الوقاية وحماية الطفل

وقاية البطولات

يهدف عملنا إلى الدمج الكامل لعملية صيانة وحماية جميع أصحاب المصلحة (مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والشباب والنساء وغيرهم من البالغين الضعفاء) في كامل دورة البطولة (من عملية تقديم العروض وحتى ترك الإرث).

  • عملية تقديم العروض - الدمج الكامل للوقاية وحماية الطفل في متطلبات تقديم العرض وعملية التقييم لاختيار الدولة المضيفة.

  • متطلبات الاستضافة - الدمج الكامل للوقاية وحماية الطفل في متطلبات الاستضافة على مستوى المدينة والملاعب ومعسكرات التدريب.

  • وقاية عملية تقييم مخاطر البطولة بالتعاون مع اللجنة التنظيمية المحلية، ولجان حقوق الإنسان المحلية، وغيرها من الوكالات القانونية والخبيرة المحلية.

  • تطوير خطط الوقاية الخاصة بالبطولة بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحليين، بناءً على تقييم شامل للمخاطر.

  • وقاية خطة بناء القدرات لجميع أصحاب المصلحة والفرق الرئيسية (بما في ذلك اللاعبون ومرافقيهم).

  • أدوات وإرشادات خاصة بالبطولة للإبلاغ عن المخاوف، مع إدارة الحالات في الموقع وخدمات الإحالة.

  • الإرث - التعاون مع الجهة المنظمة المحلية في جميع الأنشطة المتعلقة بالإرث ومع الاتحاد المستضيف لبناء استراتيجية وقاية تنظيمية شاملة، بما يتماشى مع برنامج حراس FIFA، كجزء من إرث البطولة.

KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 18: A general view of Senegal players during Safeguarding activity for PMAs ahead of the African School Champions Cup 2022 on February 18, 2022 in Kinshasa, Democratic Republic Of Congo. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
FIFA.COM
التبليغ عن المخاوف الوقائية في بطولات FIFA

عناصر البرنامج الرئيسية

fifa guardians toolkit
إرشادات سياسة الوقاية

مجموعة أدوات FIFA لحماية الطفل للاتحادات الأعضاء.

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بناء القدرات والتعليم

يتكوّن البرنامج من خمس دورات عبر الإنترنت تهدف بشكل أساسي إلى تدريب ودعم مسؤولي الوقاية من الاتحادات الأعضاء الـ211 في FIFA ("متعلمو FIFA").

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MONTEVIDEO, URUGUAY - DECEMBER 01: Players of Mexico pose prior the FIFA U-17 Women's World Cup Uruguay 2018 final match between Spain and Mexico at Estadio Charrua on December 1, 2018 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)
وقاية البطولات

يلتزم FIFA بتقديم مسابقاته في بيئة آمنة وداعمة خالية من جميع أشكال التحرش أو الإساءة أو الاستغلال.

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آخر تحديث: الخميس، ١١ أغسطس ٢٠٢٢ في ١٢:٤٥ م
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