب أفريقيا إلى الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم FIFA™ للمرة الأولى في تاريخها.

وبقي منتخب الرأس الأخضر هو الوحيد من بين المنتخبات الأربعة المشاركة للمرة الأولى في البطولة الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم في دور المجموعات في كأس العالم FIFA 2026، وعبر إلى الأدوار الإقصائية. ويُذكر أنّ كيفن بينا قد سجّل هدف الرأس الأخضر الأول في كأس العالم ضدّ أوروغواي.

الأهداف

شهد دور المجموعات تسجيل 215 هدفاً — بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة — وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ كأس العالم FIFA™ (مقارنة بـ 172 هدفاً فقط سُجلت إجمالاً في كأس العالم قطر ٢٠٢٢™). وقد تصدّرت فرنسا وألمانيا وهولندا قائمة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف برصيد 10 أهداف لكل منها.

كذلك شهدت البطولة 1774 تسديدة (بمعدل 24.6 تسديدة في المباراة الواحدة)، وكان المنتخب البلجيكي صاحب المحصّلة الأكبر في البطولة برصيد 73 تسديدة. ومن بين المنتخبات الـ 48 المشاركة، نجح 47 منتخباً في تسجيل هدف واحد على الأقل خلال دور المجموعات، باستثناء منتخب بنما الذي عجز عن هز الشباك. وقد وصلت الحصيلة التهديفية في تاريخ البطولة حتى يومنا هذا إلى 2935 هدفاً.

وكانت المباراة التي شهدت انتصار كندا على قطر بنتيجة 6–0 هي الأولى التي يُحرز فيها منتخب ينتمي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي أكثر من أربعة أهداف في مواجهة واحدة.

دخل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه، كأول لاعب في التاريخ يهز الشباك في سبع مباريات متتالية في نهائيات كأس العالم FIFA™. كذلك تربّع على عرش هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً. غير أنّ هذه الصدارة قد تشهد تغييراً في النسخة الحالية من البطولة، إذ يواصل كيليان مبابي (الفائز بالحذاء الذهبي في كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع المنتخب الفرنسي) الزحف نحو الصدارة برصيد 16 هدفاً.

كما بات ميسي أيضاً أكبر لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ البطولة، عن عمر يناهز 38 عاماً و357 يوماً، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل باسم رونالدو، الذي كان يبلغ من العمر 33 عاماً و130 يوماً عندما أحرز ثلاثية في شباك إسبانيا عام 2018.

وبات كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال في تاريخ كأس العالم FIFA برصيد 10 أهداف، ليتفوق بذلك على أوزيبيو الذي يملك في رصيده تسعة أهداف.

كذلك أصبح هاري كين، المتوج بالحذاء الذهبي في كأس العالم FIFA روسيا 2018™، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في تاريخ كأس العالم FIFA برصيد 11 هدفاً، متجاوزاً حصيلة غاري لينيكر البالغة 10 أهداف.

بفوزه على باراغواي بنتيجة 4–1، سجل منتخب الولايات المتحدة أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم FIFA للمرة الأولى في تاريخه.

أصحاب الأرقام القياسية

حطّم مدرب منتخب كوراساو، ديك أدفوكات، رقماً قياسياً جديداً بعدما أصبح أكبر مدرب سِنّاً في تاريخ البطولة، وذلك عن عمر ناهز 78 عاماً و271 يوماً.

وفي المقابل، أصبح هوغو بروس أكبر مدرّب ينجح في تحقيق الفوز في مباراة في كأس العالم FIFA، وذلك عن عمر ناهز 74 عاماً و75 يوماً، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي سجله كارلوس كيروش، والذي كان يبلغ من العمر 73 عاماً و108 أيام عندما قاد غانا لتحقيق الفوز على بنما في وقت سابق من البطولة.

وعلى صعيد آخر، بات النجم المغربي إسماعيل صيباري أول لاعب من أفريقيا يهز الشباك في ثلاث مواجهات متتالية في تاريخ هذه البطولة العالمية.

