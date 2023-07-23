جوش بيري: "لقد منحتني كأس العالم للسيدات مزيدًا من الثقة"

جوش بيري مصاب بالشلل الدماغي ويعمل كمتطوع في العمليات الإعلامية والبث

تلقى مشجع أرسنال قميص جاكي جرونين الهولندية بعد المباراة الافتتاحية ضد البرتغال

تساعد تجربة كأس العالم للسيدات FIFA جوش بيري على تعلم كيفية إدارته لمنظمته غير الحكومية

انخرط أكثر من 300 متطوع ومتطوعة في مدينة دنيدن / أوتيبوتي خلال كأس العالم للسيدات FIFA، من بينهم جوش بيري، الذي لديه قصة خاصة ليرويها. جوش بيري، أو JP كما يحب أن يُعرف، مقيّد على كرسي متحرك بسبب شلل دماغي. تجسيدًا لنداء البطولة إلى "اتحدوا من أجل الشمول"، فهو عضو يحظى باحترام كبير في فريق العمليات الإعلامية في المدينة المتواجدة في أقصى الجنوب لاستضافة حدث كأس العالم للسيدات FIFA.

خلال المباريات على ملعب دنيدن، شغل المتطوع البالغ من العمر 31 عامًا عدة مناصب في العمليات الإعلامية؛ تأطير المصورين في الملعب، مساعدة وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة حيث يتم إجراء مقابلات مع اللاعبين بعد المباريات ومساعدة وسائل الإعلام في المؤتمرات الصحفية. يقول جوش بيري، المولود في ملبورن، لكنه انتقل إلى أوتياروا نيوزيلندا في سن مبكرة: "كانت هذه التجربة بأكملها مذهلة للغاية، لا سيما في المنطقة المختلطة، كان الضجيج الناتج عن نقر جميع الكاميرات مذهلاً" ابتسامة جوش بيري الذي تلقى هدية تتمثل في قميص المباراة من قبل النجمة الهولندية جاكي جرونين بعد مباراة منتخب بلادها ضد البرتغال

لن يفوت مشجع آرسنال المتحمّس أن يكون جزءًا من كأس العالم للسيدات FIFA على بعد بضعة مبانٍ فقط من شقته، ولكنه كان أيضًا حريصًا على معرفة المزيد عن إدارة الأحداث الكبيرة ووسائل الإعلام. "أدير منظمتي غير الربحية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الحب والصداقة، لذلك آمل أن أتمكن من استخدام ما أتعلمه هنا لمنظمتي غير الحكومية" يقول جوش بيري الذي تعمل منظمته منذ ما يقارب خمس سنوات مع أكثر من 250 عضواً عبر أوتياروا نيوزيلندا. "أديرها بدعم من والدي، لقد تعلمت الكثير حول كيفية إدارة المنظمة بشكل أكثر كفاءة،" يقول المتطوع الذي أسس المنظمة غير الحكومية بعد الانتهاء من دبلوم التسويق في Otago Polytechnic.

"لقد كان من المذهل رؤية كيف ينظم FIFA حدثًا كهذا وخاصة كيفية تعاونهم مع المتطوعين. نحن جميعًا متطوعون في منظمتنا، لذلك هناك الكثير من الأفكار التي يمكنني استخدامها بعد كأس العالم." وكان بيري قد تلقى مدحًا خاصًا لزملائه المتطوعين في دنيدن / أوتيبوتي على كرم ضيافتهم ودعمهم الذي يتميزون به "كانت الأيام القليلة الأولى صعبة للغاية وشعرت بالضياع قليلاً، لكن بدعم من الآخرين، فهمت سريعًا ما هو دوري. لدينا فريق رائع"، يقول الشخص الذي لا يخاف من التحديات. وختم قائلاً: "عليك أن تقدم نفسك إذا كنت تريد تعلم أشياء جديدة، وقد منحني عملي في كأس العالم للسيدات المزيد من الثقة".

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