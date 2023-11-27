تأكيد قوائم منتخبات كأس العالم FIFA 2026™: حُلُم 1,248 لاعباً، 48 منتخبًا، ونخبة لاعبي العالم

اعتُمدت مشاركة 1,248 لاعبًا يمثلون 48 منتخبًا، في رقم غير مسبوق، بعد تقديم القوائم النهائية للمنتخبات إلى FIFA

من رموز الكرة العالمية إلى الوافدين الجُدُد، تعكس المنتخبات تنوعًا غير مسبوق وتمثيلًا أكثر شمولًا

يستعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وغييرمو أوتشوا لبدأ مشاركتهم السادسة والتاريخية في كأس بطولة كأس العالم FIFA™

نشر FIFA القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™، قبل تسعة أيام فقط على ركلة البداية. تُمثّل هذه النسخة منعطفًا تاريخيًا في مسيرة كرة القدم العالمية لأنها ستشهد زيادة معتبرة في عدد المنتخبات واللاعبين والجماهير مقارنة بالنسخ السابقة، حيث سيشارك 48 منتخبًا و1,248 لاعبًا للتنافس في 104 مباريات على ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

تؤكد القوائم المعتمدة على حجم البطولة وجاذبيتها الدائمة، حيث يعود 357 لاعباً للمشاركة من جديد في كأس العالم FIFA™ بعد حضورهم مرة واحدة على الأقل سابقاً. كما سيشارك 891 لاعباً في المنافسة لأول مرة، مما يجعل البطولة تجمع بين الخبرة والتجديد في اللعبة العالمية.

إن الفارق بين الأجيال في هذه البطولة لافت للنظر، لأن الفرق في العمر بين أكبر لاعب (وهو كريغ غوردون من اسكتلندا بعمر 43 عامًا و162 يومًا) وأصغر لاعب (وهو جيلبرتو مورا من المكسيك بعمر 17 عامًا و240 يومًا) هو أكثر من 25 عامًا. قد يشارك ما مجموعه 22 لاعباً تقل أعمارهم عن 20 عاماً وسبعة لاعبين تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكثر في بداية البطولة، في حين يعود 22 فائزاً بكأس العالم FIFA إلى الساحة العالمية.

وإلى جانب عودة النجوم البارزين إلى أعظم مسارح كرة القدم، تجلب هذه البطولة أيضًا موجة جديدة من اللاعبين والمنتخبات إلى دائرة الضوء. حيث تستعد كل من منتخبات الرأس الأخضر (أو كابو فيردي) وكوراساو والأردن وأوزبكستان لخوض تجربة كأس العالم FIFA للمرة الأولى، وهو ما يثبت أن رفع عدد المنتخبات المشاركة يجعل المنافسة أكثر تمثيلاً للعبة العالمية.

ومن بين المنتخبات التي ستشارك لأول مرة منتخب أوزبكستان، حيث يسعى رفقاء النجم عبد القادر خوسانوف إلى تحويل أحلام جماهيرهم إلى حقيقة ملموسة. كما تسلط القوائم المعتمدة للمنتخبات الضوء على الجيل القادم من اللاعبين، بمن فيهم الفرنسي وارن زاير إيمري والنيوزيلندي فين سورمان والمغربي بلال الخنوس وغيرهم. وفي نفس الوقت، يستعد ليونيل ميسي (الأرجنتين) وكريستيانو رونالدو (البرتغال) وأسطورة حراسة المرمى المكسيكية غييرمو أوتشوا لمشاركتهم السادسة في كأس العالم FIFA، وهو رقم قياسي.

تعكس القوائم المؤكدة الطبيعة العالمية لكرة القدم الحديثة، حيث يمثل اللاعبون المنتظر مشاركتهم 449 نادياً مختلفاً من 71 دولة (14 ناديًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستة أندية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسبعة أندية من اتحاد الكونكاكاف، وثمانية أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وناديًا واحدًا من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، و35 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم). كما تسلط قوائم الفرق الضوء على التباينات في التشكيلات الوطنية، بدءًا من قطر والمملكة العربية السعودية، اللتين تتكون فرقهما بالكامل تقريبًا من لاعبين محليين (25 من أصل 26 لاعبًا في كلا المنتخبين) وصولًا إلى فرق أخرى، مثل كابو فيردي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، وكوراساو، والسنغال، وأوروغواي، التي ينتمي جميع لاعبيها إلى أندية من دوريات خارجية.

أما عن العقول التي تقف وراء اختيار قوائم المنتخبات، يسجل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، ظهوره الخامس على التوالي في بطولات كأس العالم FIFA، بعد أن قاد البرتغال سابقًا في نسخة 2010، وجمهورية إيران الإسلامية في نُسخ 2014 و2018 و2022. وهو ثاني مدرب يشارك في خمس نُسخ متتالية من البطولة، بعد بورا ميلوتينوفيتش (1986-2002).

كما تجسد القوائم المعتمدة تميز البطولة — وهو التنوع والوحدة العالمية من خلال كرة القدم.