حملت المباراة التي شهدت فوز منتخب اليابان على تونس برباعية نظيفة الرقم 1000 في تاريخ كأس العالم FIFA™، ليمثل في الوقت ذاته أكبر انتصار يحققه منتخب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تاريخ البطولة.

حقق المنتخب المكسيكي الفوز في أربع مباريات متتالية في كأس العالم FIFA للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي يحقق هذا الإنجاز.

بات المنتخب السنغالي أول فريق أفريقي ينجح في تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ كأس العالم FIFA.

المنتخبات المشاركة للمرة الأولى

شهدت بطولة كأس العالم FIFA 2026 مشاركة أربعة منتخبات لأول مرة في تاريخها، وهي كوراساو، والرأس الأخضر، والأردن، وأوزبكستان. ولعل إحدى أكثر القصص إثارة للاهتمام هي قصة منتخب الرأس الأخضر؛ فبعدد سكان لا يتجاوز 500 ألف نسمة، نجح هذا المنتخب في تحدي كل التوقعات وصناعة التاريخ ببلوغ دور الـ 32، حيث سيتواجه مع منتخب الأرجنتين في ميامي.

من أصل 1248 لاعباً ضمتهم قوائم الـ 48 منتخباً، سبق لـ 354 لاعباً منهم أن لعبوا في نسخ سابقة. بينما سجل 894 لاعباً حضورهم الأول مع منتخباتهم الوطنية في تاريخ كأس العالم FIFA.

قوائم اللاعبين

شارك ما مجموعه 1248 لاعباً يمثلون 48 دولة في البطولة حتى الآن، حيث خاض 999 لاعباً منهم في مباراة واحدة على الأقل، ومن بين هؤلاء اللاعبين، بدأ 687 منهم على مقاعد البدلاء.

التبديلات

بلغ متوسط عدد التبديلات التي أجرتها المنتخبات الـ 48 المشاركة 4.77 تبديل في المباراة الواحدة، مما يوضح استفادة المنتخبات القصوى من زيادة عدد التبديلات المسموح بها. وقد أشركت ثلاثة منتخبات (العراق، والمكسيك، والنرويج) 25 لاعباً، وهو ما يمثل كامل قوام تشكيلاتها الرسمية تقريباً.

التمريرات والتوزيع

أكملت المنتخبات المشاركة ما مجموعه 68162 تمريرة ناجحة خلال دور المجموعات، بمعدل بلغ 946.7 تمريرة في المباراة الواحدة. وتصدرت إسبانيا قائمة أكثر المنتخبات تمريراً في البطولة بإجمالي 2191 تمريرة، جاءت من بينها 2013 تمريرة ناجحة. بلغ إجمالي الكرات العرضية الناجحة في دور المجموعات 2359 عرضية، وتصدرت كندا القائمة برصيد 117 تمريرة عرضية.

الجانب الأخلاقي

بلغ متوسط الأخطاء المرتكبة من جانب اللاعبين 22.3 مخالفة في المباراة الواحدة خلال دور المجموعات، ليصل إجمالي الأخطاء إلى 1604. وقد سجّل منتخب هايتي أكبر عدد من الأخطاء المرتبكة بمجموع 55 مخالفة. أشهر الحكّام ما متوسطه 2.5 بطاقة صفراء في المباراة الواحدة، ليصل إجمالي الإنذارات إلى 180 بطاقة، وقد نال منتخب باراغواي حصة الأسد منها برصيد ثماني بطاقات. كما أُشهرت البطاقة الحمراء في عشر مناسبات، كان من بينها بطاقتان من نصيب منتخب جنوب أفريقيا.

تجربة المشجعين

الحضور في المدرجات

شهدت مباريات دور المجموعات حضوراً جماهيرياً غفيراً بلغ في مجمله 4644549 مشجعاً الذين ملؤوا 99.7% من المقاعد المتاحة، وهو رقم استثنائي يُعادل متوسط 64508 مشجعاً لكل مباراة.

