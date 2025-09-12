FIFA ينشر نسخة 2024-2025 من التقرير السنوي لعمل لجنة الانضباط ولجنة الأخلاقيات

واصلت هيئات FIFA القضائية العمل بنجاعة مبهرة في أعقاب نقل قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال إلى ميامي في أغسطس/آب الماضي

ارتفع عدد القضايا التي عالجتها لجنة الانضباط المستقلة إلى أكثر من 3400 قضية

فتحت لجنة الأخلاقيات ما مجموعه 156 تحقيقاً، وهي حصيلة تعكس الجهود التي يبذلها FIFA لضمان الامتثال للمعايير والمبادئ المنصوص عليها في مدونة FIFA للأخلاقيات

نشر FIFA اليوم التقرير السنوي السادس حول أنشطة هيئاته القضائية المستقلة المتمثلة في كل من لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف ولجنة الأخلاقيات، إذ يُغطي الفترة الممتد من 1 يوليو/تموز 2024 إلى 30 يونيو/حزيران 2025. ويأتي نشر هذا التقرير في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها FIFA لتعزيز الشفافية في عمل هيئاته القضائية.

ويتضّمن القسم الافتتاحي من التقرير إحصاءات مفصلة عن القضايا المحالة على لجنة الانضباط، والتي فاق عددها 3400 قضية، وهي حصيلة تمثل زيادة بما يفوق 200% مقارنة بالفترة التي شملتها النسخة السابقة من التقرير. ويُفسَّر هذا الارتفاع إلى حد كبير بالتأثير المتنامي لعمليات غرفة المقاصة FIFA، والتي انكبَّت على إدارة عملية المعالجة المركزية والآلية للتدفقات المالية بين الأندية فيما يتعلق بمكافآت تأهيل اللاعبين، وذلك منذ إطلاقها عام 2022. يُذكر أن لجنة الانضباط تلعب دوراً رئيسياً في فرض الامتثال لهذه الالتزامات المالية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير مختلفة من بينها فرض عقوبات على الأندية والاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA التي تُخلّ بمسؤولياتها.

وشملت القضايا المحالة على لجنة الانضباط مخالفات متنوعة ومتعددة، كانتهاك ملكية الأطراف الثالثة والتلاعب بنتائج المباريات وتعاطي المنشطات وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة FIFA لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي. كما يضمّ تقرير 2024-2025 عرضاً شاملاً لنشاطات غرفة التحقيق والغرفة القضائية التابعتين للجنة الأخلاقيات، مُبيناً بالتفصيل طبيعة القضايا التي عُرضت أمامهما ومصدرها والقرارات التي اتُّخذت بشأنها.