الكشف عن مزيد من الضيوف المميزين في مراسم كأس العالم FIFA 2026™ بمكسيكو سيتي

أليخاندرو فرنانديز يؤدي النشيد الوطني المكسيكي، إلى جانب تايلا التي ستؤدي النشيد الوطني لجنوب أفريقيا

ستظهر الممثلة والمخرجة والمنتجة السينمائية المكسيكية الأمريكية سلمى حايك بينو، المرشحة لجائزة الأوسكار، فوق أرضية الملعب بصفتها سفيرة لكأس العالم FIFA 2026™

ريان كاسترو ينضم إلى جاي بالفين على المسرح العالمي في أداء خاص

بينما تتجه أعين العالم إلى مكسيكو سيتي بمناسبة اقتراب موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA 2026™، ستكون مراسم الافتتاح وما قبل المباراة على ملعب مكسيكو سيتي على موعد مع قائمة حافلة من الفنانين والضيوف المميزين الذين سيتصدرون المشهد. هذا وستلعب الجماهير في الملعب دوراً محورياً في الاحتفال، ولذلك نتوجّه بدعوة المشجعين للوصول مبكراً إلى الملعب، لأن حفل الافتتاح سينطلق في تمام الحادية عشرة والنصف تماماً بالتوقيت المحلي. كما ستُفتح بوابات الملعب قبل أربع ساعات من صافرة البداية، حيث ستكون بانتظار الجماهير أنشطة مسلية وجوائز وفعاليات ترفيهية تسبق انطلاق المباراة.

وبينما سيكون البلد المضيف ممثَّلاً بالفنان أليخاندرو فرنانديز الذي سيؤدي النشيد الوطني المكسيكي، ستؤدي تايلا النشيد الوطني لجنوب أفريقيا، في لحظة مؤثرة تعبّر عن الفخر والاعتزاز قبل الانطلاق الرسمي للبطولة، على أن تشهد مراسم ما قبل المباراة مشارَكة سلمى حايك بينو، سفيرة كأس العالم FIFA 2026™، التي سترحّب بالمشجعين في مكسيكو سيتي وسط أجواء يسودها الاحتفاء بروح كرة القدم الجامعة على المسرح العالمي. وفي امتداد لتعاونهما الفني الأخير، سينضم ريان كاسترو إلى جاي بالفين على المسرح خلال حفل الافتتاح لتقديم أداء مميز.

وستتضمن سلسلة مراسم كأس العالم FIFA 2026™ في مكسيكو سيتي احتفالاً بكرة القدم والموسيقى والثقافة، إيذاناً بانطلاق أكبر نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™.

وتُقام مراسم الافتتاح على ملعب مكسيكو سيتي قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة، حيث ستشهد مشارَكة بعض من أبرز الأصوات في الموسيقى العالمية، بما يجسّد روح الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، من خلال عروض يحييها كل من بيليندا، وبورنا بوي، وداني أوشن، وجاي بالفين، وليلا داونز، وفرقة لوس أنجلِس أزوليس، ومانا، وشاكيرا.

وباستضافتها أولى حفلات الافتتاح الثلاث، ستدشّن المكسيك سلسلة مراسم افتتاح تتواصل لاحقاً في كندا والولايات المتحدة.