كأس العالم FIFA™ تُحطّم الأرقام القياسية للبث على كافة الأصعدة

تابع أكثر من 50 مليون مشاهد في كندا والمكسيك والولايات المتحدة المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2026 FIFA™، والتي شهدت مشاركة منتخبات الدول الثلاث المستضيفة، وذلك في إشارة تُبرز قدرة الحدث الكروي الأكبر على جمع الناس وجذب الجماهير في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية

أصبحت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين الولايات المتحدة وباراغواي أكثر مباريات كرة القدم مشاهدةً في تاريخ البث التلفزيوني بالبلاد، بعدما استقطبت 27.5 مليون مشاهد

تم تحطيم عدة أرقام قياسية وطنية ودولية على صعيد البث التلفزيوني باللغتين الإنجليزية والإسبانية، مما يؤكد المستوى اللامسبوق للانتشار والزخم لأول نسخة تستضيفها ثلاث دول في تاريخ كأس العالم FIFA™

حقّقت كأس العالم 2026 FIFA™ بداية استثنائية داخل الملعب وخارجه، إذ سجّلت المباريات الافتتاحية التي شاركت فيها منتخبات الدول الثلاث المستضيفة نسب مشاهدة قياسية في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.

وبينما عاش أكثر من مليون مشجع تجربة كأس العالم 2026 FIFA™ مباشرة من داخل الملاعب، بلغت نسب المشاهدة التلفزيونية في الدول المستضيفة أيضاً مستويات غير مسبوقة. فقد تابع أكثر من 50 مليون مشاهد المباريات الافتتاحية التي شاركت فيها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مما يبرز القدرة الاستثنائية للبطولة على توحيد الجماهير وجذبها في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.

وفي معرض حديثه عن الأرقام القياسية، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "إن ما نشهده هنا هو حدث تاريخي بكل معنى الكلمة. فقد كانت المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة ضد باراغواي المباراة الأكثر مشاهدةً في تاريخ كأس العالم FIFA التي تم بثها في الولايات المتحدة، بينما شاهد أكثر من 54 مليون شخص في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مباريات منتخباتهم الافتتاحية، محطمين الأرقام القياسية ومظهرين كيف أن كرة القدم توحد العالم حقاً."

وأضاف رئيس FIFA "هذه الأرقام تُظهر بوضوح ما تعنيه هذه البطولة لهذه الدول، وهذه القارة، والعالم أجمع. لكن الأمر لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يتعلق بملايين الأشخاص من شتى بقاع الأرض، يجتمعون معاً من أجل كرة القدم. إن الأجواء والطاقة والحماس التي أشعر بها في هذه الدول المضيفة أمرٌ استثنائيٌّ حقاً. فالجماهير في الملاعب الممتلئة، والمشاهدون في منازلهم، وآخرون يحتفلون في الشوارع، جميعهم جزءٌ من حدثٍ فريدٍ من نوعه."

وسجّلت الولايات المتحدة أكبر نسب المشاهدة التلفزيونية في تاريخ كأس العالم FIFA™. أصبحت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين أصحاب الضيافة وباراغواي أكثر مباريات كأس العالم FIFA™ مشاهدةً في تاريخ البث التلفزيوني بالبلاد، بعدما استقطبت جمهوراً فاق متوسطه 27.5 مليون مشاهد عبر كل من قناتي FOX وTelemundo.

فقد سجّلت قناة FOX أعلى نسبة مشاهدة لمباراة كأس العالم للرجال FIFA™ في تاريخ البث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر مباراة للمنتخب الأمريكي لكرة القدم باللغة الإنجليزية مشاهدةً عبر الإنترنت في تاريخ البطولة. وفي الوقت ذاته حقَّقت قناة Telemundo أعلى نسب مشاهدة عبر التلفزيون الناطق بالإسبانية في تاريخ مشاركات المنتخب الأمريكي في كأس العالم FIFA™، علماً أن تلك المباراة أصبحت الأكثر مشاهدةً في تاريخ البث التلفزيوني الناطق بالإسبانية بين مباريات دور المجموعات في كأس العالم FIFA™ التي لم تكن المكسيك طرفاً فيها.

كما سُجِّلت أرقام قياسية جديدة في فوز المكسيك على جنوب أفريقيا في لقاء الافتتاح، حيث بلغ متوسط جمهور المباراة 23.4 مليون مشاهد، لتُصبح الأكثر مشاهدةً في المكسيك ضمن مباريات كأس العالم FIFA™ خلال القرن الحادي والعشرين. واستحوذت المواجهة على 72.1% من حصة المشاهدة التلفزيونية، ما يعني أن قرابة ثلاثة من كل أربعة مشاهدين للتلفزيون في المكسيك كانوا يُتابعون الظهور الأول لمنتخب إل تري في البطولة. كما لاقت المباراة صدى قوياً على الجانب الآخر من الحدود، إذ استقطبت جمهوراً متوسطه نحو 20 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، حيث حقّقت Telemundo أعلى نسب مشاهدة لمباراة افتتاح كأس العالم FIFA™ في تاريخ التلفزيون الأمريكي الناطق بالإسبانية.

كما أظهرت المباراة الافتتاحية لمنتخب كندا في كأس العالم 2026 FIFA™ أمام البوسنة والهرسك تنامي الحماس المحيط بالبطولة على المستوى الوطني. فقد استقطبت المباراة جمهوراً متوسطه 3.1 ملايين مشاهد عبر قنوات البث الناطقة بالإنجليزية والفرنسية، لتُصبح ثالث أكثر مباراة مشاهدةً على صعيد المباريات التي يشارك فيها المنتخب الكندي للرجال في كأس العالم FIFA™ خلال القرن الحادي والعشرين.