الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات بحق إيان إلفيس

فرضت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة منعاً من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة خمس سنوات بحق إيان إلفيس، الأمين العام السابق لاتحاد غويانا لكرة القدم، بعد توصُّلها إلى أنه مذنبٌ بتهمة استغلال منصبه للتحرُّش بموظفات الاتحاد الوطني للعبة. وبالإضافة إلى قرار المنع، فَرَضت الغرفة القضائية غرامة مالية بحقه تبلغ قيمتها 20 ألف فرنك سويسري.

وإثر المراجعة المتأنية للإفادات المكتوبة للضحايا، والوثائق التي تقدّم بها اتحاد غويانا لكرة القدم، والمذكرات التي أرسلها المتَّهم، بالإضافة إلى مختلف الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق الذي أجرته غرفة التحقيقات، أعربت الغرفة القضائية عن قناعتها بأن إلفيس انتهك المادتين 24 (حماية السلامة الجسدية والنفسية) و26 (إساءة استخدام المنصب) من مدونة أخلاقيات FIFA.

وقد تم إعلام إلفيس بتفاصيل هذا القرار، وتاريخ دخول قرار المنع حيّز التنفيذ، وتماشياً مع مدونة الأخلاقيات، سيتم إعلامه خلال 60 يوماً بالأسباب الموجبة لهذا القرار.

جدير بالذكر أن FIFA يتبنى موقفاً صارماً بوجه كافة أشكال الإساءة في كرة القدم، وتتعامل لجنة الأخلاقيات مع مثل هذه الحالات بما يتوافق مع مدونة الأخلاقيات، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة المحيطة بكل حالة.