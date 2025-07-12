FIFA واتحادات اللاعبين يجتمعون من جميع أنحاء العالم في نيويورك لمناقشة قضايا رئيسية

عُقِدت مناقشات بنّاءة بشأن رفاهية اللاعبين واللاعبات

شمل جدول الأعمال مسائل هامة تتعلق بتقويم المباريات الدولية

كان الاجتماع في نيويورك، الولايات المتحدة، عشية نهائي كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو ومسؤولون آخرون في FIFA اليوم بممثلي العديد من اتحادات اللاعبين من جميع أنحاء العالم في نيويورك، عشية نهائي كأس العالم للأندية 2025 FIFA™.

وتناول الاجتماع قضايا هامة تتعلق بصحة اللاعبين (الرجال والنساء على حدٍ سواء)، وهي أولوية قصوى لأنها تشكل جزءًا من إطار الوقاية من المخاطر المهنية الذي وضعته منظمة العمل الدولية.

كما استعرض FIFA واتحادات اللاعبين المشاريع المشتركة المقبلة التي من المقرر أن تشمل الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم والمنظمات التي تمثل اللاعبين، مع التركيز على راحة اللاعبين وتعافيهم بشكل خاص، بالإضافة إلى المسابقات في سياق تقويم المباريات الدولية (IMC).

هناك إجماع على ضرورة أن تكون هناك فترة راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات، وعلى أنه ينبغي أن يحصل اللاعبون على فترة راحة/إجازة لا تقل عن 21 يوماً في نهاية كل موسم. وتُدار هذه الفترة بشكل فردي من قِبل كل نادٍ واللاعبين المعنيين أيضاً، وذلك اعتماداً على جداول مبارياتهم، مع مراعاة الاتفاقيات الجماعية المعمول بها.

وعلاوةً على ذلك، ينبغي أيضاً التخطيط ليوم راحة أسبوعياً، مع إدارته بشكل عملي. وكذلك، نُقِشت أيضاً ضرورة مراعاة سفر اللاعبين - وخاصة الرحلات الطويلة بين القارات - والظروف المناخية التي تُقام فيها المباريات عند وضع السياسات الخاصة بتقويم المباريات الدولية القادم.

وفيما يتعلّق بالمسابقات، اتفق FIFA واتحادات اللاعبين على أهمية إيجاد توازن سليم بين كرة القدم للمنتخبات والأندية من جهة، والمسابقات المحلية والقارية والعالمية للأندية من جهة أخرى. كما أنه من المهم خلق الفُرص للاعبين من جميع أنحاء العالم للتنافس في المسابقات الكبرى لأن هذا يعزز تطور كرة القدم العالمية. وإضافةً لذلك، جرى اعتبار توفير المزيد من فُرص اللعب للاعبين الذين ليسوا على أعلى مستوى دولي كأولوية أيضاً.

كان هدف الاجتماع هو معالجة الأولويات الرئيسية، مثل: