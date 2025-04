رئيس FIFA يُعرب عن فخره بـ "الترحيب بالعالم في الولايات المتحدة الأمريكية" خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المقبلة

Next

وفي وقت سابق من اليوم، شارك رئيس FIFA في برنامج Good Day LA الإخباري الصباحي على قناة FOX 11 وفي البرنامج الحواري الرياضي The Herd with Colin Cowherd. وبالإضافة إلى تسليط الضوء على الكأس الذهبية للبطولة، والتي صُممت بالتعاون بين FIFA وشركة المجوهرات الفاخرة Tiffany & Co. والتي سيرفعها للمرة الأولى الفائز ببطولة صيف هذا العام، ناقش إنفانتينو الأثر الكبير الذي من المتوقع أن تتركه البطولة على كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال عن ذلك: