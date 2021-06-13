الوقاية هي مسؤولية الجميع وعلينا جميعاً واجب الإبلاغ عن أية مخاوف، خاصة إذا كانت تؤثر على طفل أو بالغ ضعيف. يوفر FIFA نظاماً سرياً ومخصصاً وآمناً للغاية على الانترنت يمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أية مخاوف تتعلق بالوقاية. يمكن لمستخدمي النظام إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم معلومات شخصية. لا يتسامح FIFA مطلقاً مع مثل هذه الأمور، ويتعامل مع جميع القضايا المثارة بما يتماشى مع القواعد القانونية وقواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة به. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن طفلاً أو شخصاً بالغاً ضعيفاً في عالم كرة القدم قد يكون معرضاً لخطر وشيك يحتاج إلى اهتمام عاجل وفوري، فيرجى الاتصال بأجهزة الوقاية القانونية ذات الصلة في بلدك.