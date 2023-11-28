صدور النسخة الثالثة من تقرير اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم

نشر FIFA اليوم النسخة الثالثة من تقرير اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم بعد عامين فقط على صدور النسخة السابقة. يُمثِّل هذا التقرير وثيقة بغاية الأهمية، إذ يوفّر الدعم للاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية واللاعبين والمدربين والدوريات والخبراء القانونيين الكرويين في إطار الحرص على تطبيق اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم بشكل متَّسق على كافة الأطراف المعنية في أسرة كرة القدم العالمية. هذا وتشمل النسخة الثالثة عرضاً لأحدث التعديلات التي تمّ إدخالها على اللوائح، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن الأنظمة والسوابق القضائية المعمول بها لدى محكمة FIFA لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي، كما يُنظر إلى هذا التقرير باعتباره إنجازاً نوعياً في مجاله، وتأكيداً على التزام FIFA الراسخ بالشفافية والتوعية إزاء قانون كرة القدم حول العالم. يُذكر أنه عقب تبنِّي اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم عام 2001 كثمرة التعاون مع المفوضية الأوروبية، نشر FIFA أول نسخة من هذا التقرير عام 2007، ثم صدرت النسخة الثانية عام 2021 في سياق الجهود التي يبذلها FIFA لتحديث الإطار التنظيمي للعبة كرة القدم.