تعيين لجنتَي تسوية في تونس والمالديف

بناءًا على المادة 8/الفقرة 2 من نظام FIFA الأساسي ، قرّر مكتب مجلس FIFA تعيين لجنتَي تسوية للجامعة التونسية لكرة القدم واتحاد المالديف لكرة القدم. فيما يتعلّق بحالة تونس، أتى هذا القرار إثر مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بغية توفير سبيل لإخراج الجامعة التونسية لكرة القدم من أزمتها الحالية ومراجعة نظامها الأساسي ولوائحها الانتخابية بما يتماشى مع إطارها التنظيمي الجديد. يُذكر أن المهلة الزمنية التي تضطلع خلالها لجنة التسوية بعملها فيما يتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي فور استكمال مهامها، وبتاريخ أقصاه 31 يناير/كانون الثاني 2025. وفيما يتعلق بحالة المالديف، أتى هذا القرار إثر مشاورات مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بغية معالجة مشاكل الحوكمة الجسيمة لدى اتحاد المالديف لكرة القدم والأزمة المالية التي يُواجهها. أما المهلة الزمنية التي تضطلع خلالها لجنة التسوية بعملها فيما يتعلق باتحاد المالديف لكرة القدم تنتهي فور استكمال مهامها، وبتاريخ أقصاه 31 يوليو/تموز 2025. وفي كلتا الحالتين، ستتكون لجنة التسوية من عدد مناسب من الأعضاء، الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك بين FIFA والاتحاد القاري المعني. وتماشياً مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى FIFA، سيخضع كافة الأعضاء لفحص أهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة لـFIFA.