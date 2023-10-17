المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA لعام 2024 ستُعقد في طوكيو في الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2024
يجمع هذا الحدث أصحاب المصلحة في كرة القدم لمناقشة أحدث المسائل القانونية المتعلقة بكرة القدم
سيتضمن مؤتمر هذا العام تغييرات تنظيمية ذات صلة بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات القضائية لـ FIFA ومحكمة التحكيم الرياضية
يتم أيضًا بث المراجعة السنوية لقانون كرة القدم 2024 مباشرة على موقع FIFA.com
في عام 2023، كان هناك عدد من التغييرات التنظيمية المهمة التي كان لها تأثير مباشر على عمليات كرة القدم اليومية لآلاف الأندية واللاعبين وغيرهم من أصحاب المصلحة في كرة القدم. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق مبادرات مهمة ووضع آليات جديدة لتحديث الإطار القانوني لكرة القدم ومواءمته مع أحدث التطورات في صناعة كرة القدم.
سيتم عرض كل هذه التطورات ومناقشتها وتحليلها في الإصدار السادس القادم من المراجعة السنوية لقانون كرة القدم (FLAR) في طوكيو يومي 1 و2 فبراير 2024. وستجمع FLAR هذا العام مرة أخرى العديد من كبار خبراء قانون كرة القدم والعديد من الخبراء وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم لإجراء مناقشات حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا وإثارة للاهتمام في قانون كرة القدم. وسيتضمن جدول الأعمال، من بين مواضيع رئيسية أخرى، عروضاً تقديمية حول غرفة مقاصة FIFA الجديدة، والإجراءات القانونية المتعلقة بلوائح وكلاء FIFA لكرة القدم ومشهد كرة القدم الأوروبية. منذ عام 2019، يفتح FIFA أبوابه لتقديم المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم. وفي كل عام، يشارك FIFA مع أصحاب المصلحة القانونيين في كرة القدم العمل التنظيمي والسوابق القضائية والقرارات الرئيسية لهيئات صنع القرار والهيئات القضائية، بالإضافة إلى إجراءات محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الرئيسية الناشئة عن قرارات FIFA. الحضور في المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم 2024 مجاني ومفتوح لجميع ممثلي الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية والدوريات والأندية واتحادات اللاعبين والوكلاء.
وسيتم تقديم جميع العروض التقديمية باللغة الإنجليزية، مع ترجمة فورية إلى اللغتين الأسبانية والفرنسية لأولئك الذين يحضرون شخصيًا أو عبر الإنترنت. سيحتاج أي شخص مهتم بحضور الحدث في طوكيو (شخصيًا) إلى إكمال نموذج التسجيل هنا. ومن أجل ضمان أن يتمكن مجتمع كرة القدم من متابعة هذا الحدث وأن يتمكن جميع الأطراف المهتمة من الوصول إلى المعلومات المقدمة، سيتم أيضًا بث المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم 2024 مباشرة مجانًا على موقع FIFA.com. لمزيد من المعلومات حول المراجعة السنوية لقانون FIFA لكرة القدم 2024، الرجاء الضغط هنا.