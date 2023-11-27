مادونا وشاكيرا وفرقة BTS يشتركون في تقديم عرض تاريخي خلال استراحة ما بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™

العرض الفني الأول على الإطلاق في استراحة ما بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA™ بإشراف فني من كريس مارتن مؤسس فرقة Coldplay

يدعم العرض الذي تنتجه منظمة Global Citizen صندوق FIFA Global Citizen للتعليم

ستكون لحظة تاريخية تجتمع فيها كرة القدم والموسيقى والتأثير الاجتماعي على أكبر مسرح في العالم

للمرة الأولى على الإطلاق، تجتمع كرة القدم والموسيقى والتأثير الاجتماعي في وقت يبلغ فيه الحدث الأكبر على وجه الأرض ذروة إثارته.

أعلن FIFA وGlobal Citizen اليوم أن مادونا وشاكيرا وفرقةBTS سيشتركون في تقديم العرض التاريخي الذي سيُقام بين شوطي نهائي كأس العالم FIFA 2026™. وسيتولى كريس مارتن، مؤسس فرقة Coldplay، الإشراف الفني على العرض الذي سيُبث مباشرةً لملايين المشجعين حول العالم.

هذا وسيدعم عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 FIFA™ صندوق FIFA Global Citizen للتعليم؛ وهو مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز فُرص الحصول على تعليم عالي الجودة وإتاحة آفاق ممارسة كرة القدم للأطفال حول العالم. وقد جُمع، حتى الآن، أكثر من 30 مليون دولار أمريكي، ويُتوقع أن يُجمع المزيد مع اقتراب بداية البطولة، حيث سيُتبرع بدولار واحد من قيمة كل تذكرة تُباع من تذاكر مباريات كأس العالم 2026 FIFA™ لدعم المشاريع الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

قال جياني إنفانتينو، رئيس FIFA: "مادونا وشاكيرا وفرقة BTS هم رموز عالمية تتجاوز موسيقاها الحدود والأجيال، ونحن نفخر بالترحيب بهم في العرض الأول على الإطلاق بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم FIFA، والذي يتولى كريس مارتن، مؤسس فرقة Coldplay، الإشراف الفني عليه."

"بينما يجتمع العالم من أجل المباراة الأكبر في كرة القدم يوم 19 يوليو في نيويورك نيوجيرسي، سيُسلط هذا العرض التاريخي الضوء أيضاً على هدفٍ أسمى؛ من خلال دعم صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، ومهمتنا المشتركة لتعزيز فُرص الحصول على تعليم عالي الجودة وإتاحة آفاق ممارسة كرة القدم للأطفال حول العالم. سيكون احتفالاً كبيرًا بكرة القدم والوحدة والإنسانية المشتركة، وسيتردد صداه إلى ما أبعد من صافرة النهاية."

كما ستشارك شخصيات شارع سمسم (Sesame Street) وذا مابيتس (The Muppets) في جانب من العرض؛ وهي الشخصيات التي ساعدت أجيالاً من الأطفال حول العالم على التعلم، وحفزتهم على توسيع آفاق أحلامهم. حيث تعزز مشاركتهم هدف عرض ما بين شوطي المباراة النهائية من كأس العالم FIFA 2026™️، وهو ضمان حصول الأطفال حول العالم على تعليم نوعي.

سيكون عرض ما بين شوطي المباراة النهائية من كأس العالم FIFA 2026™ من إنتاج مؤسسة Global Citizen بالشراكة مع Live Nation وDone + Dusted. في فيلم قصير أُعلن فيه عن الفنانين المشاركين، كشف كريس مارتن عن هذه النخبة اللامعة من النجوم، مشيراً إلى أن العرض سيتمحور بالكامل حول "الوحدة والتآلف... والدعوة عامة للجميع".

