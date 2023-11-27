الكشف عن مشاركين إضافيين في مراسم كأس العالم FIFA 2026™ بلوس أنجلوس

دان + شاي يؤديان النشيد الوطني للولايات المتحدة، بينما سيكون النشيد الوطني البارغوياني من أداء فرقة بوراهي سول

سيظهر الممثل والكوميدي الأمريكي جيسون سوديكيس على أرضية الملعب بصفته سفيراً لكأس العالم FIFA 2026™

تضم قائمة المشاركين الإضافيين كاتي بيري، وفيوتشر، وأنيتا، وليسا، وريما، وتايلا

مع استعداد الولايات المتحدة لخوض مباراتها الافتتاحية في كأس العالم FIFA 2026™، سيحيي الثنائي دان + شاي و فرقة بوراهي سول هذه المناسبة بأداء النشيدين الوطنيين للمنتخبين المتنافسين على ملعب لوس أنجلوس، وذلك ضمن مراسم ما قبل المباراة. كما سينضم جيسون سوديكيس إلى الاحتفال بصفته سفيراً لكأس العالم FIFA 2026™، حيث سيرحّب بالمشجعين في لوس أنجلوس، محتفياً بقوة كرة القدم وقدرتها على توحيد الناس في المسرح الأكبر على الإطلاق.

وسيؤدي دان + شاي النشيد الوطني للبلد المضيف، بينما سيكون النشيد الوطني البارغوياني من أداء فرقة بوراهي سول، في لحظة مؤثرة تسبق صافرة البداية يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران. وستندرج عروض النشيدين الوطنيين وظهور سفير البطولة ضمن مراسم حافلة بالنجوم على ملعب لوس أنجلوس، حيث سيعكس هذا الاحتفال البهيج حجم نسخة كأس العالم FIFA 2026™ وطموحها وتأثيرها الثقافي، إذ تتخلله مشاركات لكل من كاتي بيري، وفيوتشر، وأنيتا، وليسا، وريما، وتايلا.

هذا وستلعب الجماهير في الملعب دوراً محورياً في الاحتفال، بدءاً من مراسم الافتتاح، ولذلك نتوجّه بدعوة المشجعين للوصول مبكراً، إذ سينطلق العرض عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي. كما ستُفتح بوابات الملعب قبل أربع ساعات من صافرة البداية، حيث ستكون بانتظار الجماهير أنشطة مسلية وجوائز وفعاليات ترفيهية تسبق انطلاق المباراة.