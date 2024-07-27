قرار لجنة الاستئناف التابعة لـFIFA بشأن الاتحاد الكندي لكرة القدم ومسؤوليه

قرّر رئيس لجنة الانضباط التابعة لـFIFA إحالة القضية مباشرة إلى لجنة الاستئناف التابعة لـFIFA وفقًا للمادة 56.3 من قانون الانضباط لـFIFA ‏؛ وذلك في أعقاب الإجراءات التأديبية الصادرة ضد الاتحاد الكندي لكرة القدم، ومسؤوليه بيفرلي بريستمان وجوزيف لومباردي وجاسمين ماندر. وقد اتُخذ هذا القرار بسبب احتمالية أن تؤثّر نتيجة الإجراءات على سير مسابقة كرة القدم الأولمبية للسيدات الجارية في دورة الألعاب الثالثة والثلاثين الأولمبية باريس 2024 وبهدف حماية حقوق المدعى عليهم. وبناءًا عليه، وبعد تقييم كافة الأدلة الموجودة في الملف، أصدر رئيس لجنة الاستئناف لدى FIFA العقوبات التالية نظراً لانتهاك المادة رقم 13 من قانون الانضباط لـFIFA (السلوك العدواني وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف) والمادة 6.1 من لوائح مسابقة كرة القدم الأولمبية (المسؤوليات):

إيقاف كل من المسؤولين بيفرلي بريستمان، وجوزيف لومباردي، وجاسمين ماندر عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام.

وقد تم التوصّل إلى أن الاتحاد الكندي لكرة القدم يتحمّل مسؤولية عدم احترام لوائح FIFA المعمول بها فيما يتعلّق بعدم ضمان امتثال مسؤوليه المشاركين في مسابقة كرة القدم الأولمبية للحظر المفروض على تحليق الطائرات بدون طيار فوق أي موقع من مواقع التدريب. ويتحمل كل المسؤولين مسؤولية السلوك العدواني وانتهاك مبادئ اللعب النظيف فيما يتعلق باستخدام طائرات بدون طيار من قبل منتخب السيدات التابع للاتحاد الكندي لكرة القدم في نطاق مسابقة كرة القدم الأولمبية. وقد تم إخطار الاتحاد الكندي لكرة القدم ومسؤوليه ببنود قرار لجنة الاستئناف التابعة لـFIFA اليوم. وبموجب الأحكام ذات الصلة من قانون الانضباط لـFIFA، فإن الاتحاد الكندي لكرة القدم لديه مهلة عشرة أيام لطلب قرار مبرّر، وإذا طلبه، سيُنشر لاحقاً على legal.fifa.com. ويبقى القرار قابلاً للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية.