FIFA يمدد سريان القوانين المؤقتة نتيجة الحرب في أوكرانيا

تمديد الملحق 7 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2026

يمكن للاعبين والمدربين تعليق عقودهم مع الأندية الأوكرانية والروسية

يأتي القرار في أعقاب مشاورات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم

نظراً لاستمرار الحرب في أوكرانيا، اتّخذ مكتب مجلس FIFA اليوم قراراً بتمديد تطبيق الملحق 7 من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2026.

ومن شأن هذا التمديد أن يضمن استمرار الاستفادة من الدعم التنظيمي بالنسبة للاعبين والمدربين والأندية المتأثرة بالصراع، ويعكس التزام FIFA بحماية استقرار وتماسك نظام كرة القدم خلال الظروف الاستثنائية. ويأتي هذا القرار بعد استشارات مكثفة وحوار بنّاء مع مختلف الأطراف الفاعلة، ولا سيما الاتحادات الوطنية الأعضاء والدوريات والأندية وممثلي اللاعبين.

وبموجب هذا التمديد، يحتفظ اللاعبون الأجانب والمدربون بحق تعليق عقودهم مع الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أو الاتحاد الروسي لكرة القدم حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2026، وذلك من طرف واحد. وللعمل بموجب هذا القرار، يتوجب عليهم إعلام ناديهم بشكل خطي بموعد أقصاه 1 أغسطس/آب 2025. ومن شأن هذا الموعد الأقصى ضمان اتخاذ مثل هذه القرارات بطريقة شفافة وبحسب الآجال المحددة، وهو ما يساعد على منع إساءة استخدام هذا الحق وتوفير إطار قانوني واضح لكافة الأطراف المعنية.

يُذكر أنه تم البدء بالعمل بالملحق 7 في مارس/آذار 2022 ليكون بمثابة استجابة مؤقتة للأزمة، ولتوفير إطار ضروري لإدارة التحديات الاستثنائية التي تواجه اللاعبين والمدربين بسبب الحرب. وسيستمر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمراقبة الوضع في أوكرانيا وروسيا عن كثب، مع الاستعداد لتعديل مقاربته التنظيمية عند الحاجة.