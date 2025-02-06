FIFA يُعلّق عضوية الاتحادين الكونغولي والباكستاني

اتّخذ مكتب مجلس FIFA القرارات التالية فيما يتعلق بالكونغو وباكستان نتيجة للظروف الخطيرة المتعلقة بهذين الاتحادين الوطنيين.

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم (FECOFOOT)

تم تعليق عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بأثر فوري نتيجة الوضع الخطير الناتج عن تدخل غير مبرر لأطراف خارجية في شؤونه، وهو ما يُمثِّل انتهاكاً جلياً لالتزاماته، استناداً لنظام FIFA الأساسي.

وقد تم اتخاذ القرار بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد إرسال وفدين يمثّلان FIFA والاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى برازافيل.

وسيكون رفع عقوبة الإيقاف مشروطاً بتحقيق الشروط التالية:

إعادة مسؤولية التحكُّم بمقر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم ومركز إجني الفني والمَرافق الأخرى التابعة للاتحاد الوطني إلى الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بشكل كامل؛

إيقاف أي محاولات لتغيير أصحاب التوقيع على الحسابات المصرفية للاتحاد الكونغولي لكرة القدم و/أو منح إمكانية التحكم الكاملة لأصحاب التوقيع والمعترف بهم من قِبل FIFA والاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛

إبطال مفعول أو إيقاف العمل بأي قرارات، قانونية كانت أم غيرها، تفوّض اللجنة الخاصة في إمكانية التحكم بأي أمر أو التمتّع بأي سلطة على الاتحاد الكونغولي لكرة القدم؛ و

الحرص على تعاون كامل يسمح للاتحاد الكونغولي لكرة القدم بإدارة شؤونه من دون أي تدخل غير مبرر لأطراف خارجية.