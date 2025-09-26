FIFA يفرض عقوبات على اتحاد ماليزيا لكرة القدم وسبعة لاعبين

فرضت لجنة FIFA التأديبية عقوبات على اتحاد ماليزيا لكرة القدم وسبعة لاعبين – هم غابرييل فيليبي أروتشا، وفاكوندوتوماس غارسيس، ورودريغو خوليان هولغادو، وإيمانول خافيير ماتشوكا، وجواو فيتور برانداو فيغيريدو، وجون إيرازابال إيراورغي، وهيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو – لانتهاكهم أحكام المادة 22 من قانون FIFA التأديبي، والمتعلقة بالتزوير والتزييف.

وكان اتحاد ماليزيا لكرة القدم قد رفع إلى FIFA استفسارات بشأن الأهلية، مستعيناً بوثائق مزيّفة للتمكن من إشراك اللاعبين المذكورين أعلاه.

وبالفعل، لعب جميع هؤلاء اللاعبين السبعة لماليزيا في المباراة التي خاضتها ضد فيتنام بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2025 ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا السعودية 2027، والتي تلقى FIFA بعدها شكوى بشأن أهلية كل من فاكوندو توماس غارسيس، ورودريغو خوليان هولغادو، وجواو فيتور برانداو فيغيريدو، وجون إيرازابال إيراورغي، وهيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو.

وبعد اتخاذ الإجراءات العادية، عملت لجنة FIFA التأديبية على تقييم جميع الأدلة المدرجة في الملف، ثم قضت بفرض العقوبات التالية:

أمر بدفع اتحاد ماليزيا لكرة القدم غرامة لـ FIFA قدرها 350 ألف فرنك سويسري.

أمر بدفع اللاعبين غابرييل فيليبي أروتشا، وفاكوندو توماس غارسيس، ورودريغو خوليان هولغادو، وإيمانول خافيير ماتشوكا، وجواو فيتور برانداو فيغيريدو، وجون إيرازابال إيراورغي، وهيكتور أليخاندرو هيفيل سيرانو، غرامة لـ FIFA قدرها ألفي (2000) فرنك سويسري.

كما تم فرض عقوبات أخرى على اللاعبين المذكورين أعلاه تقضي بإيقافهم لمدة 12 شهراً عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، وذلك اعتباراً من تاريخ إخطارهم بهذا القرار.

بالإضافة إلى ذلك، أحالت لجنة FIFA التأديبية قضية أهلية اللاعبين للعب في صفوف المنتخب الماليزي إلى محكمة FIFA المعنية بكرة القدم للبتّ فيها.