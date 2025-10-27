انطلاق المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم FIFA 2026™

تم فتح باب التسجيل في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة وسيستمرّ لغاية 31 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا)

ينبغي على المشجعين التحرّك فوراً والمشاركة عبر موقع FIFA.com/tickets ليكونوا مؤهلين، حتّى ولو شاركوا في قرعة البيع المُسبق لشركة Visa

تتضمن هذه المرحلة المهلة الزمنية المُخصصة حصراً للبلدان المستضيفة، ويستفيد منها المقيمون في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية

انطلقت اليوم المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم FIFA 2026™ - قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة - وبدأت المهلة الزمنية لمشاركة المشجعين. ونظراً إلى الطلب المُرتفع الذي شهدته قرعة البيع المُسبق لشركة VISA، تمّ توفير مليون تذكرة إضافية في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة.

تم فتح باب التسجيل في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة وسيستمرّ لغاية 31 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 11:00 بالتوقيت الشرقي (الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا)، مع العلم أنّه لن يترتب على توقيت تسجيل المشجعين خلال فترة التسجيل أي تأثير على فرص نجاحهم. ويجب على المشجعين الذين يملكون مُعرِّفاً شخصياً (FIFA ID) تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم ومن ثمّ المشاركة في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة على موقع FIFA.com/tickets، حتّى ولو كانوا قد شاركوا في قرعة البيع المُسبق لشركة Visa. أمّا الذين لا يملكون مُعرِّفاً شخصياً (FIFA ID)، فيجب عليهم إنشاء حساب على موقع FIFA.com/tickets من أجل البدء.

هذه المرحلة متاحة لجميع المشجعين وتتضمن المهلة الزمنية المُخصصة حصراً للبلدان المستضيفة، ويستفيد منها المقيمون في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وعندما تُغلق نافذة المشاركة، يصبح المقيمون في البلدان المستضيفة الذين شاركوا في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة مؤهلين للمشاركة في المهلة الزمنية المُخصَّصة للمقيمين في البلدان المُستضيفة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عن طريق عملية اختيار عشوائية، على أن تبقى هذه المهلة الزمنية مفتوحة طوال 72 ساعة، إذا لم تنفذ التذاكر. هذا ويتلقى المشجعون الذين وقع عليهم الاختيار تأكيداً قبل 48 ساعة على الأقل لإبلاغهم بالفترة الزمنية المُخصَّصة لهم.

وخلال هذه الفترة الزمنية المُخصَّصة حصراً للبلدان المستضيفة، تُتاح الفرصة أمام المشجعين المحليين الذين وقع عليهم الاختيار لشراء التذاكر الفردية المتوفرة للمباريات التي ستجري في بلدان إقامتهم، أمّا التذاكر للمباريات التي ستُقام في البلدان الأخرى، فلن تكون متوفرة في هذه الفترة الزمنية، مع العلم أنّ 75% من التذاكر الفردية المُخصَّصة لهذه المرحلة ستكون متوفرة أثناء الفترة الزمنية المُخصَّصة حصراً للبلدان المستضيفة.

فأثناء المرحلة السابقة من عملية بيع التذاكر، اشترى المقيمون في البلدان الثلاثة المستضيفة - الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، العدد الأكبر من التذاكر، متبوعين بكل من إنجلترا وألمانيا والبرازيل وأسبانيا وكولومبيا والأرجنتين وفرنسا، التي تكمِّل قائمة العشرة الأوائل من حيث مبيعات تذاكر مسابقة FIFA الرائدة، بحيث بيعت أكثر من مليون تذكرة أثناء هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، قال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي لعمليات البطولة: "لقد رأينا اهتماماً واسعاً بهذه البطولة من شتى أنحاء العالم، وبخاصة من البلدان المستضيفة، بينما تستعدّ كلّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأكبر على الإطلاق ي تاريخ كأس العالم FIFA، إذ تسمح لنا هذه المرحلة الثانية، من خلال الفترة الزمنية المُخصصة للمقيمين في البلدان المستضيفة بتوجيه الشكر إلى المشجعين المحليين، مع إتاحة الفرصة أيضاً للمشجعين حول العالم".

فبعد انتهاء الفترة الزمنية المُخصَّصة للمقيمين في البلدان المستضيفة، يصبح كلّ من المشجعين المحليين والمشجعين من حول العالم الذين شاركوا في قرعة مرحلة التذاكر المُبكرة مؤهلين لشراء التذاكر في فترات زمنية مُحددة تنطلق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عن طريق عملية اختيار عشوائية. وفي حال وقع عليهم الاختيار، سيتمكّنون من شراء التذاكر الفردية المتوفرة وسلسلة التذاكر الخاصة بمنتخب معيّن في البلدان المستضيفة الثلاثة. ومرّة أخرى، يتلقى المشجعون الذين وقع عليهم الاختيار تأكيداً قبل 48 ساعة على الأقل لإبلاغهم بالفترة الزمنية المُخصَّصة لهم.

ستتوفر المزيد من التذاكر في المراحل المُقبلة:

ستنطلق مرحلة قرعة الاختيار العشوائي في الأسابيع التالية للقرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™، التي ستجري مراسمها في 5 ديسمبر/كانون الأول، وتتيح هذه المرحلة للمشجعين إمكانية تقديم طلبات الحصول على تذاكر مباريات مُحدَّدة بعد أن تكشف القرعة النهائية عن معظم مباريات مرحلة المجموعات، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

عند اقتراب موعد انطلاق البطولة، سيكون بوسع المشجعين شراء أي فئة من التذاكر المتبقية وفقاً لقاعدة الأولوية بالأسبقية.

يُذكر أن باقات الضيافة الشاملة للتذاكر الفردية للمباراة الواحدة وتذاكر المباريات المتعددة متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality. وكما جرت العادة، يحثّ FIFA المشجعين على شراء التذاكر من موقع FIFA.com/tickets حصراً، وهو الموقع الرسمي والمصدر المفضّل لشراء تذاكر كأس العالم FIFA 2026™، علماً أن باقات وتذاكر الضيافة المشتراة من قنوات غير رسمية قد لا تكون صالحة.

وننوّه بأنّ Visa، الشركة الرائدة عالمية في عالم المدفوعات الرقمية، هي شريك FIFA الرسمي لتكنولوجيا الدفع والطريقة المفضلة لتسديد ثمن التذاكر وباقات الضيافة، علماً أنّه سيتمّ القبول بوسائل الدفع الأخرى عند شراء التذاكر أثناء قرعة مرحلة التذاكر المبكرة.