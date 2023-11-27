بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بالأرقام: إضاءات على كواليس الحدث الرياضي الأكبر في التاريخ

نسخة كسرت الأرقام القياسية وشملت 645 موقعاً رسمياً في أرجاء أمريكا الشمالية، وزهاء 300 ألف شخص معتمَدين دعموا عمليات البطولة التي تنافس فيها 1248 لاعباً أمام المشجعين في الملاعب والذين بلغ عددهم الإجمالي أكثر من 6.8 مليون شخص

ساعد أكثر من 43 ألف متطوع ومتطوعة و73 ألف عنصر أمن من حاملي الاعتماد و2500 من موظفي FIFA في تنظيم 104 مباريات على مدى 39 يوماً

تطلّب تنظيم البطولة جهداً لوجستياً وعملياتياً وبشرياً غير مسبوق، كما شهدت المباريات بيع حوالي 675 ألف شطيرة نقانق (هوت دوغ)، وتسجيل 11337 عملية انتقال للمنتخبات، وإيصال 300 ألف متر مربع من العشب المزروع خصيصاً للملاعب ومواقع التدريب

أمتعت بطولة كأس العالم FIFA 2026™ عشاق المستديرة الساحرة بإثارة كروية لا تُنسى، ومستوى حضور قياسي في المدرجات، ولحظات تاريخية داخل المستطيل الأخضر. ولكن يكمن خلف كل هدف وكل احتفال وكل تجربة في أيام المباريات جهد جبار وغير مسبوق في عالَم الرياضة.

فعلى مدى 39 يوماً، نُظِّمت منافسات كأس العالم FIFA 2026™ في ثلاث دول و16 مدينة مستضيفة، بالإضافة إلى 48 معسكراً للمنتخبات المشارِكة و645 موقعاً رسمياً، وزهاء 300 ألف شخص معتمَدين دعموا عمليات البطولة التي تنافس فيها 1248 لاعباً أمام المشجعين في الملاعب الذين بلغ عددهم الإجمالي أكثر من 6.8 مليون شخص. وما كانت التجربة السلسة التي حظي بها المشجعون إلا ثمرة جهود لوجستية وعملياتية ضخمة وغير مسبوقة.

فبدءاً من انتقال المنتخبات عبر أمريكا الشمالية، ومروراً بتجهيز أرضيات الملاعب والعمليات المرتبطة بالمشجعين، وجوانب الأمن والاعتمادات والنقل، وصولاً إلى خدمات وسائل الإعلام وخدمات البث، تم الاضطلاع بكل جانب من البطولة بحجم غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™.

وتواجد خلف الكواليس أكثر من 43 ألف متطوع ومتطوعة و73 ألف عنصر أمن من حاملي اعتماد البطولة، بالإضافة إلى موظفي FIFA الذين يمثلون 104 جنسية، بحيث ساعدوا في تنظيم 104 مباريات بنجاح وسط أجواء آمنة. وقد شملت عمليات الأمن وحدها أكثر من مليون مناوبة، بينما تم استخدام أنظمة مسح بطاقات الاعتماد في مواقع البطولة أكثر من خمسة ملايين مرة.

كما كان حجم الجانبين التكنولوجي والإعلامي للبطولة غير مسبوق، إذ تحوَّل المركز الدولي للبث في دالاس إلى مدينة إعلامية قائمة بحدّ ذاتها، حيث استوعب آلاف الكوادر ودعم تغطية كافة المباريات. واستخدمت فرق الإنتاج خلال البطولة خمسة آلاف كاميرا، وأنتجت أكثر من 24 ألف مادة لتغطية الحدث للجماهير في كافة أرجاء العالم.

وعلى مدى 39 يوماً من المنافسات، تم بيع حوالي 675 ألف شطيرة نقانق (هوت دوغ)، التي لو وُضعت في خط مستقيم لبلغ طولها الإجمالي 135 كيلومتراً، وهو ما يساوي رصف 1350 ملعباً وراء بعضها البعض. كما استهلك المشجعون خلال البطولة أكثر من 4.6 عبوة من المشروبات الغازية والمياه المعبأة، وأكثر من 5.5 مليون عبوة جعة.

ولم يقتصر تفاعل جماهير الحدث الكروي على الملاعب المستضيفة، إذ استقبلت مواقع مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ أكثر من ثلاثة ملايين زائر في أمريكا الشمالية، بينما أرسل برنامج FIFA للمعلومات الإرشادية (Know Before You Go) أكثر من 2300 رسالة نصية عبر تطبيق WhatsApp و7.7 مليون رسالة إلكترونية لمساعدة المشجعين على الاستمتاع والاستفادة من تجربة البطولة.