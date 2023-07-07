أعلام السكان الأصليين ترفرف في كأس العالم للسيدات ™FIFA 2023

ستُرفرف أعلام السكان الأصليين لأستراليا وأوتياروا نيوزيلندا في مباريات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™.

أرسل رئيس FIFA جياني إنفانتينو في وقت سابق من هذا الأسبوع خطاباً إلى كبار المسؤولين في الدولتين المستضيفتين لتوجيه الشكر على دعمهم لطلب تقدّمت به عضوات اللجنة الاستشارية الثقافية للبطولة والاتحادات الأسترالي والنيوزيلندي لكرة القدم. وعقب إعلانه مؤخراً عن شراكته مع عدة وكالات أممية لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا الاجتماعية خلال البطولة، أعلن FIFA عن خطوات إضافية تعكس التزامه بالشعوب الأصلية في الدولتين المستضيفتين، والتأكيد على أهمية السكان الأصليين في أستراليا وشعب الماوري في أوتياروا نيوزيلندا. ففي كل من الملاعب الستة في أستراليا، سيتم رفع العلم الأسترالي وعلم السكان الأصليين وعلم سكان جزر مضيق توريس. أما في ملاعب أوتياروا/نيوزيلندا الأربعة، فسيتم رفع علم أوتياروا/نيوزيلندا والعلم الوطني للماوري (تينو رانجاتيراتانغا) بكل فخر. وعن ذلك، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "يُدرك FIFA أهمية السكان الأصليين في أستراليا وشعب الماوري/تانغاتا وينوا في أوتياروا نيوزيلندا في استضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™. وتمثّلت إحدى الخطوات الرئيسية في الإعداد لهذه البطولة وتنظيمها بتأسيس لجنة استشارية ثقافية مكوَّنة من سيدات فقط، وتهدف لإرساء علاقات راسخة على مستوى الشراكة مع السكان الأصليين وشعب الماوري، والحرص على خلق تفاعل مفيد، وأن يكونوا ممثلين في كافة الجوانب الثقافية ذات الصلة بالبطولة."

وأردف قائلاً: "خلال أسبوع شعوب الجزر والسكان الأصليين الذي يُصادف هذا الأسبوع، وقبيل إحياء أوتياروا/نيوزيلندا لاحتفالات ماتريكي، أقرّ FIFA الطلب الذي تقدّمت به اللجنة الاستشارية الثقافية والاتحادين الأسترالي والنيوزيلندي لكرة القدم، والذي حصل على دعم حكومتي البلدين. تُعبِّر هذه الأعلام المهمة عن روح الاحترام المشترك، والهوية الوطنية، وتقدير الثقافات المحلية للدولتين المضيفتين."

وكان FIFA قد اتخذ خطوات في سبيل إبراز الثقافات الفريدة لأستراليا وأوتياروا/نيوزيلندا، مع الحرص على احترامها في كافة جوانب البطولة.وستتم كتابة أسماء كافة المدن المضيفة باللغة الإنجليزية ولغة الماوري (تي ريو) ولغة السكان الأصليين في أستراليا، بينما تعكس الهوية البصرية للبطولة الثقافات التقليدية لهذه الشعوب.كما ستظهر ثقافة السكان الأصليين وشعب الماوري بشكل واضح في مراسم الترحيب بالمنتخبات قبل المباريات، بما في ذلك الشارة التي ترتديها قائمة كل فريق. وطوال البطولة، سيكشف FIFA عن مبادرات أخرى مرتبطة باليوم الدولي للسكان الأصليين في العالم الذي تحتفل به الأمم المتحدة في التاسع من أغسطس/آب كل عام. وكان المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، قد دعم قرار FIFA قائلاً: "تأكيد FIFA أن كافة الأعلام الرسمية لأستراليا سترفرف خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023 إنما يُشكل لحظة هامة لكافة الأستراليين، ولا سيما السكان الأصليين. ينسجم هذا القرار مع قيم اتحادنا، فالتنوع والشمولية هي في صلب هويتنا كهيئة ناظمة (لشؤون الكرة). وقد حظي هذا الطلب المشترك بدعم الحكومتين الاتحاديتين، ونودّ أن نتوجه بالشكر إلى وزير الرياضة الأسترالي ووزيرة شؤون السكان الأصليين اللذين أيّدا هذه المبادرة بقوة.سيكون لهذا القرار أثر كبير على الكثيرين."

من جهته، نوّه المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم أندرو براغنيل بأهمية هذه المبادرة قائلاً "استضافة كأس العالم للسيدات 2023 هي بمثابة فرصة لرسم معالم التطور الذي تشهده البطولة وبلورة تفاعلها مع الدول المضيفة في النسخ المقبلة، ولا سيما التأكيد على حقوق السكان الأصليين حول العالم. رفع (العلم الوطني للماوري) تينو رانجاتيراتانغا، إلى جانب العلم الرسمي للبلاد إنما هو خطوة رمزية قوية، تعكس الشراكة بين الحكومة وشعب الماوري الذي يمثل دعامة بلادنا. أودّ أن أتوجّه بالشكر إلى FIFA على قراره هذا، وعلى التنويه بالعمل الذي قامت به الحكومة النيوزيلندية واللجنة الاستشارية الثقافية للبطولة من أجل الوصول إلى هذه النتيجة."