FIFA يطلق النسخة الثانية من البرنامج العالمي للنزاهة

هذا البرنامج هو ثمرة التعاون بين FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

يتبادل كبار الخبراء أفكاراً عملية تتناول أهم المشاكل التي تهدد النزاهة في كرة القدم

يهدف البرنامج إلى توفير المعرفة والأدوات اللازمة للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 من أجل مكافحة التلاعب بنتائج المباريات

وحّد FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة صفوفهما لإطلاق النسخة الثانية من برنامج FIFA العالمي للنزاهة الذي يهدف إلى حماية كرة القدم من خطر التلاعب بنتائج المباريات والفساد.

ينطلق البرنامج في 6 مارس/آذار ويستمر لغاية ديسمبر/كانون الأول 2027، ويهدف إلى توفير المعرفة والأدوات اللازمة للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 من أجل مكافحة التلاعب بنتائج المباريات.

سيشارك أكثر من 90 اتحاداً وطنياً عضواً من الاتحادات القارية الستة في الوحدة الأساسية طوال عام 2025 بهدف التعرف إلى أساسيات التلاعب بنتائج المباريات ضمن إطار الحملة الجماعية الهادفة إلى حماية مستقبل كرة القدم.

تنطلق الحصة الأولى في 6 و7 مارس/آذار، وتضم عروضاً من أهمّ الخبراء والمنظمات التي تتضمن ممثلين عن FIFA ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ومكتب التحقيقات الفدرالي، واتحاد ألمانيا لكرة القدم، بحيث يقدمون أفكاراً عملية عن المشاكل الأساسية التي تواجه النزاهة في عالم كرة القدم.تسعى هذه الوحدة إلى تمكين المشاركين فيها من اتخاذ القرارات الحاسمة من أجل حماية اللعبة، وتتناول مواضيع متعددة تتراوح من فهم العلاقة بين التلاعب بنتائج المباريات والجرائم على نطاق أوسع، وصولاً إلى تحديد أدوار الجهات المعنية الأساسية.

يشارك الملتحقون بالبرنامج في دورات فصليّة على الإنترنت، تزوّدهم بالمعرفة النظرية والأفكار العملية، كما يضمّ البرنامج دورة عملية تجري في الموقع وتسمح للمنتسبين تطبيق المهارات الجديدة التي تعلّموها ضمن سيناريوهات تحاكي الواقع، تحت إشراف الخبراء، فيشكّل هذا المزيج من المقاربات التعليمية تجربة تربوية شاملة.