قالت النجمة مادونا: "أشعر بالفخر لتقديم هذا العرض دعماً لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم في نهائي كأس العالم FIFA. بدون التعليم، يُحرم الأطفال من الفرص حتى قبل أن تتاح لهم. يستحق كل طفل الحصول على تعليم جيد، لأن التعليم يوسع الآفاق ويخلق تغييراً دائماً."

أما النجمة شاكيرا، عضو مجلس إدارة صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، فقالت: "لقد قضيت حياتي في إنجاز أمرين هما تأليف الأغاني وبناء المدارس. وفي كأس العالم FIFA، يلتقي هذان الهدفان. سأقف إلى جانب مادونا وفرقة BTS، وسأؤدي أغنية "Dai Dai"، وهي الأغنية التي ألفتها خصيصاً لهذه النسخة من بطولة كأس العالم وللأطفال حول العالم الذين سنصل إليهم من خلال "من خلال الجمع بين أعظم فناني العالم وكرة القدم والالتزام المشترك بالتعليم، لدينا فرصة لتحويل لحظة ثقافية حاسمة إلى تأثير هائل من خلال صندوق "من خلال الجمع بين أعظم فناني العالم وكرة القدم والالتزام المشترك بالتعليم، لدينا فرصة لتحويل لحظة ثقافية حاسمة إلى تأثير هائل من خلال صندوق FIFA Global Citizen للتعليم." وأملي أن تتصدر أهمية الاستثمار في تعليم الأطفال المشهد على أكبر مسرح في العالم!" .

أما أعضاء فرقة BTS فقالوا: "الموسيقى هي اللغة العالمية للأمل والانسجام، ويشرفنا أن نحتفي بهذه المعاني كأس العالم من خلال التواصل مع ملايين المشاهدين حول العالم دعمًا لتعليم الأطفال".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن FIFA وGlobal Citizen عن المجموعة الأولى من المنظمات التي ستحصل على مِنحٍ يقدمها صندوق FIFA Global Citizen للتعليم، وذلك لدعم البرامج التي توفر فُرص التعليم وممارسة كرة القدم للأطفال في المجتمعات المحرومة في 10 دول.

"كأس العالم لكرة القدم FIFA هو أكبر حدث يوحد الشعوب. بالتعاون مع FIFA والمنسق كريس مارتن مؤسس فرقة كولدبلاي، أردنا أن نجعل فترة الاستراحة بين الشوطين تركز على ترك إرث دائم للأطفال في جميع أنحاء العالم"، هكذا صرّح هيو إيفانز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنظمة Global Citizen. "من خلال الجمع بين أعظم فناني العالم وكرة القدم والالتزام المشترك بالتعليم، لدينا فرصة لتحويل لحظة ثقافية حاسمة إلى تأثير هائل من خلال صندوق FIFA Global Citizen للتعليم. أملي أن نشهد بعد عقد من الزمن تأثر ملايين الأرواح بسبب هذه اللحظة التاريخية."

من خلال دعم النماذج المثبتة التي تقودها المجتمعات المحلية والتي تجمع بين التعليم والرياضة والمشاركة المحلية، يسعى صندوق FIFA Global Citizen للتعليم إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتحسين النتائج التعليمية، وخلق مسارات فُرص للأطفال في بعض المجتمعات الأكثر حرماناً في العالم.تتوفر المزيد من المعلومات حول صندوق FIFA Global Citizen للتعليم والمنظمات المستفيدة الأولى على الموقع الإلكتروني globalcitizen.org/education-fund-grantees.

يضم المجلس الاستشاري غير الائتماني لصندوق FIFA Global Citizen للتعليم، رئيس FIFA جياني إنفانتينو، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنظمة Global Citizenهيو إيفانز، والممثل الأسترالي هيو جاكمان، وسيدة الأعمالالأمريكية إيفانكا ترامب، والمغني وكاتب الأغاني الكندي ذاويكند، والمغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية شاكيرا، ولاعبة التنسالأمريكية العظيمة سيرينا ويليامز، وأسطورة كرة القدم البرازيلية كاكا، والرئيس المشارك لبنك Bank of America جيم ديمار.