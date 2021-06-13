الوقاية وحماية الطفل

الإبلاغ عن المخاوف

الوقاية هي مسؤولية الجميع وعلينا جميعاً واجب الإبلاغ عن أية مخاوف، خاصة إذا كانت تؤثر على طفل أو بالغ ضعيف. يوفر FIFA نظاماً سرياً ومخصصاً وآمناً للغاية على الانترنت يمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أية مخاوف تتعلق بالوقاية. يمكن لمستخدمي النظام إرفاق الوثائق الداعمة وإنشاء صندوق بريد مجهول يسمح لهم بالتواصل مع FIFA دون تقديم معلومات شخصية. لا يتسامح FIFA مطلقاً مع مثل هذه الأمور، ويتعامل مع جميع القضايا المثارة بما يتماشى مع القواعد القانونية وقواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخلية الخاصة به. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن طفلاً أو شخصاً بالغاً ضعيفاً في عالم كرة القدم قد يكون معرضاً لخطر وشيك يحتاج إلى اهتمام عاجل وفوري، فيرجى الاتصال بأجهزة الوقاية القانونية ذات الصلة في بلدك.

يجب التبليغ عن كل المخاوف المتعلقة بالوقاية من منصة التبليغ FIFA، وذلك بالنقر على زر "إنشاء تقرير".

MOSCOW, RUSSIA - JUNE 30: Players shake hands during FIFA Foundation Festival Tournament on June 30, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Joosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty Images)
الذهاب إلى:
الإبلاغ عن حادث | منصة FIFA الرسمية

عناصر البرنامج الرئيسية

fifa guardians toolkit
إرشادات سياسة الوقاية

مجموعة أدوات FIFA لحماية الطفل للاتحادات الأعضاء.

طالع المزيد
jibkgnbdq07r7w0tbdkb.jpg
بناء القدرات والتعليم

يتكوّن البرنامج من خمس دورات عبر الإنترنت تهدف بشكل أساسي إلى تدريب ودعم مسؤولي الوقاية من الاتحادات الأعضاء الـ211 في FIFA ("متعلمو FIFA").

طالع المزيد
MONTEVIDEO, URUGUAY - DECEMBER 01: Players of Mexico pose prior the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 final match between Spain and Mexico at Estadio Charrua on December 1, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
وقاية البطولات

يلتزم FIFA بتقديم مسابقاته في بيئة آمنة وداعمة خالية من جميع أشكال التحرش أو الإساءة أو الاستغلال.

طالع المزيد
آخر تحديث: الخميس، ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ في ١٠:٠٠ ص
إعداد ملف تعريف الارتباط