توافدت الجماهير من 210 دول وأقاليم لحضور مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم FIFA 2026™، محطّمة بذلك الرقم القياسي التاريخي للحضور الجماهيري البالغ 3.5 مليون مشجع، والذي سُجل في كأس العالم FIFA الولايات المتحدة 1994. كما سجّل FIFA أعلى معدل حضور جماهيري في يوم واحد بتاريخ البطولة في 25 يونيو/حزيران، باحتشاد 426834 متفرجاً.

تخطى الحضور الجماهيري حاجز الـ 80 ألف متفرج في المباراة الواحدة خلال ثماني مناسبات في بطولة كأس العالم حتى الآن.

التذاكر

وكانت مواجهات البرتغال وكولومبيا (ميامي، 27 يونيو/حزيران)، ومباراة نهائي كأس العالم FIFA 2026™ (نيويورك/نيو جيرسي، 19 يوليو/تمّوز)، والمكسيك وكوريا الجنوبية (غوادالاخارا، 18 يونيو/حزيران)، على رأس قائمة المباريات الأكثر طلباً في البطولة من بين جميع مواجهاتها البالغ عددها 104 مباريات. وتصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، وإنجلترا، وألمانيا، وكولومبيا، والبرازيل، والأرجنتين، وأستراليا، وفرنسا قائمة الدول الأكثر شراءً للتذاكر.

مهرجانات المشجعين FIFA Fan Festivals™

خلال دور المجموعات، احتشد أكثر من 5.5 مليون مشجع في مهرجانات المشجعين FIFA Fan Festivals الموزعة عبر الدول الثلاث المستضيفة، واستهلكوا ما يقارب مليوني عبوة من المشروبات الغازية والمياه، بالإضافة إلى أكثر من مليوني مشروب كحولي. وسُجّل رقم قياسي جديد يوم 24 يونيو/حزيران بحضور 527402 شخصاً، في حين شهد مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في مكسيكو سيتي أعلى معدل حضور في يوم واحد بتاريخ 18 يونيو/حزيران، باستقباله 201500 زائر.

واستقطب مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في كانساس سيتي زواراً من 157 دولة مختلفة. وفي ذلك اليوم، عندما تواجه منتخبا إسكتلندا والبرازيل في ميامي، استهلك المشجعون في مهرجان المدينة 32 ألف عبوة من الجعة.

كندا تحتفي بكأس العالم FIFA 2026™

تجلّى الشغف الكبير لكندا بكرة القدم في أبهى صوره من خلال برنامج Canada Celebrates، وهو برنامج يعد الأول من نوعه لـ FIFA، حيث استقطب 94250 مشجعاً عبر 22 محطة زارها حتى الآن من أصل 40. ومن المحيط إلى المحيط إلى المحيط، اجتمعت الجماهير الكندية معاً للاحتفاء ببطولة كأس العالم FIFA 2026™، عبر شاشات العرض المباشر للمباريات، والأنشطة الكروية، والعروض الموسيقية، والفعاليات الثقافية المحلية. ومع إسدال الستارة على هذه الاحتفالات الممتدة في شتى أنحاء البلاد، سيكون برنامج Canada Celebrates قد وصل إلى جميع المقاطعات الكندية بالإضافة إلى أحد الأقاليم، مساهماً في تعزيز الروابط بين المجتمعات المحلية، ومبرزاً القدرة الاستثنائية لكرة القدم على توحيد الكنديين بشكل غير مسبوق.

الموسيقى والترفيه

حقق الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ نجاحاً لافتاً، بعدما حصد أكثر من 374 مليون عمليّة بثّ عبر جميع منصات البث الرقمي حتى 22 يونيو/حزيران. وتجدر الإشارة إلى أنّ أغنية Dai Dai للنجمين شاكيرا وبورنا بوي، وهي الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، تحتل حالياً المرتبة الثانية في قائمة أفضل 50 أغنية عالمية على منصة Spotify، والمركز الخامس في قائمة أفضل 200 أغنية عالمية على تطبيق Shazam.

