تدشين مراسم مبتكرة قبل المباريات تركز على المشجعين، تُبرز اللاعبين الـ26 في قائمة كل مباراة في صدارة المشهد بكأس العالم 2026 FIFA™

تصميم جديد لمراسم ما قبل المباريات بزاوية 360 درجة يضمن إشراك جميع المشجعين داخل الملعب، من خلال لافتات أعلام الدول وعناصر ميدانية مُوجَّهة بعناية لتوفير تجربة فريدة وغامرة من كل مقعد

اللاعبون الأساسيون والبدلاء سيتشاركون معاً اللحظات التاريخية في كأس العالم FIFA™، من خلال الوقوف معاً في دائرة المنتصف أثناء إعلان التشكيلتين وعزف النشيدين الوطنيين

عناصر بصرية جديدة - بدءاً من أقواس دخول اللاعبين ووصولًا إلى الأعلام المحمولة باليد - تُعلي من حدة الترقب، مع مميزات إضافية في مباريات مختارة

كشف FIFA عن رؤية جديدة وجريئة لمراسم ما قبل المباريات في كأس العالم 2026 FIFA™، تهدف إلى تعزيز الروابط بين اللاعبين والجماهير، والارتقاء بإحدى أكثر لحظات المباراة ترقباً وإثارة.

وقد صُمِّمت المراسم الجديدة وفي قلبها الجماهير والمنتخبات، وتسترشد بمقطوعات من الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™، لتقديم مفهوم تفاعلي غامر بزاوية 360 درجة يُحوّل الملعب إلى منصة احتفالية مشتركة للجميع. وسيحظى المشجعون، أينما كانت مقاعدهم داخل الملعب، بمنظور مميز وشيّق من كل زاوية، بفضل الأعلام الوطنية الضخمة والعناصر الميدانية التي سوف تُوضَع بعناية لتكون في مواجهة المشجعين وتشركهم بصورة طبيعية ومؤثرة.

وسيدخل اللاعبون أرضية الملعب برفقة مرافقي برنامج الشباب، عبر قوس مخصص لدخول اللاعبين يقع على الجانب الأقرب إلى النفق الخاص بكل منتخب. كما ستتضمّن مراسم ما قبل المباريات مجموعة من العناصر البصرية الإضافية، من بينها لافتة مركزية داخل دائرة منتصف الملعب، وأعلام وطنية محمولة باليد، إلى جانب الهوية البصرية المميزة لـFIFA التي سوف تنتشر في مختلف أرجاء الملعب.

وسيحظى كل لاعب ضمن قائمة المباراة بفرصته للظهور في دائرة الضوء. إذ سيجتمع اللاعبون الـ26 لكل منتخب حول لافتة دائرة المنتصف أثناء عزف النشيدين الوطنيين، بما يضمن أن يعيش كل لاعب - وليس أفراد التشكيلة الأساسية فقط - تلك اللحظة الرمزية المفعمة بالفخر والمشاعر وهو يمثل بلاده على أعظم مسرح كروي في العالم.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "مع التطور المستمر الذي تشهده كأس العالم FIFA، نواصل ابتكار الطُرق التي يعيش من خلالها الجميع تجربة اللعبة."

وأضاف "تدور كأس العالم FIFA حول كل لاعب وكل مشجع، وتأتي هذه المراسم الجديدة لما قبل المباريات لتعكس هذه الفلسفة تماماً. إن وقوف جميع اللاعبين والحكام أمام بعضهم البعض داخل دائرة المنتصف أثناء عزف النشيدين الوطنيين سيخلق لحظة فريدة من الوحدة والفخر والمشاعر الصادقة، التي تعبر حقاً عن المنتخبات وعن كل فرد متواجد في الملعب."

وعقب انتهاء عزف النشيدين الوطنيين، ستتحول الأنظار إلى الطقوس التقليدية لما قبل المباريات، بما في ذلك تبادل المصافحات والتقاط صور الفرق للتشكيلتين الأساسيتين، ثم يتوجه قائدا المنتخبين لإجراء رمي العملة المعدنية.

ومع تقدم البطولة، ستشهد مراسم ما قبل المباريات إضافة عناصر جديدة، مثل الدخان الملون أو المؤثرات النارية. كما سيشهد برنامج الشباب ومنطقة نفق اللاعبين أشكالاً تقليدية وأخرى مبتكرة من حضور الشركاء التجاريين لـFIFA، وذلك بمشاركة adidas وCoca-Cola وKia وMengniu وQuaker وQatar Airways.