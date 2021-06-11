يهدف عملنا إلى الدمج الكامل لعملية صيانة وحماية جميع أصحاب المصلحة (مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والشباب والنساء وغيرهم من البالغين الضعفاء) في كامل دورة البطولة (من عملية تقديم العروض وحتى ترك الإرث).