FIFA سيقدِّم مليون دولار أمريكي لكل مدينة مستضيفة لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ في إطار برنامج إرث البطولة

أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن مساهمة مالية لإرث البطولة بمبلغ إجمالي يبلغ 11 مليون دولار أمريكي

سيتم استخدام هذه الأموال لإنشاء ملاعب FIFA مصغّرة ودعم مشاريع اجتماعية للنهوض بكرة القدم والمجتمعات المحلية في أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية

ستستفيد من هذه المبادرة كافة المدن المستضيفة: أتلانتا وتشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك نيوجرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة

أعلن جياني إنفانتينو أن FIFA سيُقدِّم مساهمة قدرها مليون دولار أمريكي لكل واحدة من المدن الـ 11 المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، وذلك انطلاقاً من الحرص على أن يبقى أثر هذه البطولة الاستثنائية حاضراً على مدى السنوات المقبلة.

ونظراً لكون الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف بطولتين هامتين من تنظيم FIFA على مدى السنتين المقبلتين (وهما كأس العالم للأندية FIFA 2025 وكأس العالم FIFA 2026™)، شرح إنفانتينو بأن هدف الاتحاد الدولي من توفير هذه الأموال لكل مدينة مستضيفة يتمثّل بمساعدتها على إنشاء ملاعب محلية صغيرة ودعم مشاريع اجتماعية أخرى.

وقال رئيس FIFA في هذا الصدد: "إننا حريصون على دورنا الاجتماعي، ولهذا نعمل حالياً على إطلاق ’مؤسسة FIFA بالولايات المتحدة الأمريكية‘. وفي إطار إرث بطولة كأس العالم للأندية FIFA في الولايات المتحدة، سنساهم بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي لكل واحدة من المدن الـ 11 التي ستستضيف المباريات، وذلك بهدف دعم مشاريع محلية. ويعني هذا إنشاء ملاعب مصغّرة تشهد تنظيم أنشطة كروية مع الأطفال في المناطق الأكثر حاجة لمثل هذه المشاريع في كل مدينة، وهو ما من شأنه أن يجعل أثر هذه البطولة الاستثنائية حاضراً على مدى السنوات المقبلة".

وخلال جولته الحالية على المدن المستضيفة للبطولة ولقائه بممثلين عن الجهات الفاعلة والأطراف المنخرطة في عالم كرة القدم، قال إنفانتينو: "هذا رمز ومؤشر على رغبتنا بخدمة المجتمعات المحلية لأن إحدى الحقائق التي تفاجئني هنا في أمريكا الشمالية هو عدم وجود مَرافق كافية للمجتمعات المحلية من أجل ممارسة كرة القدم في بيئة ملائمة، وهو أمر يجب أن يتغيّر. ولهذا فإن المساهَمة في بناء مَرافق في المناطق الأشد حاجة لها هو أمر يتوجب علينا القيام به في مدن أتلانتا وتشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك نيوجرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة. هذه مسؤوليتنا، وآمل أن يسير آخرون على نهجنا هذا".

ويأتي هذا الإعلان في إطار الزخم الكبير الذي يسبق انطلاق البطولة، ويؤكد على قيمة أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ تشهد مشاركة 32 فريقاً وما تنطوي عليه من أثر إيجابي اجتماعي ورياضي واقتصادي في أمريكا وحول العالم.

وكانت دراسة أجرتها مؤسسة OpenEconomics وصدرت نتائجها الأسبوع الماضي قد حللت التأثير الاجتماعي والاقتصادي للبطولة، وكشفت أن الحدث قد يساهم في توليد ما يصل إلى 21.1 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك 9.6 مليارات دولار أمريكي في الولايات المتحدة. كما أظهرت الدراسة أن احتفال هذا العام بكرة القدم العالمية للأندية قد يؤدي إلى توليد 17.1 مليار دولار أمريكي من الناتج الإجمالي، ويعود بـ3.36 مليار دولار أمريكي من الفوائد الاجتماعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما سينتج عنه خلق ما يقرب من 105 آلاف فرصة عمل هناك.

وفي الأسبوع الماضي كذلك، كرَّم رئيس FIFA فِرق الإطفاء والإسعاف التي بذلت جهوداً جبارة في سبيل مساعدة كافة المتضررين من الحرائق المدمرة التي ضربت لوس أنجلوس، باسادينا/ألتادينا، في يناير/كانون الثاني 2025. وكمبادرة للشكر والتقدير، أعلن إنفانتينو أن FIFA سيتبرّع بتذكرتين لكل فرد من فِرق الإطفاء والإسعاف في كل مباراة يستضيفها ملعب روز بول ضمن كأس العالم الأندية FIFA، وهو ما يصل إلى 30 ألف تذكرة.

وفي أواخر مارس/آذار، أعلن FIFA عن توزيع 250 مليون دولار أمريكي على شكل دفعات تضامنية لأندية كرة القدم في أنحاء العالم، مع التأكيد على عدم الحاجة للجوء إلى احتياطيات FIFA، والمخصصة لتطوير كرة قدم الأندية في أرجاء المعمورة من خلال الاتحادات الوطنية الـ 211. ومن شأن برنامج المساعدات التضامنية غير المسبوق هذا أن يدفع جهود FIFA لجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.

بطولة عالمية للأندية هي الأكبر والأكثر شمولاً

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 إجمالي 32 من أفضل الأندية في العالم ومن قارات العالم الست، وتستضيف ميامي المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران. وتجري المباريات الـ63 في 12 ملعباً، وسيتم تتويج بطل كأس العالم للأندية في ملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2026.