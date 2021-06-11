يهدف عملنا إلى الدمج الكامل لعملية صيانة وحماية جميع أصحاب المصلحة (مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والشباب والنساء وغيرهم من البالغين الضعفاء) في كامل دورة البطولة (من عملية تقديم العروض وحتى ترك الإرث).
عملية تقديم العروض - الدمج الكامل للوقاية وحماية الطفل في متطلبات تقديم العرض وعملية التقييم لاختيار الدولة المضيفة.
متطلبات الاستضافة - الدمج الكامل للوقاية وحماية الطفل في متطلبات الاستضافة على مستوى المدينة والملاعب ومعسكرات التدريب.
وقاية عملية تقييم مخاطر البطولة بالتعاون مع اللجنة التنظيمية المحلية، ولجان حقوق الإنسان المحلية، وغيرها من الوكالات القانونية والخبيرة المحلية.
تطوير خطط الوقاية الخاصة بالبطولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحليين، بناءً على تقييم شامل للمخاطر.
وقاية خطة بناء القدرات لجميع أصحاب المصلحة والفرق الرئيسية (بما في ذلك اللاعبون ومرافقيهم).
أدوات وإرشادات خاصة بالبطولة للإبلاغ عن المخاوف، مع إدارة الحالات في الموقع وخدمات الإحالة.
الإرث - التعاون مع الجهة المنظمة المحلية في جميع الأنشطة المتعلقة بالإرث ومع الاتحاد المستضيف لبناء استراتيجية وقاية تنظيمية شاملة، بما يتماشى مع برنامج حراس FIFA، كجزء من إرث البطولة.