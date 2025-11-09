تنظيم منتدى FIFA التشاوري للاعبين المُحترفين واللاعبات المُحترفات في الرباط

تدشين منتدى FIFA التشاوري للاعبين المُحترفين واللاعبات المُحترفات

استضافت العاصمة المغربية مناقشات بين FIFA و30نقابة للاعبين واللاعبات تمحورت حول مبادرات أساسية للترويج لصحة اللاعبين واللاعبات ودعمهم حول العالم

من المقرَّر تأسيس صندوق FIFA للاعبين المُحترفين واللاعبات المُحترفات بهدف تقديم الدعم المالي إلى اللاعبين واللاعبات

أقام رئيس FIFA جياني إنفانتينو وأمين عام FIFA ماتياس غرافستروم وغيرهما من المسؤولين في FIFA محادثات مثمرة مع نقابات اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم، وذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة المغربية الرباط يوم نهائي بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2025 FIFA™.

وحضر ممثلون عن 30 نقابة للاعبين واللاعبات منتدى FIFA التشاوري للاعبين المُحترفين واللاعبات المحترفات الذي جاء عقب المحادثات البنّاءة التي عُقِدت في يوليو/تموز بمدينة نيويورك الأمريكية بين FIFA ونقابات اللاعبين واللاعبات على هامش بطولة كأس العالم للأندية FIFA™.

وفي هذا الإطار، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "نحن ملتزمون في FIFA بتحسين صحة اللاعبين واللاعبات وظروف عملهم في العالم بأسره، وذلك من خلال تطبيق تدابير ملموسة وفعالة من أجل تحسين كرة القدم في المستقبل".

وتابع: "يتّضح ذلك من خلال الاستثمارات الهائلة التي يضخّها FIFA عبر صندوقه المخصَّص للاعبين المُحترفين واللاعبات المُحترفات، ومن خلال الفرص الأخرى الهادفة إلى تعزيز التفاعل عن طريق هيئات FIFA المختلفة ، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى المتّفق عليها في منتدى FIFA التشاوري للاعبين المُحترفين واللاعبات المُحترفات. وبهذه المناسبة، نتقّدم بالشكر إلى نقابات اللاعبين واللاعبات التي تواصل معها FIFA من أجل المشاركة في الحوارات المفتوحة وإعداد إطار قانوني متين. يودFIFA العمل مع جميع المهتمين فعليًا بالتقدم والحوار البناء - أبوابنا مفتوحة دائمًا لجميع الآراء التي تحترم هذه القيم. هذا ليس توجهًا ضد أي شخص، بل هو توجه من أجل اللاعبين واللاعبات".

كانت أول نقطة اتفاق بين الممثلين الحاضرين هي إضفاء الطابع الرسمي على إنشاء منتدى FIFA التشاوري للاعبين المُحترفين واللاعبات المُحترفات كهيئة تهدف إلى تعزيز المصالح الجماعية للاعبي كرة القدم المحترفين ولاعبات كرة القدم المحترفات جميع أنحاء العالم.

هذا وقد وافق FIFA و30 نقابة وطنية للاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء حول العالم على المبادرات التالية التي تركّز على صحة وظروف عمل اللاعبين واللاعبات بشكل عام:

راحة وتعافي اللاعبين واللاعبات: بعد الاجتماع الافتتاحي الذي عقد مع النقابات في شهر يوليو/تموز، تم التشديد مجدداً على المبادئ التالية:

72 ساعة من الراحة على الأقل بين مباراة وأخرى.

فترة استراحة/عطلة تدوم لما لا يقل عن 21 يوماً بين موسم وآخر.

يوم راحة على الأقل في الأسبوع.

الرحلات الدولية الطويلة والظروف المناخية.

وستتمّ مناقشة هذه النقاط مع الجهات المعنية، وبخاصة في سياق المحادثات المتمحورة حول جدول المباريات الدولية.

صندوق FIFA للاعبين المُحترفين واللاعبات المُحترفات: سيُنشئ FIFA صندوقاً للاعبين المُحترفين واللاعبات المُحترفات، على أن يتولى إدارته ويضخّ فيه استثمارات بقيمة 20 مليون دولار في الفترة بين 2026 و2029.

يهدف الصندوق إلى تأمين الدعم المالي للاعبين واللاعبات غير القادرين على تقاضي رواتبهم بسبب المصاعب المالية التي تمرّ بها أنديتهم، على أن يُحدد FIFA اللوائح ذات الصلة في وقت لاحق، وبما يتفق مع نقابات اللاعبين واللاعبات.

تمثيل نقابات اللاعبين واللاعبات في هيئات FIFA: سيتم إشراك ممثلي نقابات اللاعبين واللاعبات في عدد من لجان FIFA لضمان أن يكون صوت اللاعبين مسموعًا في العمليات الاستشارية على أعلى المستويات. .دعم تطوير نقابات اللاعبين واللاعبات: سوف يدشّن FIFA آلية دعم لنقابات اللاعبين واللاعبات، ترتكز على معايير الحوكمة الرشيدة.

وسيهدف هذا الدعم إلى تطوير أنشطة نقابات اللاعبين واللاعبات ضمن مجالاتها القانونية، كما سيتمّ التركيز بشكل خاص على البرامج الهادفة إلى تدريب وتعليم اللاعبين المُحترفين من فئتي الكبار والشبان واللاعبات المُحترفات من فئتي الكبيرات والشابات، بالإضافة إلى تطوير كرة قدم السيدات وتنميتها.

المسائل القانونية: سيتمّ تأسيس مجموعة عمل تضمّ ممثلين من FIFA ومن نقابات اللاعبين واللاعبات بهدف مناقشة المسائل القانونية في الاجتماعات الدورية والمشاركة في الحوار المتواصل، على أن تتناول مجموعة العمل مواضيع قانونية مثل لوائح FIFA الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين واللاعبات، والغرف الوطنية لتسوية المنازعات، والمعايير الدنيا لعقود اللاعبين واللاعبات النموذجية.

مسائل أخرى: قبل انطلاق كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، سيقوم FIFA بوضع الحدّ الأدنى من المعايير لمنتخبات السيدات بالتشاور مع نقابات اللاعبين واللاعبات.

هذا وسينظر FIFA في الاستغلال المشترك لحقوق صور اللاعبين واللاعبات بالتعاون مع النقابات ذات الصلة، كما سيأخذ بالاعتبار تدابير تسعى لتوفير المزيد من فرص اللعب للاعبين واللاعبات الذين لا يلعبون في أعلى المستويات الدولية.