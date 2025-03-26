كأس العالم للأندية FIFA 2025™: تخصيص جائزة مالية قياسية وإطلاق مبادرة تضامنية غير مسبوقة لفائدة كرة قدم الأندية

سيحصل الفريق الفائز بلقب كأس العالم للأندية FIFA™ على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار أمريكي

تم تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ 32 المشارِكة

دف 250 مليون دولار أمريكي للتضامن مع كرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم

ستُوزَّع جميع إيرادات البطولة على كرة قدم الأندية، إذ لن تكون هناك حاجة للجوء إلى احتياطيات FIFA

طبقاً لما تنص عليه التقديرات المبدئية لميزانية بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ وبعد مناقشات مثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك رابطة الأندية الأوروبية، وعقب مصادقة مجلس FIFA، أكد FIFA النظام المُعتمَد لتوزيع أرباح مسابقة FIFA الرائدة على مستوى كرة قدم الأندية، والذي يضمن تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ 32 المشارِكة، مع اعتماد نموذج تضامني رائد ينطوي على إيرادات مهمة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إن نظام التوزيع الخاص ببطولة كأس العالم للأندية FIFA يعكس الذروة التي وصلت إليها كرة قدم الأندية بقدر ما يمثل أكبر مبلغ مالي على الإطلاق للجوائز المخصصة لإحدى بطولات كرة القدم التي تقام بنظام سبع مباريات [في الطريق إلى النهائي] بدءاً من دور المجموعات ومروراً عبر الأدوار الإقصائية، حيث من المزمع أن يحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى الجائزة المالية المُخصَّصة للفرق المشارِكة، هناك أيضاً برنامج استثمار تضامني غير مسبوق نهدف من خلاله إلى تخصيص مبلغ مالي إضافي لا يقل عن 250 مليون دولار أمريكي لتستفيد منه كرة القدم في شتى أنحاء العالم، إذ من شأن هذه المبادرة التضامنية أن تعزز بالفعل جهودنا المستمرة نحو جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق".

وأضاف: "لن يقتصر الأمر على ذلك، إذ لن يحتفظ FIFA بأية أموال من إيرادات هذه البطولة، التي سيتم توزيعها بالكامل على كرة قدم الأندية، كما لن تكون هناك حاجة للجوء إلى احتياطيات FIFA، المخصَّصة أصلاً لخدمة أهداف تطوير كرة القدم عبر العالم من خلال الاتحادات الوطنية الـ 211 المنضوية تحت مظلة FIFA".

يقوم نظام توزيع إيرادات نسخة 2025 على الأركان التالية:

جائزة مالية إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي: 475 مليون دولار أمريكي للأداء الرياضي، و525

مليون دولار أمريكي للمشارَكة.

المبلغ المخصص للأداء الرياضي: 475 مليون دولار أمريكي

الدور لكل نادٍ مرحلة المجموعات (ثلاث مباريات) 2.0 مليون دولار أمريكي لكل نادٍ عن كل فوز 1.0 مليون لكل نادٍ عن كل تعادل ثمن النهائي + 7.5 مليون دولار أمريكي ربع النهائي + 13.125 مليون دولار أمريكي نصف النهائي + 21.0 مليون دولار أمريكي النهائي + 30.0 مليون دولار أمريكي البطل + 40.0 مليون دولار أمريكي

المبلغ المخصص للمشارَكة: 525 مليون دولار أمريكي

القارة لكل نادي أوروبا USD 12.81-38.19 مليون دولار* أمريكا الجنوبية USD 15.21 مليون دولار شمال ووسط أمريكا والبحر الكاريبي USD 9.55 مليون دولار آسيا USD 9.55 مليون دولار أفريقيا USD 9.55 مليون دولار أوقيانوسيا USD 3.58 مليون دولار