واحتل الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ المرتبة 152 في قائمة أفضل 200 ألبوم (Billboard Top 200)، لتكون هذه هي المرة الأولى تاريخياً التي تنجح فيها مجموعة أغاني خاصة بـ FIFA في دخول هذه القائمة.

واحتلت أغنيتا Dai Dai وChampions لـ IShowSpeed المرتبتين الأولى والرابعة عشرة على التوالي في قائمة YouTube العالمية لأفضل 100 فيديو موسيقي هذا الأسبوع. من جانبها، تجاوزت قناة FIFA الرسمية على منصة YouTube حاجز 30 مليون مشترك، في حين حصدت أغاني الألبوم الرسمي للبطولة 459 مليون مشاهدة.

وإلى جانب البرنامج الموسيقي الرسمي، جرى إعداد أكثر من 750 مادة ومقطوعة موسيقية منسقة بعناية داخل الملاعب، صُممت خصيصاً لتشكيل معالم تجربة كأس العالم FIFA في كل ملعب ولكل منتخب. وتشمل هذه المواد أكثر من 350 مقطوعة موسيقية أرسلتها المنتخبات المشارِكة ووافق عليها FIFA، تغطي الأغاني المميزة لكل منتخب، وموسيقى الإحماء، والنغمات الحماسية المصاحبة لتسجيل الأهداف، بالإضافة إلى لحظات الاحتفال ما بعد المباراة.

البث

ومع متابعة أكثر من 50 مليون مُشاهِد للمباريات الافتتاحية في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، سلطت مواجهات المنتخبات الثلاثة المستضيفة الضوء على قدرة بطولة كأس العالم FIFA 2026™ الاستثنائية على توحيد وإلهام الجماهير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

واستقطبت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المكسيك وجنوب إفريقيا إجمالي 7.2 ملايين مُشاهِد عبر شبكة Fox. وأصبحت هذه المباراة الافتتاحية الأكثر مُشاهَدة على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس العالم للرجال FIFA المنقولة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المقابل، تابع 10 ملايين مشاهد مباراة البرازيل والمغرب عبر شبكة Fox، وهو رقم قياسي جديد. وباتت تلك المواجهة هي البث الأكثر مُشاهَدة في تاريخ التلفزيون الأمريكي باللغة الإنجليزية لمباراة في دور المجموعات بكأس العالم للرجال FIFA لا يشارك فيها المنتخب الأمريكي (وهو رقم قياسي تحطم مرتين خلال منافسات البطولة).

5.3 ملايين: استقطب الفوز التاريخي الأول لكندا في بطولة كأس العالم FIFA متوسط مشاهدة بلغ 5.3 ملايين متابع، لتصبح هذه المواجهة المباراة الأكثر مشاهدة على الإطلاق في دور المجموعات في تاريخ البلاد، وقد حظيت بالبثّ الأعلى تصنيفاً لمباراة يشارك فيها المنتخب الوطني.

49.9 مليون: سجلت البرازيل أعلى تصنيف لبث تلفزيوني في عام 2026، حيث تابع مباراة البرازيل والمغرب متوسط يبلغ 28.9 مليون متفرج. وفي الوقت نفسه، نجحت شبكة Globo في الوصول إلى 49.9 مليون مُشاهِد عبر مختلف منصاتها لمتابعة المباراة نفسها.

205 ملايين: أمّا في الصين، فقد نجحت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في جذب 205 ملايين مشاهد عبر قنوات CCTV، وذلك بعد عرض 41 مباراة. وكانت المواجهة المباشرة التي حصدت أكبر عدد من المشاهدين حتى الآن هي مباراة تونس واليابان، والتي نُقلت عبر قناة CCTV5 في نهاية هذا الأسبوع، وقد تابعها 24 مليون مُشاهِد.

الطعام والشراب

وخلال منافسات دور المجموعات، اشترت الجماهير داخل الملاعب أكثر من 2.8 مليون عبوة جعة و300 ألف شطيرة هوت دوغ — وهو ما يعادل نحو 45 كيلومتراً إذا ما وُضعت جنباً إلى جنب — بالإضافة إلى ما يقارب مليون قارورة مياه. وتنوعت المأكولات والمشروبات الأكثر رواجاً في قوائم الطعام بين الدول المستضيفة، فبينما كانت الجعة ورقائق البطاطا الأكثر شعبية في كندا، تصدرت شطائر الهوت دوغ القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين تربعت البيتزا والبطاطا المقلية على رأس قائمة الاختيارات في المكسيك.

بطاقة مشجّعي FIFA

جرى إصدار أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة مشجع FIFA للجماهير التي حضرت المباريات في جميع المدن الـ 16 المستضيفة للبطولة. ومن خلال لمس البطاقة بالهاتف الذكي، يمكن للمشجعين فتح تجربة رقمية حصرية تشمل إمكانية تخصيص المنتجات الرسمية لكأس العالم FIFA 2026 باستخدام محتواهم الخاص وصور رسمية مختارة من البطولة.

قمصان المنتخبات

تربع قميص المنتخب المكسيكي على قائمة القمصان الأكثر مبيعاً لشركة adidas خلال دور المجموعات في البطولة. وقد سجلت شركة adidas حتى الآن مبيعات تجاوزت 1.13 مليار دولار أمريكي مرتبطة بهذه الفعالية.

التفاعل عبر القنوات الرقمية

زار موقع FIFA.com حتى الآن 130 مليون زائر فريد خلال البطولة (من بينهم 34 مليوناً من الدول المستضيفة)، ما يمثل نمواً بنسبة +26% مقارنة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢. كما استقطب تطبيق كأس العالم FIFA نحو 30 مليون زائر، مما يمثل نمواً بنسبة +130% مقارنة ببطولة كأس العالم FIFA السابقة.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي زيادة قدرها 39 مليون متابع جديد خلال مرحلة المجموعات، من بينهم 16 مليون متابع على منصة TikTok، حيث أصبح حساب FIFA الآن ثاني أكثر حسابات المنظمات الرياضية متابعة في العالم. أمّا على YouTube، فقد اكتسبت قناة FIFA خمسة ملايين متابع جديد، لتصل إلى 30 مليون متابع في المجمل. سُجلت 17 مليار انطباع ومليار تفاعل حتى الآن عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي. سُجلت 8 مليارات مشاهدة للفيديوهات على المنصتين المفضلتين، TikTok وYouTube، من أصل إجمالي بلغ 11 مليار مشاهدة للفيديو عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي. وقد تجاوزت معدلات التفاعل على الفيديوهات ومشاهداتها تلك التي سُجلت طوال نسخة عام 2022 بأكملها.

كذلك حصد العرض الغنائي لأغنية Dai Dai من أداء شاكيرا وبورنا بوي في حفل افتتاح كأس العالم FIFA نحو 131 مليون مشاهدة على Instagram و44 مليون مشاهدة على YouTube. ويُعد هدف ميسي في مباراة الأرجنتين والجزائر الفيديو الأكثر مشاهدة على منصة TikTok للمحتوى المتعلق بكأس العالم FIFA، بنحو 53 مليون مشاهدة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت عمليات البحث عن عبارة كأس العالم (World Cup) على منصة TikTok بنسبة تتجاوز 300% منذ انطلاق البطولة. نشرت قنوات البث الرسمية لكأس العالم FIFA أكثر من 44000 مادة محتوى على منصة TikTok منذ بداية البطولة، شاركت فيها لقطات بارزة من المباريات ومحتوى من خلف الكواليس.

حملة الأثر الاجتماعي

وصلت حملات FIFA للأثر الاجتماعي، بما في ذلك كرة القدم توحد العالم، ولا للعنصرية، ومعاً من أجل النشاط البدني، ومعاً من أجل السلام، إلى أكثر من 4.6 مليون مشجع في الملاعب، حاملةً رسائل الوحدة، والصحة، والصداقة. في الوقت ذاته، لاقت حملات FIFA للأثر الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من قِبل 5.5 مليون زائر في مهرجانات المشجعين FIFA Fan Festivals. وقد حظي محتوى حملة لا للعنصرية على أكثر من 180 مليون مُشاهدة على شبكات التواصل الاجتماعي. استقبلت الحصص التدريبية المجتمعية مجموع 56204 ضيفاً، حيث جرى نشر وترسيخ رسالة حملة معاً من أجل النشاط البدني. كما شارك 1150 طفلاً في حصص تدريبية ضمن حملة معاً من أجل النشاط البدني، وانضم إليهم مجموعة من اللاعبين المشاركين في البطولة.

العمليات

عمليات البطولة

خلال مرحلة المجموعات، قام FIFA بتفعيل 645 موقعاً رسمياً للبطولة، شملت المطارات، والفنادق، ومعسكرات المنتخبات، ومواقع التدريب، والملاعب، ومراكز إصدار التصاريح، وغيرها من المرافق.

جرى تأمين ما مجموعه 5020 عملية نقل، شملت 1899 تنقلاً بمرافقة أمنية عبر حافلات المنتخبات، و1696 حركة لشاحنات نقل المعدات الرياضية.

وأشرفت على تنفيذ هذه العمليات قوى عاملة مؤلفة من 4738 شخصاً ينتمون إلى 134 جنسية مختلفة (يمثلون 45 دولة من أصل 48 من المنتخبات المتنافسة). كما شغل أكثر من 20 ألف من أفراد الأمن ما مجموعه 265369 نوبة عمل، لضمان سلامة جميع المشاركين والحاضرين في بطولة كأس العالم 2026 FIFA.

المتطوعون

قدّم ما مجموعه 40050 متطوعاً من 162 دولة وإقليماً خدماتهم خلال مرحلة المجموعات، وقدّموا دوراً حيوياً في قلب بطولة كأس العالم FIFA.

وسائل الإعلام

حضر مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ ما مجموعه 5230 ممثلاً إعلامياً معتمداً من جميع أنحاء العالم، بمعدّل بلغ 445 إعلامياً في المباراة الواحدة. وخلال المرحلة الأولى من المنافسات، استضاف FIFA أيضاً 218 مؤتمراً صحفياً رسمياً.

الاحتفالات والترفيه

ساهم أكثر من 10 آلاف متطوع في تنظيم احتفالات ما قبل المباريات طوال مرحلة المجموعات.

وقد أصبحت لافتات الدول الكبيرة عنصراً أساسياً في احتفالات ما قبل المباريات في بطولة كأس العالم 2026 FIFA، بحيث يقوم نحو 70 متطوعاً برفع كل لافتة وعرضها خلال كل مباراة. تبلغ أبعاد كل لافتة 5272 × 3784 سم، وهو ما يعادل تقريباً 200 متر مربع. وقد وُضعت خطة لوجستية معقدة تشمل أكثر من 200 عملية لنقل هذه اللافتات إلى المواقع الصحيحة لمبارياتها القادمة، وذلك باستخدام وسائل نقل متنوعة.

شهدت احتفالات المباريات الافتتاحية في كل دولة من الدول المستضيفة مشاركة فنانين مشهورين عالمياً، من بينهم أليخاندرو فرنانديز، وأندريا بوتشيلي، وشاكيرا، وبيرنا بوي، وجي بالفين، وفيوتشر، كيتي بيري، وأليسيا كارا، ومايكل بوبليه، وألانيس موريسيت، وآخرون. وقد احتفت هذه العروض الفنية بالثقافات الموسيقية الغنية لكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.